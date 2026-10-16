CFM a testat noul traseu feroviar Chișinău-Revaca-Sîngera: „Continuăm eforturile pentru dezvoltarea transportului de călători și îmbunătățirea calității serviciilor”

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a efectuat vineri, 16 octombrie, o cursă de testare pe noul traseu feroviar Chișinău – Revaca – Sîngera. În cadrul deplasării, specialiștii au evaluat starea infrastructurii și posibilitățile de majorare a vitezei de circulație a trenurilor.

Cursa a fost realizată cu un tren diesel modernizat, pregătit de specialiștii Depoului Chișinău, anunță CFM.

Potrivit întreprinderii, în timpul testării au fost examinate sectoarele de cale ferată pentru a identifica posibilitățile de creștere a vitezei de circulație. De asemenea, au fost discutate lucrările necesare pentru amenajarea peroanelor destinate călătorilor și îmbunătățirea infrastructurii de pe traseu.

Testarea face parte din procesul de evaluare a stării tehnice a infrastructurii feroviare și de identificare a măsurilor necesare pentru organizarea circulației pe noul traseu, cu respectarea cerințelor de securitate.

CFM susține că își continuă eforturile pentru dezvoltarea transportului de călători, îmbunătățirea calității serviciilor și utilizarea mai eficientă a resurselor tehnice și infrastructurale disponibile.

Deocamdată, întreprinderea nu a anunțat o dată de la care ar urma să fie organizate curse regulate pe acest traseu.