Carabinierii moldoveni au primit medalia NATO pentru participarea la misiunea de pace din Kosovo

După șase luni de participare la misiunea internațională de menținere a păcii KFOR din Kosovo, carabinierii Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au fost decorați cu Medalia NATO Non-Articolul 5, în semn de apreciere pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și contribuția la menținerea păcii și stabilității în regiune, a anunțat marți, 20 octombrie, IGC.

„Pe parcursul misiunii, militarii moldoveni au demonstrat profesionalism, disciplină, responsabilitate și spirit de echipă, îndeplinindu-și atribuțiile într-un mediu operațional complex și contribuind la realizarea obiectivelor misiunii”, a scris IGC.

Prin participarea la această misiune, carabinierii au reprezentat R. Moldova în cadrul eforturilor internaționale dedicate menținerii păcii și securității, demonstrând angajament și devotament față de responsabilitățile asumate.

Pe 22 octombrie, contingentul Inspectoratului General de Carabinieri revine în R. Moldova, după încheierea misiunii.

Potrivit NATO, KFOR este desfășurată în prezent în Balcani pentru a menține un mediu sigur și securizat, libertatea de mișcare a sa, prezența civilă internațională și a altor organizații internaționale. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali continuă să sprijine dezvoltarea statului Kosovo stabil, democratic, multietnic și pașnic.

Misiunea a fost lansată în 1999, ca o operațiune de susținere a păcii, iar mandatul său este întemeiat pe Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și pe acordurile internaționale.

În prezent, aproximativ 4.650 de soldați furnizați de 28 de țări contribuie la asigurarea îndeplinirii obiectivelor KFOR.