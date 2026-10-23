Doi membri internaționali ai Comisiei de Evaluare a Judecătorilor își vor încheia mandatele la sfârșitul anului

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că Marcel van de Wetering, vicepreședinte al Comisiei, și Willem Brouwer, membru internațional, își vor încheia activitatea în cadrul Comisiei la data de 31 decembrie 2026.

Conform unui comunicat de presă, scrisorile prin care Parlamentul Republicii Moldova este informat despre încheierea activității celor doi membri au fost transmise vineri, 23 octombrie.

În cazul lui Marcel van de Wetering, încheierea activității intervine „odată cu finalizarea perioadei pentru care acesta și-a asumat exercitarea mandatului în cadrul Comisiei”. Willem Brouwer își încheie activitatea în contextul retragerii din activitatea profesională.

Marcel van de Wetering, cetățean al Regatului Țărilor de Jos, a preluat funcția de vicepreședinte al Comisiei în septembrie 2025. Acesta este judecător senior specializat în domeniul penal la Judecătoria de Primă Instanță Zeeland West Brabant. Cu o carieră de peste trei decenii în sistemul judiciar olandez, a activat atât în domeniul penal, cât și în cel civil, deținând anterior funcțiile de judecător de instrucție și consilier juridic coordonator în cadrul Ministerului Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă din Țările de Jos. Este licențiat în Drept la Universitatea din Utrecht și autor de comentarii juridice la Codul de Procedură Penală olandez.

Willem Brouwer este un jurist olandez cu o carieră de câteva decenii, marcată de contribuții atât în sistemele judiciare naționale, cât și internaționale. În prezent, este judecător part-time la Tribunalul Hertogenbosch și a ocupat anterior funcții esențiale, precum vicepreședinte al Eulex Judges în Kosovo și Observator Internațional pentru Operațiunea de Monitorizare Internațională în Albania. Expertiza sa acoperă dreptul fiscal, în special TVA-ul, și dreptul penal, cu un accent deosebit pe frauda fiscală. Cariera lui Brouwer a început în cadrul Administrației Fiscale, unde a avansat de la auditor de TVA la inspector superior, înainte de a trece la roluri în reforma judiciară și misiuni legale internaționale.