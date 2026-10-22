Compania lui Mark Zuckerberg, Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari pentru inducerea în eroare a utilizatorilor

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a primit cea mai mare amendă aplicată vreodată împotriva ei pentru practicile sale comerciale.

Miercuri, 21 octombrie, un judecător din New Mexico a dispus ca compania lui Mark Zuckerberg să plătească 25 de miliarde de dolari (18,6 miliarde de lire sterline) în urma unui proces de două săptămâni desfășurat mai devreme în cursul acestui an, în cadrul căruia s-a constatat că aceasta a mințit ani de zile publicul cu privire la modul în care gestiona datele utilizatorilor Facebook, relatează BBC News.

„Minciunile depășesc, de asemenea, practicile Facebook privind datele”, a afirmat judecătorul, adăugând că acestea au ajuns până în „inima practicilor comerciale fundamentale ale Facebook”.

Amenda este cea mai mare aplicată până în prezent companiei Meta, care a mai fost amendată sau a acceptat, în acest an, să ajungă la înțelegeri în mai multe alte procese, inclusiv un acord de 18 miliarde de dolari cu statul California privind siguranța copiilor.

Procesul a avut la origine rolul jucat de Meta, cunoscută pe atunci doar ca Facebook, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de scandalul Cambridge Analytica.

Acea firmă a utilizat date și informații provenite de la milioane de utilizatori Facebook în cadrul activității sale de consultanță politică, inclusiv în activități legate de alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în urma cărora Donald Trump a fost ales pentru prima dată președinte.

Comisia Federală pentru Comerț din SUA a aplicat în 2019 o amendă de 5 miliarde de dolari companiei pentru practicile ei privind confidențialitatea datelor.

Avocați din New Mexico au dat în judecată compania pentru numeroasele declarații făcute de-a lungul anilor de către directorii Meta, potrivit cărora datele utilizatorilor nu erau niciodată partajate cu terți sau accesate de aceștia fără permisiunea utilizatorului, când, în realitate, acest lucru se întâmpla.

Aceștia au susținut că întreaga populație a statului american, aproximativ 2 milioane de persoane, a fost afectată de lipsa de onestitate a companiei Meta în ceea ce privește modul în care aceasta gestiona datele utilizatorilor. Un juriu a constatat că Meta a încălcat legile statului de peste 40 de milioane de ori.

„De prea mult timp, marile companii din domeniul tehnologiei au acționat de parcă dimensiunea și influența lor le-ar plasa dincolo de sfera legii. Rezultatul de astăzi arată clar că nicio corporație nu este prea puternică pentru a fi trasă la răspundere”, a declarat procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez.

Avocații statului american au solicitat amenzi de până la 40 de miliarde de dolari împotriva Meta. Compania a susținut că orice sumă mai mare de 3,4 miliarde de dolari ar fi neconstituțională.

Miercuri, judecătorul Francis Mathew a fost categoric în decizia lui de a amenda Meta cu o sumă aproximativ egală cu profiturile ei trimestriale.

El a afirmat că încălcările legii comise de Meta și declarațiile false adresate publicului cu privire la modul în care erau utilizate și partajate datele de pe Facebook au fost „intenționate” și s-au întins pe „mai mult de 11 ani”, între 2010 și 2021.

Comunicările dintre directorii de vârf, inclusiv Mark Zuckerberg, au fost „menite să inducă în eroare publicul”, a scris judecătorul Mathew în hotărârea lui.

Deși valoarea totală a sancțiunii împotriva Meta, bazată pe mii de încălcări ale legislației statale, a fost calculată la 219 miliarde de dolari, judecătorul Mathew a redus sancțiunea la o amendă de 25 miliarde de dolari.

Un purtător de cuvânt al Meta nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere, după decizia judecătorului.

Statul New Mexico a fost unul dintre cei mai importanți adversari ai Meta în instanțe. Anul acesta, statul a amendat Meta cu aproape 1 miliard de dolari pentru că a indus în eroare publicul cu privire la siguranța platformelor sale de socializare pentru copii.

Judecătorul care a prezidat acel proces a comparat, în cele din urmă, Meta cu un poluator industrial al aerului, forma de poluare a companiei fiind „prejudiciul psihologic și exploatarea sexuală a copiilor”.

California și alte câteva state americane au dat în judecată în comun compania pentru probleme similare legate de lipsa măsurilor de siguranță pentru copii pe platformele Meta și de prejudiciile rezultate pentru copii.

Meta și statele au ajuns la un acord de soluționare amiabilă, care nu a inclus vreo amendă sau o recunoaștere a vinovăției, pentru a pune capăt acestui caz la doar câteva zile după începerea procesului preconizat că va dura mai multe săptămâni.