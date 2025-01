Cum a ajuns un fotbalist rus extrem de talentat, care a jucat împotriva lui Figo și Ronaldo, să moară în războiul din Ucraina

Alexei Bugaev era cândva considerat unul dintre cei mai promițători fundași din Rusia, participând la Euro 2004 în meciuri contra Portugaliei lui Luis Figo și Cristiano Ronaldo și împotriva Greciei, care avea să câștige turneul. Acum, însă, s-a aflat că Bugaev a murit în războiul din Ucraina, acolo unde a ales să meargă ca să evite pedeapsa cu închisoarea, după ce a fost prins încercând să vândă droguri, scrie Digi24.

Din cauza lipsei de soldați pentru războiul din Ucraina, Rusia apelează tot mai mult la infractori și criminali trimiși la închisoare. O persoană poate fi grațiată imediat de Vladimir Putin doar pentru că acceptă să lupte – și nu contează cât de periculoasă este acea persoană.

Cei mai răi criminali și violatori pot să scape de închisoare și apoi ajung să fie tratați ca niște eroi naționali de autorități. Există și mulți infractori care au comis fapte mai puțin grave și care sunt dispuși să își riște viețile pentru a-și câștiga libertatea.

Nu toți, însă, sunt destul de norocoși ca să se întoarcă acasă de la război, iar zeci de mii au fost deja uciși. Este un aspect al războiului care nu a primit prea multă atenție pentru că de foarte multe ori numele celor morți nu sunt dezvăluite public.

Alexei Bugaev este o excepție. Deși era considerat mai talentat chiar decât unele dintre cele mai mari vedete din fotbalul din Rusia, Bugaev nu a jucat pentru echipa națională decât de șapte ori și s-a retras din fotbal la 29 de ani.

Ar fi putut deveni un mare star, dacă stilul de viață haotic și dependența de alcool nu i-ar fi distrus cariera și, în cele din urmă, viața. Anul trecut, Bugaev a primit o pedeapsă de nouă ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri.

„El a fost dintotdeauna problematic. Am făcut tot ce am putut ca să ne luptăm pentru el. L-am amendat, am avut o grămadă de conversații cu el și părinții lui, l-am trimis la rezerve și până la urmă l-am împrumutat la Tomsk, unde îl controlau la fiecare pas”, a povestit Vitali Șevcenko, antrenorul care l-a promovat la prima echipă la Torpedo Moscova în 2001.