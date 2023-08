Ce NU spune statul despre noul director interimar al Termoelectrica? A fost demis de la întreprindere în 2018 pentru încălcarea obligațiilor de muncă

Iurie Razlovan este noul director interimar al Societății pe Acțiuni „Termoelectrica”, însă nu și un nume nou pentru întreprindere. ZdG a constatat că acesta a lucrat anterior în calitate de director tehnic al societății, fiind demis în 2018 pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile de funcție. Mai târziu, acesta a fost angajat la firma directorului Agenției Proprietăți Publice de pe timpul guvernării PDM – Vladimir Baldovici.

Noul director al Termoelectrica a ajuns în atenția opiniei publice la scurt timp după numirea sa în funcție, fiind fotografiat în timp ce inspecta, cu un băț în mână, zona în care ar fi fost îngropată o cantitate mare de păcură.

La sfârșitul lunii iulie, ministrul Energiei, Victor Parlicov, comunica într-un briefing de presă că Iurie Razlovan este noul director interimar al Societății pe Acțiuni (SA) „Termoelectrica”. Anunțul a fost făcut în contextul demisiei fostului director interimar, Vasile Leu, ca urmare a informațiilor publicate de președintele partidului politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, potrivit căruia, Termoelectrica ar fi îngropat „un lot mare de păcură de proastă calitate”. Totuși, ministrul Energiei a subliniat că schimbarea managementului întreprinderii a fost decisă demult.

Inspecție cu bățul: „Trebuie să vedem ce s-a întâmplat”

Iurie Razlovan, în timp ce inspecta, cu un băț în mână, zona unde ar fi fost îngropată păcura

Iurie Razlovan, noul director interimar al Termoelectrica, s-a remarcat și a intrat în atenția opiniei publice la scurt timp după numire, atunci când pe pagina de Facebook a instituției a fost distribuită o imagine în care acesta, având un băț în mână, inspecta zona în care în noiembrie anul trecut ar fi fost îngropat un lot mare de păcură. La doar o oră de la publicare, după un val de critici în mediul online, fotografia a fost înlăturată.

Imaginea a apărut la câteva zile după ce în cadrul briefingului de presă susținut în contextul numirii noului director interimar al Termoelectrica, Iurie Razlovan, fiind întrebat dacă va investiga cazul păcurii îngropate, dădea asigurări că va analiza situația.

„Noi nu știm dacă acolo este îngropată păcură sau nu, dar, bineînțeles, trebuie să vedem ce s-a întâmplat”, subliniază Razlovan.

Iurie Razlovan – sancționat de mai multe ori în cadrul Termoelectrica

„Toate sarcinile pe care le-a trasat domnul ministru le cunosc, le accept și îmi sunt foarte clare. Este o provocare pe care am acceptat-o”, spunea noul director al Termoelectrica în cadrul aceluiași briefing de presă.

Iurie Razlovan, într-adevăr, nu este străin nici domeniului, nici întreprinderii. Acesta a deținut în perioada 2008-2011 funcția de director tehnic adjunct al Termocom și, ulterior, între anii 2014-2018, funcția de director tehnic al Termoelectrica.

În actul de demisie al lui Razlovan se arată că, fiind la Termoelectrica, acesta îndeplinea și atribuțiile directorului general atunci când acesta pleca în deplasări, semnând contracte, de multe ori – fără a fi respectate prevederile și procedurile obligatorii, motiv pentru care a și fost sancționat în repetate rânduri.

Conform ordinului de demisie din 26 septembrie 2018, obținut și analizat de ZdG, pe parcursul ultimului său an de activitate în cadrul întreprinderii (2017-2018), lui Iurie Razlovan i-au fost aplicate patru mustrări, dintre care – două mustrări aspre.

Printr-un Ordin din 28 noiembrie 2017, lui Razlovan i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară „mustrare”. Două luni mai târziu, acesta a fost mustrat aspru, cu reducerea în mărime de 100% a adaosului de stimulare la salariu pentru luna ianuarie 2018. Ulterior, în august 2018, lui Iurie Razlovan i-a mai fost aplicată o mustrare, urmată, o lună mai târziu, de o mustrare aspră.

Potrivit conducerii Termoelectrica de la acea vreme, Razlovan, fiind în calitate de director tehnic, ar fi comis mai multe încălcări ale obligațiilor de muncă.

De patru ori mustrat și o dată demis

„L-am propus personal pe domnul Razlovan, având sarcini foarte concrete. Domnul Razlovan a lucrat la această întreprindere, cunoaște întreprinderea, cunoaște partea inginerească, stăpânește bine partea tehnică, respectiv, avem încrederea că dumnealui va putea asigura intrarea în sezonul de încălzire”, menționa ministrul Energiei, Victor Parlicov.

În timp ce ministrul Energiei spune că noul director al întreprinderii „va trebui să facă o revizie la tot ce ține de achizițiile efectuate și vânzările de active la «Termoelectrica»”, Iurie Razlovan, după ce a fost mustrat de patru ori, a fost demis tocmai din cauza „neîndeplinirii unui șir de prevederi și proceduri obligatorii în cadrul unui proces de achiziții publice” atunci când activa în cadrul Termoelectrica.

L-am contactat pe Victor Parlicov pentru a afla dacă acesta cunoștea că noul director general interimar al întreprinderii „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, a fost demis anterior din cadrul aceleiași întreprinderi. Ministrul Energiei ne-a comunicat că și-a asumat propunerea, fiind conștient că informațiile privind ordinul de demisie al lui Razlovan vor apărea în public.

„Da, eu am știut că el a fost demis din funcția de director tehnic al Termoelectrica în septembrie 2018. Da, eu cred că el este apt să facă verificări în privința achizițiilor. Eu vreau să vă spun că dacă unui om care a fost director tehnic la o întreprindere care are un program investițional de vreo 250 mln de lei pe an nu i-au găsit alte motive de a-l demite decât că a cumpărat apă de 100 de mii de lei fără tender, eu cred că merită toată încrederea. Cunosc cazurile astea, eram conștient că vor apărea și mi-am asumat această propunere. În condițiile în care pe un om vrea să-l dea afară din funcție și nu-i găsesc altceva decât asemenea chichițe, pentru mine e semn că omul e de bună credință”, a argumentat Victor Parlicov.

Contractul de achiziții publice care i-a adus demisia

„Acest contract, din punct de vedere economico-financiar, a fost încheiat în defavoarea Termoelectrica”, se arată în ordinul de demisie semnat pe numele lui Iurie Razlovan.

În document se face referire la un contract semnat cu firma „IGNUS-ELECTRUM”, în baza căruia Termoelectrica urma să primească apă potabilă. „Comisia de anchetă a stabilit că prețurile de cumpărare a mărfurilor specificate erau cu mult mai mari decât prețurile de piață, iar unele companii fie le oferă gratis, în folosință temporară, fie în condiții contractuale de răscumpărare”, este menționat în ordinul de demisie a lui Razlovan.

Mai mult, apa livrată de agentul economic „IGNUS_ELECTRUM”, cu care Razlovan, îndeplinind funcțiile directorului general în timp ce acesta era plecat în deplasare de serviciu, era în multe cazuri de proastă calitate, potrivit ordinului de demisie a lui Razlovan.

Iurie Razlovan, fost angajat la firma lui Vladimir Baldovici – directorul Agenției Proprietăți Publice de pe timpul guvernării PDM

După ce Razlovan a fost demis de la Termoelectrica, acesta și-a început activitatea la firma directorului Agenției Proprietăți Publice (APP) de pe timpul guvernării Partidului Democrat din Moldova – Vladimir Baldovici.

Societatea cu Răspundere Limitată „Stayer” este o firmă care îi aparține în proporție de 50% lui Baldovici, alte 50% fiind ale soției sale, încă din anul 1994 și are o cifră de afaceri de sute de milioane de lei anual.

Vladimir Baldovici ne-a comunicat că Iurie Razlovan, noul director al Termoelectrica, a lucrat în calitate de director executiv al companiei sale „Stayer”, însă pentru o scurtă perioadă.

„Într-adevăr, a activat, dar o perioadă foarte scurtă, pentru că dumnealui nu era familiarizat cu domeniul construcției, fiind ceva străin pentru el. Ceea ce pot să vă spun din puținele întrevederi cu el, cred că am avut două, este că dumnealui cunoștea foarte bine domeniul termoenergeticii, acesta era atuul lui, însă era departe de domeniul în care activează firma „Stayer” – construcțiile”, a menționat Baldovici.

Vladimir Baldovici a mai spus că nu-și amintește dacă Iurie Razlovan a depus dosarul pentru funcția de director executiv al companiei „Stayer” din proprie inițiativă sau la propunerea lui. „Nu pot să rețin. Noi avem biroul de resurse umane care selectează, în baza anumitor criterii, persoane. Vă dați seama că atunci când apare un dosar al unei persoane care a activat în funcții importante, la posturi importante, sunt interesante, pentru că, de regulă, acolo lucrează oameni destul de pregătiți. Avem criterii după care sunt selectați angajații, nu e vorba despre un principiu al unei persoane”, a menționat fostul director al APP.

Acesta a adăugat că nu știa despre ordinul de demisie a lui Razlovan de la Termoelectrica atunci când acesta a fost angajat la Stayer. L-am telefonat pe Iurie Razlovan pentru a ne răspunde la întrebări, însă acesta a refuzat să o facă, sugerându-ne să-i transmitem întrebările în scris. Până la data publicării articolului însă nu a venit cu un răspuns.