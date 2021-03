Cum a ajuns un agricultor de la Ocnița să ofere gratuit oamenilor din producția sa de ceapă

Agricultorul Igor Popov, de la Dângeni, Ocnița, a anunțat recent pe rețelele de socializare că oferă gratuit ceapă celor aflați în nevoie, din motiv că nu reușește să o vândă. Respectiv, nu ar vrea să o arunce. Într-un interviu pentru ZdG agricultorul a povestit despre cât de dramatic s-a schimbat situația agricultorilor în ultimul timp și la ce speră pentru anul care vine.

Am studii superioare în Agricultură și fac ceea ce-mi place.

Dacă timp de trei ani la rând, la același porumb, am scos un 8 tone media, anul trecut am scos doar 2,5. Așadar, peste 60% pierderi, doar la porumb.

Ceea ce ține de legumicultură, avem o suprafață nu prea mare, am făcut – din acest an, vedem, facem niște schimbări deja cu suprafața – în jur de 60 ha de legume: ceapă, cartof. Cartoful a mai mers cum a mai mers, mai este acum în depozit, însă o cantitate mică, dar cu ceapa e situația pe care o avem la moment – o dăm gratis.

Acum, cu restricțiile, s-a diminuat și consumul. Aceasta e toată istoria. Eu sunt de la sat și văd zilnic că lumea trăiește tot mai rău și mai rău. Posibilitățile financiare sunt tot mai mici și mai mici.

Dacă omul vrea o plasă – își ia una, dacă vrea două – își ia două. Că am pus limită, până la urmă. Ieri am dat mai mult, însă am văzut că cineva vrea să fie oportunist, așa că am pus limita la două plase. Am decis să procedez așa, pentru că văd ce se întâmplă în țară, cum și ce trai au majoritatea.