VIDEO/ Donald Tusk, liderul EPP a transmis un mesaj în română de susținere a candidaturii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale

Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, actualul lider al Partidului Popular European a transmis un mesaj în lima română prin care își anunță susținerea față de candidatura liderei PAS, Maia Sandu la alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie.

Tusk spune că a cunoscut moldovenii din calitatea sa de fost premier al Poloniei, dar și șef al Consiliului European atât în cadrul vizitelor sale oficiale, dar mai ales în cadrul întâlnirilor oficiale de la Chișinău, dar și mai puțin oficiale de la Cricova.

„Am aflat că trebuie să am un dialog sincer și concret cu moldovenii. De asemena am invatat sa va iubesc si sa va respect patria si locuitorii ei. am ajutat cat de bine am avut pentru ca am avut vise si aspiratii politice similare”, spune Tusk.

Liderul Partidului Popular European, aflat la guvernare în Uniunea Europeană spune că a avut mereu o colaborare bună cu Republica Moldova pe care mereu a susținut-o.

„Când mă întreabă cineva cine poate să ducă Moldova cel mai bine la succes, răspund imediat Maia Sandu. Chiar și moldovenii care au alte simpatii politice, care votează pentru alte partide sau nu votează deloc, știu foarte bine că Maia Sandu iubește Moldova, că este cinstită și competentă”, a mai adăugat Donald Tusk.

Fostul președinte al Parlamentului European spune că își dorește ca mai mulți politicieni din țara sa de origine, dar și din alte țări din Europa să aibă „astfel de calificări și asemenea moralitate”.

Donald Tusk spune că vorbește în numele familiei europene pe care o reprezintă, dar că, indiferent de rezultatul votului, va respecta decizia poporului.

„A trebuit să vă spun ce îmi spune inima și mintea. Vă puteți baza mereu pe mine”, a încheiat Tusk discursul său în limba română.