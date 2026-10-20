Ce prețuri vor avea motorina și benzina pentru 20 octombrie. Noile tarife stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile pe 20 octombrie 2026. Motorina se va scumpi ușor, iar benzina va fi mai ieftină.

Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 33,41 de lei, cu 12 bani mai puțin decât în perioada precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,41 de lei pentru un litru, cu 19 bani mai puțin decât în perioada precedentă.