Donald Trump câștigă al doilea mandat de președinte al SUA: controverse și acuzații penale

Republicanul Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris și revine la Casa Albă. Acesta a obținut peste 270 de electori. Conservatorii sărbătoresc prioritatea pe care o dă intereselor americane, adversarii critică politicile care dezbină, se spune într-o analiză a Deutsche Welle.

Donald J. Trump este fostul și viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul republican a câștigat alegerile din 2024 grație, în special, victoriilor din importantele state Pennsylvania, Georgia, North Carolina și Wisconsin, unde rezultatul balansează de la un scrutin la altul în funcție de opțiunile indecișilor – așa numitele „swing states”.

Fost deja președinte al SUA între 2017 și 2021, Trump este considerat de susținătorii săi conservatori un „erou și un salvator al valorilor tradiționale americane” aflate sub asediul liberalilor de stânga din Partidul Democrat. Criticii, pe de altă parte, insistă că șeful reales al statului este un infractor condamnat, promotor al unor politici radicale, cu un comportament nedemn de un om de stat și care utilizează compulsiv rețelele sociale în folosul funcției și în afara ei.

În campania pentru alegerile din 2024, Trump a ieșit în evidență, între altele, cu acuzația că migranții haitieni din Springfield, Ohio, fură pisicile și câinii localnicilor pentru a le mânca – afirmație care, desigur, s-a dovedit falsă.

Deși este greu de anticipat ce urmează pentru SUA și pentru restul lumii, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, o privire în urmă asupra primei sale perioade la Casa Albă ar putea oferi o cheie de interpretare.

Alegerile „furate,” asaltul asupra Capitoliului, acuzațiile penale

Susținătorii lui Trump i-au fost alături după ce acesta a refuzat să accepte că a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden, susținând că i-au fost „furate”. Numeroase anchete au demonstrat că acuzațiile de fraudă au fost nefondate, însă Trump a persistat în narațiunea deturnării rezultatului.

Totul a culminat, pe 6 ianuarie 2021, când extremiști de dreapta și susținători ai lui Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului, sediul Congresului SUA, pentru a opri validarea victoriei democratului Joe Biden. În acea zi, Trump a ținut un discurs în fața susținătorilor săi, transmițându-le afirmații false și avertizându-i că „dacă nu luptați până la capăt, nu veți mai avea o țară”. Observatorii au considerat că declarațiile sale au încurajat mulțimea să recurgă la violență.

Pe 13 ianuarie 2021, Camera Reprezentanților a votat pentru inculparea lui Trump pe motiv de incitare la insurecție. În 2023, Trump a fost pus sub acuzare pentru refuzul de a accepta rezultatul alegerilor, dar procesul continuă, după o decizie a Curții Supreme și reformularea acuzațiilor.

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu numeroase alte acuzații înainte de alegerile prezidențiale din 2024, inclusiv mai multe procese de fraudă legate de modul în care el și fiii săi au condus afacerea de familie și de modul în care s-a comportat după ce a pierdut alegerile din 2020. Trump a fost inculpat și condamnat în 34 de capete de acuzare legate de falsificarea înregistrărilor comerciale făcute cu scopul de a acoperi plățile în bani către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels. Chiar și după proces, după ce a fost condamnat de un juriu, Trump și-a clamat nevinovăția. Judecătorul din dosar a amânat sentința până după alegeri. Nu este clar dacă, odată ajuns președinte, Trump va mai fi condamnat sau dacă va face închisoare vreodată.

Trump a fost, de asemenea, acuzat că a păstrat documente guvernamentale secrete la casa lui din Mar-a-Lago, din Florida, când nu mai era președinte. În plus, a trebuit să plătească despăgubiri de milioane de dolari fostei jurnaliste E. Jean Carroll, asupra căreia, a constatat un juriu, a exercitat abuzuri sexuale, la sfârșitul anilor 1990. Mai mult, ulterior a defăimat-o: în declarații rău intenționate a acuzat-o că ar fi mințit în legătură cu incidentul.

„America pe primul loc”

Mai presus de toate, Trump și-a cucerit alegătorii cu promisiunea de a pune „America pe primul loc”. În acest sens, Președintele reales a fost critic la adresa NATO, a retras Statele Unite din instituții internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății și a abandonat Acordul de la Paris privind clima. Sub președintele Biden, SUA s-au realăturat din nou acestor foruri și angajamente globale, dar Trump plănuiește să le retragă din nou.

Abordarea sa unilaterală a stârnit, în trecut, furia aliaților europeni dar i-a mulțumit pe numeroși conservatori americani. Susținătorii lui Trump au salutat, de asemenea, reducerile de taxe pentru bogați.

Experiență în afaceri și divertisment, nu în politică

Al 47-lea președinte american s-a născut pe 14 iunie 1946, în cartierul Queens din New York. Bunicul patern al lui Trump emigrase în SUA la sfârșitul secolului al XIX-lea din orașul german Kallstadt, în actualul land Renania-Palatinat. Donald Trump a urmat cursurile prestigioasei școli de afaceri Wharton din Philadelphia, absolvind-o cu o licență în științe economice, în 1968. Între anii 1970 și 1980 a continuat să dezvolte afacerile imobiliare ale familiei sale, inclusiv numeroase hoteluri, cazinouri și terenuri de golf, dintre care multe au dat faliment.

Trump și-a făcut, de asemenea, renume ca gazdă a unui reality show de televiziune, The Apprentice (Ucenicul). Lansat în 2004, formatul presupunea concurență pentru un contract de un an la una dintre afacerile lui Trump. După fiecare rundă, Trump elimina unul dintre competitori cu replica „Ești concediat!”.

„Fake news” și politici dure de imigrare

Pe tot parcursul președinției sale anterioare, Administrația Trump a menținut cu presa o relație încleștată, inflamată de multe afirmații false și înșelătoare. Trump și-a făcut un obicei din a cataloga faptele pe care le displace drept „fake news” (știri false). I-a convins astfel pe mulți dintre susținătorii săi că instituțiile media care îl critică de fapt răspândesc minciuni pentru a-i păta reputația.

În timpul primului său mandat, Trump a promovat politici dure de imigrare și a făcut în mod repetat observații rasiste. Înaintea alegerilor prezidențiale din 2016, Trump i-a numit pe imigranții mexicani „violatori” și „criminali”. Ulterior s-a angajat să construiască un zid de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic, a cărui factură, spunea, o va plăti Mexicul. Nu s-a ținut de promisiune: până la sfârșitul primului mandat al lui Trump, în 2021, 732 de kilometri de zid, de-a lungul graniței lungi de 3145 de kilometri, au fost construiți pe cheltuiala contribuabililor americani (aproximativ 16 miliarde de dolari).

Poziția dură a lui Trump față de imigrație a avut consecințe de amploare. Migranți din America Latină au rămas blocați la granița cu SUA, cu copiii separați de părinți. Filmările cu copii mici închiși în celulele închisorilor au stârnit indignare în țară și în străinătate. Între timp, administrația Trump insista că măsurile sunt necesare pentru a lupta împotriva valului de imigranți ilegali, subliniind că cei aflați în centrele de detenție din SUA sunt bine îngrijiți.

Prima demitere și pandemia de coronavirus

Pe 18 decembrie 2019 au fost lansate pentru prima dată procedurile de demitere împotriva lui Trump, devenit al treilea președinte din istoria SUA care se confruntă cu un astfel de proces.

Într-un apel telefonic, Trump i-a cerut președintelui Ucrainei să ia măsuri legale împotriva lui Hunter Biden, fiul rivalului său politic Joe Biden. Hunter lucrase în consiliul de administrație al unei companii energetice ucrainene în perioada în care tatăl său era vicepreședinte în administrația lui Barack Obama. Pentru o parte dintre americani, Biden fiul s-a făcut vinovat de conduită greșită. Procesul de demitere s-a concentrat pe afirmația că Trump ar fi blocat ajutorul militar oferit Ucrainei pentru a presa Kievul să contribuie la anchetarea lui Joe și Hunter Biden și a determina astfel realegerea lui Trump, în 2020.

Trump a respins și în acest caz toate acuzațiile. Camera Reprezentanților a redactat două moțiuni de demitere împotriva lui Trump, pentru abuz de putere și obstrucție a Congresului. Președintele a fost achitat de Senatul condus de republicani și și-a păstrat funcția.

Pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra Președinției lui Trump. Rata mortalității cauzate de COVID-19 a fost considerabil mai mare în Statele Unite decât în ​​alte țări bogate. Trump a minimizat gravitatea situației și a prioritizat revenirea rapidă a țării sale la normalitate economică, în loc să țină seama de sfaturile experților și a cercetătorilor medicali. Criticii spun că prin comportamentul său a contribuit la moartea a sute de mii de americani. Într-un interviu acordat în august 2020 site-ului de știri Axios, Donald Trump a recunoscut numărul mare de decese cauzate de virusul corona, dar a adăugat: „It is what it is” („Este ceea ce este”).

Trei căsătorii, cinci copii

În 2005, Trump s-a căsătorit cu Melania Knavs, fost topmodel sloven. Cuplul are un fiu, pe Barron. Trump a fost, anterior, căsătorit cu actrița Marla Maples, cu care are o fată, pe Tiffany, crescută singură de mamă, în California.

Prima soție a lui Trump a fost, între 1977 și 1990, Ivana Zelníčková, de origine cehă. Cei doi au avut doi băieți, pe Donald Jr și Eric, și o fată, pe Ivanka, despre care se spune că ar fi favorita președintelui și care a lucrat îndeaproape cu tatăl ei, ocupând diferite funcții în administrația americană. Ivanka şi soțul ei, Jared Kushner, au fost consilieri prezidențiali în primul mandat Trump.

La Convenția Națională Republicană din 2024, Trump, spre deosebire de atacurile sale anterioare împotriva liberalilor, a transmis un mesaj de unitate. „Ca americani, suntem legați de o singură soartă și de un destin comun”, a spus Trump în discursul său. „Ne ridicăm împreună sau ne prăbușim împreună. Candidez pentru a fi președinte al întregii Americi”.

Efortul lui a avut succes. Rămâne de văzut dacă administrația sa va face cu adevărat un efort pentru a reconcilia Statele Unite dar extrem de polarizate ale Americii.