CITITORUL DE GARDĂ/ Cum am fost amendată de două ori, fără să știu pentru ce

Pentru mulți, și pentru mine inclusiv, în acest an sărbătorile nu au mai fost sărbători. Nu am avut destulă liniște de Paști, dar nici de Paștele Blajinilor, pentru că, în ajun, pe 22 aprilie, am primit, prin Viber, două procese-verbale de sancționare, întocmite de polițiști pe numele meu. Am înțeles din acele mesaje că mi-au fost aplicate două amenzi, de 3000 și de 4000 de lei pe motiv că, în zilele de 15 martie și 6 aprilie curent, aș fi intrat fără mască de protecție în magazinul din satul Parcani, raionul Soroca.

Pentru o pensionară care primește o pensie rușinos de mică, o amendă în sumă de 7000 de lei înseamnă o adevărată avere. Din acest motiv, am decis să contest deciziile abuzive privind aplicarea celor două amenzi. Spun că sunt abuzive, deoarece totul a început de la un conflict pe care l-am avut cu vânzătoarea acelui magazin, care a refuzat să-mi dea bon de casă când am făcut niște cumpărături de acolo. Întrucât am contestat refuzul de a oferi bonuri de casă cumpărătorilor, persoanele responsabile de acest act au fost amendate, iar ulterior acestea au decis să se răzbune pe mine, anunțând poliția că eu aș fi intrat în magazin fără mască de protecție. Așa cum în astfel de situații „neamurile” te pot ajuta, și-au dat mâna polițiștii și primarul, ca să „salveze” vânzătoarele. Așa, în lipsa oricăror dovezi și probe, am ajuns victima unui adevărat complot.

Cum vă spuneam, era ajun de sărbători și eram cuprinsă de frământări și de multe temeri în legătură cu cele două procese-verbale, ticluite ilegal, cu scopul de a mă sărăci și a-mi închide gura. Am apelat la Ziarul de Gardă, în speranța că voi putea beneficia de o consultație juridică profesionistă. După ce mi-am expus suferința, m-a și contactat avocata Violeta Gașițoi care, deși departe fiind, a analizat cele două procese-verbale, expediate în adresa mea pe Viber și a formulat două contestații împotriva deciziilor de sancționare contravențională a mea de către agentul constatator Igor Vornic, de la sectorul de poliție nr. 5, Stoicani, Soroca.

Imediat după sărbători, prin intermediul Inspectoratului de Poliție Soroca, am depus cele două contestații în adresa Judecătoriei Soroca. Am cerut de la instanța de judecată să constate lipsa unei contravenții în acțiunile mele, dat fiind că în zilele indicate de agentul constatator în procesul-verbal eu nu m-am aflat în spațiu închis fără mască la data si ora indicată, astfel, învinuirile fiind false si arbitrare. Totodată, am cerut anularea, ca fiind ilegală și arbitrară, a deciziei privind sancționarea mea contravențională. Sper să mi se facă dreptate.

Valentina Manu, satul Parcani, raionul Soroca

ZdG l-a contactat pe polițistul de sector Igor Vornic, solicitându-l să ne vorbească despre temeiurile și legalitatea celor două procese-verbale, acesta însă a refuzat să discute, motivând că o astfel de comunicare nu intră în atribuțiile sale.

