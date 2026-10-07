Două sisteme de irigare vor fi reabilitate cu circa 130 de milioane de euro, iar aproape 6900 de hectare vor beneficia de infrastructură nouă

Două sisteme centralizate de irigare din țară vor fi reabilitate și modernizate, iar aproximativ 6900 de hectare de terenuri agricole vor avea acces la infrastructură de irigare, anunță miercuri, 7 octombrie, Guvernul. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului „Moldova – Proiect de alimentare durabilă cu apă (irigații)”.

În prima etapă, va fi reabilitat sistemul de irigare „Masivul Căușeni”, amplasat în raionul Ștefan Vodă, care deservește aproximativ 2 mii de hectare de terenuri agricole. Infrastructura modernizată va fi transmisă ulterior în gestiunea Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Kîzîl”.

Alte aproximativ 4900 de hectare vor beneficia de infrastructură modernizată prin reabilitarea sistemului „Puhăcenii de Sus”, amplasat în raioanele Criuleni și Anenii Noi. Sistemul va fi gestionat ulterior de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Dubăsarii Vechi” și „Aqua Terra Delacău”, în funcție de aria deservită de fiecare asociație.

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 130 de milioane de euro. Semnarea Acordului de împrumut dintre R. Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru realizarea proiectului a fost aprobată în ședința Guvernului.

„Avem și contribuția sectorului privat – 300 de agricultori care contribuie cu 3% din finanțare. Pornim de la necesitatea locală și construim unde e nevoie”, a precizat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu.

Guvernul menționează că modernizarea sistemelor va oferi fermierilor un acces mai bun la surse sigure de apă pentru irigare și va contribui la reducerea vulnerabilității agriculturii la secetă și la efectele schimbărilor climatice.

În prezent, în R. Moldova sunt în curs de implementare 9 proiecte de reabilitare a infrastructurii de irigații. Executivul susține că reabilitarea sistemelor existente, conform estimărilor sectoriale, urmează să crească productivitatea agricolă în zonele deservite cu aproximativ 50% față de media ultimului deceniu.