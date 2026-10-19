Două procurore nu au promovat evaluarea externă a integrității. Rapoartele, transmise Consiliului Superior al Procurorilor

Procurora Nadejda Busuioc din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) și Lilia Pacișina de la Procuratura municipiului Chișinău, evaluată în calitatea sa anterioară de procuror delegat în PA, nu au promovat evaluarea externă. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat luni, 19 octombrie, că a finalizat procedurile de evaluare a integrității etice și financiare în privința acestora.

Astfel, Comisia a constatat că acestea nu întrunesc criteriul de integritate financiară.

„Completul de evaluare F, în cazul Nadejdei Busuioc, și Completul de evaluare A, în cazul Liliei Pacișina, au constatat că subiecții evaluării nu întrunesc criteriul de integritate financiară prevăzut la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și au propus nepromovarea evaluării externe.”

Rapoartele de evaluare au fost transmise Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), în vederea examinării acestora potrivit procedurii legale.

Conform magistrat.md, Nadejda Busuioc a intrat în organele procuraturii în 2013, atunci când a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii Anticorupție. Ulterior, în august 2016, ea a fost desemnată în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În prezent, aceasta activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit datelor publice, Lilia Pacișina a fost numită în iunie 2020 în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chiținău.