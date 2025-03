DOC Cum motivează Judecătoria Chișinău condamnarea „martirului” Alexandr Nesterovschi la 12 ani de închisoare. Sentința are 164 de pagini

Judecătoria Chișinău a publicat joi, 20 martie, sentința motivată în cazul deputatului transfug Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru corupere pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Hotărârea motivată, care se întinde pe 164 de pagini, a fost pronunțată la 19 martie.

Sentința pronunțată de judecătorul Alexandru Negru arată, făcând referire la probele Procuraturii Anticorupție (PA), cum Nesterovschi, prezentat de presa rusă drept un „martir”, primea bani de la Șor, făcea vizite regulate în Israel, unde Șor se afla în acea perioadă și cum o convingea pe Arina Spătaru să facă jocurile politice ale lui Șor.

„Scopul urmărit la finanțarea partidului ce urma să fie condus de mine era acela de a crea structura de partid astfel ca acesta să participe la scrutinul electoral din toamnă și să intre în forul legislativ cu un anumit număr de deputați”, a declarat Spătaru.

„Am văzut-o ca pe o persoană egocentrică care voia foarte mult să devină lider de partid, dar în același timp o percepeam ca pe o persoană nu foarte deșteaptă”, a spus Nesterovschi.

„Aceste circumstanțe au fost dovedite nemijlocit prin declarațiile martorului Arina Spătaru, declarații ce coroborează cu cele ale martorilor Anatolie Spătaru, Dinu Plîngău, Adrian Culai, Mihail Bagas, dar și cu conținutul procesului-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor dintre investigatorul sub acoperire cu datele cifrate Bogatu Victoria, a procesului-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație (…) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor între Arina Spătaru și persoanele implicate în transmiterea și recepționarea banilor provenite din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor”, se precizează în sentința de condamnare.

Prin rechizitoriul întocmit de PA, lui Alexandr Nesterovschi i s-a incriminat că acesta, deținând funcția de deputat, membru al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a acționat în interesul unui grup criminal organizat, condus de Ilan Șor și a acceptat și primit pentru sine, bunuri, servicii și avantaje, ce nu i se cuveneau, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și anume pentru a nu se prezenta la ședințele Parlamentului și ale comisiei permanente din care făcea parte, precum și pentru a părăsi fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, în vederea creării unei noi fracțiuni parlamentare, care să reprezinte, în Parlamentul R. Moldova, interesele grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor și să acționeze la indicația acestora.

În acest sens, se menționează în sentință, în perioada lunii martie 2023 – până la 21 septembrie 2023, Nesterovschi Alexandr, aflându-se preponderent pe teritoriul R. Moldova cât și pe teritoriul statului Israel, a acceptat și primit ilegal de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor, zboruri cu curse regulate din București la Tel Aviv. În egală măsură, Nesterovschi a acceptat și primit lunar, începând cu luna martie anul 2023 până în luna septembrie a anului 2023, mijloace bănești în sumă de 5000 dolari SUA, ce reprezintă proporții deosebit de mari, se mai menționează în document.

„În aceiași perioadă de timp, Alexandr Nesterovschi a preluat conducerii Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Ulterior, având rolul de a identifica o persoană cu popularitate ridicată și viziuni politice proeuropene, care să accepte conducerea unui partid controlat de către grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor și care să participe la alegerile locale generale și la alte scrutine viitoare, pentru ca în acest fel, grupul criminal organizat să poată controla atât electoratul de dreapta cât și electoratul de stânga, acționând la indicația și conform planului determinat de Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi, începând cu data de 22 martie 2023, a inițiat discuții cu Arina Spătaru, fostă deputată în legislatura a X-a a Parlamentului Republicii Moldova, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic inițiat de Ilan Șor, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea. După refuzul inițial al Arinei Spătaru de a colabora cu Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi a continuat insistent acțiunile de convingere ale acesteia, asigurând-o că despre colaborarea sa cu Ilan Șor nu va cunoaște nimeni în afară de ei, totodată oferindu-i garanții privind finanțarea viitorului partid din partea lui Ilan Șor, prin intermediul unor operațiuni care nu vor prezenta conexiuni cu numele „Șor” precum și avantaje patrimoniale. Până la data de 14.05.2023, Nesterovschi a continuat să întreprindă acțiuni concrete privind determinarea Arinei Spătaru de a accepta propunerea înaintată, manifestată prin vizite la domiciliu și la biroul de muncă, apeluri și mesaje telefonice, inclusiv, insistând asupra faptului ca aceasta să meargă în vizită la Ilan Șor în Israel, unde urma să discute personal cu acesta despre implementarea proiectului politic.”

Ulterior, la data de 27.05.2023, ora 01:00, Alexandr Nesterovschi, deși nu avea un răspuns cert din partea Arinei Spătaru, referitor la propunerea lor privind crearea sau preluarea unui partid deja înregistrat, care să fie finanțat și respectiv controlat de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, s-a deplasat la domiciliul ei din or. Bălți, unde i-a transmis un pachet de hârtie în care se aflau 50 000 dolari SUA, echivalentul a 888 880 lei MDL, 100 000 lei MDL și un telefon mobil de model „Samsung Galaxy S21” destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.”

Astfel, constatând că perioada până la următoarele alegeri locale generale din 05 noiembrie 2023 era insuficientă pentru fondarea unui nou partid politic, care urma a fi condus de Arina Spătaru, persoanele implicate în crearea partidului politic au decis să preia efectiv un partid politic existent deja, dar inactiv pe arena politică. Pentru atingerea obiectivului dat, grupul criminal organizat a transmis prin persoane neidentificate lui Bagas Mihail, bani în sumă de 172700 dolari SUA, echivalentul a 3 156 506,98 lei MDL, în două tranșe, ultimul transmițându-i lui Culai Adrian, care urma să identifice un președinte de partid predispus să cedeze conducerea acestuia. La data de 05 august 2023, la Congresul nr. III al „Partidului Acțiunea Democratică”, unde în calitate de secretar al Congresului a fost ales Culai Adrian, s-a decis în unanimitate alegerea în calitate de președinte a Arinei Spătaru, precum și schimbarea denumirii partidului din „Partidul Acțiunea Democratică” în „Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa”. În perioada imediat următoare, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor a inițiat finanțarea ilegală a partidului politic pentru consolidarea acestuia și cheltuieli curente prin intermediul lui Bagas Mihail, care i-a transmis lui Culai Adrian, în 3 tranșe suma totală de 280 000 dolari SUA, echivalentul a 4 954 152,00 lei”, se mai precizează în sentință.

Declarațiile martorului Bagas, prietenul lui Șor

Fiind audiat în procesul de judecată, Mihail Bagas a declarat că în anul 2023 a discutat cu Ilan Șor, cu care fusese coleg de școală, acesta rugându-l să-l ajute într-un proiect politic nou, dar el l-ar fi refuzat. „I-a spus ca nu are timp și nu poate sa acorde timp pentru proiectul dat. Peste 2 săptămâni iar i-a sunat și l-a rugat, i-a zis că el are un lider politic și el nu are nevoie să fie fața, doar să ajute omul cela să construiască un partid, el iarăși a refuzat. Ulterior din nou l-a rugat dacă poate să dea un sfat sau să-l ajute să găsească pe cineva care se poate ocupa cu crearea partidului. El nu a participat la construirea partidului, nu a fost implicat, doar a făcut cunoștință cu altă persoană care se ocupa cu crearea partidelor și anume Adrian Culai”, se menționează în sentința motivată.

Nesterovschi nu și-a recunoscut vinovăția

La rândul său, Alexandr Nesterovschi a indicat că acuzația de comitere a infracțiunii nu o recunoaște. Acesta a precizat că s-a alăturat Partidului „Renaștere” la invitația lui Serghei Mișin. Nesterovschi a subliniat în fața judecătorului că la acel moment una din regulile pe care o respectau era să nu primească oameni care au făcut parte din partidul Șor deoarece cunoșteau că aceștia au acces în acel partid nu din motive ideologice, dar din alte motive. „Nesterovschi a mai indicat că pe Arina Spătaru a cunoscut-o în cadrul dezbaterilor politice legate de campania electorală pentru primăria din Bălți. Ulterior, când ea a devenit deputat pe lista DA, iar el deputat uninominal ei s-au cunoscut mai aproape deoarece uneori se întorceau de la Chișinău cu același automobil. A indicat că după ce platforma DA a fost înlăturată de la putere, aceasta era supărată pe PAS și Maia Sandu deoarece ea considera că au fost trădați. A explicat că el a văzut-o ca pe o persoană egocentrică care vroia foarte mult să devină lider de partid, dar în același timp o percepea ca pe o persoană nu foarte deșteaptă. A menționat că atunci când el a devenit membru al partidului Renaștere, el a început să se gândească la viitor și cunoscând-o pe Arina și ambițiile ei, el i-a spus acesteia că ea ar fi un lider nu rău și că ar fi bine să se gândească la formarea propriului partid cu care să meargă înainte. A indicat că scopul lui era acela de a o determina pe ea să facă acest partid în scopul ca acesta să acționeze împreună cu partidul Renaștere sau cu mișcarea pentru popor. A explicat că s-a întâlnit cu ea, i-a făcut respectiva propunere, iar ultima nu i-a dat un răspuns definitiv. A indicat că pe marginea acestui subiect au avut cu ea 2 sau 3 întâlniri. A indicat că la a doua întâlnire el i-a spus ei că dacă ea dorește el poate să-i facă legătură cu Șor și ea să discute cu acesta, deoarece ultimul o poate ajuta să găsească oameni și finanțatori de pe loc. A menționat că el îi spunea din ceea ce știa el și din gândurile sale și anume că finanțator va fi o companie de construcție din RM care îi va acorda ajutor financiar pentru dezvoltarea partidului său. A indicat că el nu i-a spus denumirea partidului, doar i-a propus să deschidă ceva nou. A indicat că el permanent i-a spus că ea nu va fi controlată, nu va trebui să se supună, să asculte de cineva și că oricând va putea să plece. A indicat că el doar i-a descris cum ar putea să arate viitorul ei, având în vedere poziția pe care o avea în societate. A menționat că Arina a manifestat dubii dacă să meargă sau nu deoarece se îngrijora că dacă o face va fi controlată de acesta. În astfel de condiții el i-a spus să meargă să discute și oricum ea o să ia decizia pe care o va considera ea. Astfel i-a organizat întâlnirea acesteia cu Șor. I-a ajutat-o să procure bilete și a sfătuit-o să-și ia și soțul în Ierusalim. A indicat că după ce ea a venit, la finele lunii mai, era ziua de naștere a fiului Arinei. A mai indicat că el a înțeles de la Șor că Arina Spătaru dorește să țină legătură cu el doar prin intermediul lui Nesterovschi în care ea are încredere. A comunicat că Șor l-a rugat să-i transmită fiului Arinei un cadou. A mai explicat că el a întâlnit o mașină de culoare albă pe o stradă pe care o poate indica, a luat un cadou în care știa că se află un telefon Bria. După asta a venit la Arina acasă, ea a ieșit, el i-a transmis cadoul și a felicitat-o cu ziua de naștere a fiului. Ulterior el a aflat că în acel pachet pe care el l-a transmis, pe lângă telefon se mai aflau și bani. A indicat că despre bani a aflat chiar din spusele Arinei care i-a mai comunicat că a solicitat bani pentru avocați 100 mii lei deoarece se judeca cu CET Nord și soțul ei a solicitat pentru construcția unei cantine pe lângă biserică. Astfel i-au fost transmise sumele de 100 mii lei și 50 mii dolari. A indicat că acești bani nu erau pentru politică și Șor a ajutat-o cu acele întrebări cu care ea singură s-a adresat la el”, se mai arată în sentința motivată.

Ce a declarat Arina Spătaru, martora principală a acuzării

În hotărârea motivată se regăsesc și declarațiile Arinei Spătaru, martora principală a acuzării, care a depus la CNA un denunț împotriva lui Nesterovschi și a înregistrat discuțiile pe care le-a avut cu acesta și cu oligarhul fugar condamnat în dosarul fraudei bancare, Ilan Șor. Ea a explicat în detalii cum a fost abordată de Nesterovschi pentru crearea unui partid pro-european, cum s-a deplasat pentru discuții cu Șor în Israel și cum a primit bani și un telefon cu aplicația Bria de la acesta.

„Instanța de judecată reține că din informațiile relevate de Arina Spătaru reiese cert că inițiativa întâlnirii din martie 2023, în care Nesterovschi Alexandr i-a propus să creeze un partid finanțat de Ilan Șor și care să reprezinte interesele acestuia, a aparținut lui Nesterovschi Alexandr. Tot el a fost cel care a insistat ca Arina Spătaru să se gândească la propunerea lui Șor de a merge în Israel pentru a discuta chestiunile referitoare la finanțarea respectivului proiect politic. Ulterior după ce Arina Spătaru a acceptat să meargă în Israel pentru a purta discuțiile despre proiectul politic și despre finanațarea lui, Nesterovschi Alexandr a fost cel care a pus-o la curent cu itinerarul deplasării, cu agenda zilnică, a instruit-o cum să reacționeze în funcție de anumite situații și i-a pus la dispoziție biletele de călătorie și informații despre cazare. Aceeași probă denotă că întâlnirea inițială dintre Spătaru și Nesterovschi a avut loc după ce acesta a ieșit din PSRM, precum și că el i-a comunicat că a plecat din PSRM datorită colaborării cu Șor, precum și că ultimul este un om de cuvânt și își respectă obligațiunile financiare. În cadrul acestei discuții și în cadrul celor care au urmat ulterior Nesterovschi Alexandr i-a comunicat că Ilan Șor a observat-o și apreciază că ea poate fi un lider de partid și îi propune să-i finanațeze acest partid. În acest sens, Nesterovschi Alexandr i-a propus să-i facă legătura cu Ilan Șor pentru ca ea să discute direct cu acesta referitor la finanțare și la alte chestiuni. Nesterovschi Alexandr i-a asigurat această legătură prin transmiterea unui telefon mobil cu aplicația Bria, prin intermediul căruia a purtat o discuție cu Ilan Șor în care acesta a încercat că o convingă să inițieze proiectul politic menționat, iar în vederea stabilirii condițiilor și modului de finanațare a acestuia a fost invitată în Israel.

Se mai reține că aceeași probă relevă că Nesterovschi Alexandr era în oficiul lui Ilan Șor atunci când Arina Spătaru s-a întâlnit pentru prima oară cu ultimul. Din informațiile relevate de același martor se constată că în cadrul întîlnirii de a doua zi, Ilan Șor i-a comunicat acesteia că el are acces la persoane influente din RM, jurnaliști, deputați, judecători, procurori, oameni de afaceri, că are mijloace financiare proprii precum și mijloace finanaciare din surse de finanțare din Federația Rusă, pe care este gata să le utilizeze pentru atingerea scopului propus și anume de a finanța partide politice din RM, în vederea obținerii puterii în RM prin obținerea majorității mandatelor în parlament. Scopul urmărit la finanațrea partidului ce urma să fie condus de ea, era acela de a crea structura de partid, cu organizații teritoriale cu tot ce este specific unui partid, astfel ca acesta să participe la scrutinul electoral din toamnă și să intre în forul legislativ cu un anumit număr de deputați, astfel ca după atingerea acestui obiectiv să decidă suplimentar cum să procedeze”, se mai arată în sentința motivată.

Decizia motivată a Judecătoriei Chișinău:

sentință nesterovschi by Ziarul de Gardă

Urmărirea penală a durat trei luni

La 21 septembrie 2023, procurorul general Ion Munteanu, care deținea interimatul la acea vreme, a solicitat ridicarea imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată a deputatului Nesterovschi Alexandr, ales pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, dar „transferat” la partidul „Renaștere”, controlat de fugarul Ilan Șor – condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”.

La 17 noiembrie 2023, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis plasarea lui Nesterovschi în arest la domiciliu, inclusiv cu monitorizare GPS.

La 1 decembrie 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că urmărirea penală în cauza de învinuire a deputatului Alexandr Nesterovschi a fost finalizată.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24 ianuarie 2024, a fost schimbată măsura preventivă aplicată lui Alexandr Nesterovschi din arest la domiciliu în liberarea provizorie sub control judiciar.

Examinarea dosarului a durat un an și trei luni

Prima ședință de judecată în dosarul Nesterovschi a avut loc la 19 decembrie 2023, iar șase luni mai târziu, la 5 iunie 2024, a fost finalizată etapa ședințelor preliminare.

După ce în 19 iunie 2024 a fost amânată prima ședință la etapa examinării probelor acuzării din motivul neprezentării lui Nesterovschi, șapte zile mai târziu, la 26 iunie 2024, a fost audiat primul martor.

După ce Nesterovschi nu s-a prezentat în instanță de 11 ori, iar ședințele au fost amânate din această cauză, la 9 ianuarie 2025 a fost finalizată etapa cercetării probelor acuzării.

O zi mai târziu, la 10 ianuarie 2025, s-a desfășurat ședința prin care a fost acordat termen avocaților pentru a asigura prezența martorilor. La 21 ianuarie 2025 a fost audiat Nesterovschi, iar la 4 februarie a fost finalizată cercetarea judecătorească.