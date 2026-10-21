Cetățenii moldovenii care muncesc în Irlanda vor putea beneficia de pensii pentru anii lucrați în ambele țări

Cetățenii R. Moldova care muncesc sau au muncit în Irlanda vor putea beneficia de pensii, cu luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în ambele state, în condițiile viitorului Acord privind securitatea socială dintre cele două țări, a anunțat miercuri, 21 octombrie, Guvernul.

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului dintre R. Moldova și Irlanda, care urmărește protejarea drepturilor de pensie ale cetățenilor ce au activat în cele două țări.

Astfel, persoanele care au muncit în Irlanda își vor putea valorifica drepturile de pensie inclusiv după revenirea în R. Moldova, odată cu intrarea în vigoare a Acordului.

Guvernul menționează că R. Moldova are semnate 23 de Acorduri de securitate socială, dintre care 19 sunt deja aplicate. În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins semnificativ acest număr, prin încheierea acordurilor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.

În prezent, în Irlanda locuiesc aproximativ 30 de mii de cetățeni moldoveni.