Dante International, administratorul eMAG, cel mai mare retailer online din România, are planuri de extindere în Republica Moldova. Totuși, încă nu este clar dacă asta se va întâmpla în 2025 sau în 2026, anunță Tudor Manea, directorul general al companiei, potrivit profit.ro.

Dante International a avut în 2023 o cifră de afaceri de 7,72 miliarde de roni, în urcare cu 8% față de 2022. Profitul net a coborât cu 3,8%, la 119,06 milioane de roni.

Întrebat totodată dacă eMAG ia în calcul înființarea unei bănci, reprezentantul retailerului a spus „că nu este nevoie”.

„Cu licențele pe care le avem în prezent, nu avem nevoie și de o licență bancară. Banca ar fi ceva foarte heavy, care ne-ar tăia din agilitate, ne-ar defocusa. Nu avem planuri în zona de servicii financiare care să necesite o licență bancară. Banca îți aduce un cost of funds mai redus, dar experiența clientului nu este neapărat mai bună și pentru noi este importantă această experiență a clientului, ce-i oferim, ce servicii, rapiditatea”, a spus Tudor Manea, directorul general al companiei.