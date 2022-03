Centrul istoric al oraşului Liov, inclus în patrimoniul UNESCO, se află în pericol pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Unul dintre cele mai importante obiective culturale ale Ucrainei, dar şi al lumii, Centrul istoric al oraşului Liov (Lviv, în limba ucraineană) inclus în patrimoniul mondial UNESCO, se află în pericol pe fondul războiului declanşat de forţele armate ale Federaţiei Ruse, relatează agerpres.ro.

Un atac cu bombe sau cu rachete asupra centrului celui mai important oraş din vestul Ucrainei ar putea genera pagube inestimabile.

O organizaţie neguvernamentală din Liov, care protejează clădirile de patrimoniu, a luat decizia de a acoperi cu materiale speciale toate vitraliile bisericilor, dar şi statuile aflate în exteriorul lăcaşurilor de cult, astfel încât, în cazul unui atac, acestea să nu fie distruse, în special de suflul unor explozii.

“Când a început faza activă a agresiunii militare ruseşti, ne-am dat seama că armata rusă bombardează nu doar unităţi militare, ci şi alte obiective sociale şi administrative şi a trecut la tactica distrugerii oraşelor Cernihiv, Kiev, Mariupol şi am înţeles că trebuie să pregătim oraşul Liov, să protejăm monumentele arhitecturale din oraşul Liov de agresiunea rusească. Pe data de 26 februarie, ne-am întâlnit prima dată, iar pe 27 februarie am început să organizăm lucrurile de protejare a obiectivelor istorice din Liov, care ar putea fi distruse. În primul rând, vitraliile au fost acoperite cu placaje speciale. După ce am acoperit vitraliile, iar pe unele dintre ele chiar le-am demontat, am început să avem grijă de sculpturile din exterior, din faţa catedralelor, din faţa bisericilor. Am acoperit statuile cu pelicule speciale, cu saltele speciale. Mai târziu, când ne-am dat seama că mai avem timp şi posibilitate, am început protecţia Capelei Boim. Lucrăm activ în vederea protejării bisericilor din lemn, care sunt şi ele în patrimoniul UNESCO”, a declarat Andrii Saliuk, preşedintele acestei organizaţii neguvernamentale.

În Centrul istoric al Liov-ului se află numeroase clădiri medievale, precum şi din perioada habsburgică.

De altfel, aproximativ 55% dintre monumentele de patrimoniu ale Ucrainei sunt concentrate în Liov. Printre aceste construcţii de patrimoniu se află şi Biserica Valahă, ctitorită în 1559 de domnitorul Alexandru Lăpuşneanu.

Regiunea Liov a fost atacată cu rachete ruseşti de mai multe ori de la începutul războiului. Ultimul atac a avut loc vineri dimineaţă, el soldându-se cu moartea a 30 de persoane.

În această regiune locuiesc peste 2,5 milioane de persoane. Capitala regiunii, oraşul Liov, are o populaţie de peste 720.000 de locuitori.

