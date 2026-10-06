Candidaturile a patru ambasadori ai R. Moldova au fost avizate de Comisia pentru politică externă

Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat, în ședința de marți, 6 octombrie, avizele consultative pozitive pentru candidaturile a patru ambasadori ai R. Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Alexandru Codreanu urmează să fie desemnat în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă;

Angelica Munteanu – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Lituania;

Valeriu Mija – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Belgia;

Vitalie Rusu – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Statul Qatar.

Potrivit MAE, în cadrul ședinței, ministrul MAE, Mihai Popșoi, a subliniat importanța experienței și profesionalismului în reprezentarea țării peste hotare, menționând că desemnarea noilor ambasadori reflectă angajamentul R. Moldova pentru o diplomație bine pregătită și orientată spre rezultate.

„Experiența și competențele celor patru candidați vor contribui la consolidarea relațiilor cu partenerii noștri și la promovarea intereselor Republicii Moldova. Ne dorim o diplomație activă, care să sprijine parcursul european, să deschidă oportunități economice și să fie aproape de cetățenii noștri”, a spus Mihai Popșoi

Conform MAE, Alexandru Codreanu este diplomat de carieră, cu peste 30 de ani de experiență în cadrul MAE, și deține rangul diplomatic de ambasador. În prezent, conduce Direcția generală pentru cooperare cu Uniunea Europeană. A exercitat mandatele de ambasador al R. Moldova în Cehia și pe lângă Sfântul Scaun, precum și în Ungaria, fiind acreditat concomitent în Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovenia. A reprezentat R. Moldova la Comisia Dunării. Anterior, a fost consilier pentru politică externă și integrare europeană al prim-ministrului și a condus Direcția generală pentru cooperare bilaterală, precum și direcțiile OSCE și Consiliul Europei din cadrul ministerului.

Sursa: mfa.gov.md

Angelica Munteanu este diplomat de carieră, cu peste 18 ani de experiență în serviciul diplomatic, și deține rangul diplomatic de ministru-consilier. În prezent, ocupă funcția de ministru-consilier în cadrul Misiunii R. Moldova pe lângă Uniunea Europeană și conduce echipa politică, responsabilă de dosarul negocierilor de aderare a R. Moldova la UE și de procesul de extindere al Uniunii Europene. Anterior, a activat în Direcția integrare europeană a MAE și în ambasadele Moldova din Polonia și Cehia. Are experiență în cooperarea politică bilaterală și în relațiile cu UE în domeniul securității și apărării. Deține un masterat în drept internațional la Universitatea de Stat din Moldova.

Sursa: mfa.gov.md

Valeriu Mija are peste 30 de ani de experiență în domeniul securității naționale și internaționale, precum și al politicii de apărare. Din anul 2024, deține funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe. Anterior, a fost secretar de stat pentru politica de apărare și șef al Direcției politică de apărare și planificarea apărării din cadrul Ministerului Apărării. A activat în misiunile OSCE din Georgia și Kîrgîzstan, precum și în misiuni de monitorizare a alegerilor în mai multe state. Este doctor în științe politice și conferențiar universitar la ULIM. Deține un masterat în securitate internațională și relații civil-militare, obținut în SUA, și a urmat programe executive la Universitatea Harvard, Colegiul de Apărare NATO și Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”.

Sursa: mfa.gov.md

Vitalie Rusu este diplomat de carieră, cu 29 de ani de experiență în serviciul diplomatic, și deține rangul diplomatic de ministru-plenipotențiar. În prezent, ocupă funcția de ambasador cu misiuni speciale în cadrul MAE, responsabil de dosare privind reglementarea conflictului transnistrean, Comisia Unificată de Control și aspecte de securitate regională. De asemenea, gestionează dosarul privind politicile memoriei, inclusiv promovarea memoriei Holocaustului. A exercitat mandatul de ambasador al R. Moldova în Cehia, fiind acreditat prin cumul pe lângă Sfântul Scaun. Anterior, a deținut funcții de conducere în cadrul ministerului și a activat în misiunile permanente ale R. Moldova pe lângă OSCE și Oficiul ONU la Viena. Deține un masterat în filosofie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Sursa: mfa.gov.md

Cei patru ambasadori își vor putea începe activitatea după finalizarea tuturor procedurilor legale, inclusiv numirea în funcție prin hotărâre de Guvern și decret prezidențial.