Donald Trump își dorește o dezbatere Fox News cu Kamala Harris, în septembrie

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat că este de acord să participe la o dezbatere găzduită de Fox News, pe 4 septembrie. Trump a declarat că noua dezbatere va fi găzduită în Pennsylvania, cu o audiență în direct și că moderatorii vor fi prezentatorii Fox News Bret Baier și Martha MacCallum. Nu este clar dacă vicepreședintele Kamala Harris a acceptat invitația de la Fox News, potrivit CNN.

„Am convenit cu FoxNews să am o dezbatere cu Kamala Harris miercuri, 4 septembrie. Dezbaterea a fost programată anterior împotriva somnorosului Joe Biden pe ABC, dar a fost reziliată în sensul că Biden nu va mai fi participant”, a postat Trump pe Adevărul Social, citat de CNN.

Potrivit CNN, încă nu este definitivat dacă Kamala Harris ar fi de acord cu noile condiții.

La scurt timp după ce a anunțat că se retrage din cursa prezidențială din SUA din acest an, Joe Biden a declarat că o va susține pe vicepreședinta Kamala Harris, în lupta pentru Casa Albă.

„Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden pe Twitter.