VIDEO „Deșertul Sahara” din lunca râului Camenca: „Natura a lucrat aici secole, dar noi am distrus aici în câteva decenii”

Un grup de cetățeni, îngrijorați de secarea râului Camenca, drept consecință a creării bazinelor artificiale pentru captarea apei pe cursul râului, ne-au scris la redacție. În cadrul campaniei „Ajută-ți localitatea. Cheamă ZdG”, ZdG a fost în satul Cuhnești pentru a vorbi cu oamenii despre problema lor.

Ajunși la Cuhnești, Eugen Schin ne-a făcut cunoștință cu cele enunțate în scrisoare. Am găsit lunca râului secată, împânzită de stuf, ecosistemul de cândva – inexistent, iar câmpurile din împrejurimi – păgubite. Toate împreună arată ca un semideșert.

„Oglindă de apă era aici înainte”

Râul Camenca intră în componența zonei Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, în apropierea satului Balatina, curge paralel cu râul Prut până în Valea Rusului, unde este gura de vărsare, pe o distanță de aproximativ 40 km. În zona paralelismului Camenca-Prut, era și zona de luncă, grav afectată de canalul care a redirecționat cursul apei. Gheorghe Barancean este inginer Pază și protecția pădurii în cadrul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”. El confirmă spusele lui Eugen Schin.

„Am ajuns, practic, la nivelul pustiului Sahara”

„Toate bălțile astea erau pline de vietăți acvatice, păsări, extraordinare, începând de la rațe, liștițe, lebede și până la igrete, cocostârci și fel de fel. Pe marginea satului, care erau pe vale, la fiecare gospodărie era câte un cuib de barză. Acum ele nu mai sunt, acum este o raritate, pentru că păsările nu mai au bază de hrană, nu au de unde să ia moluște, nu au de unde să găsească pește. Cu ce să se hrănească? S-au retras. Rațe nu mai vin, liștițe nu mai vin. Am ajuns, practic, la nivelul pustiului Sahara, într-un fel”, subliniază Barancean.

„Suferă oameniii de la țară căci la țară, oamenii țin vite. Dar ce e vita pentru o gospodărie? E ca o bancă, investește bani în vacă și când are nevoie, o vinde și are un ban grămadă. Acum nu mai ține lumea vite pentru că nu are unde paște și nici apă. Pășunile nu mai au umiditate, nu mai cresc. Nu mai înverzesc”, explică băștinașul.