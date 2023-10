Candidații la primăria Chișinău care nu au acceptat invitația ZdG la interviuri electorale. Cine sunt și de ce nu au venit în studioul Podcast ZdCe

În contextul campaniei electorale pentru alegerile locale generale, Ziarul de Gardă i-a invitat la interviuri pe toți cei 27 de candidați la funcția de primar al Municipiului Chișinău. Cei mai mulți dintre ei, 22 la număr, au acceptat să vină în studioul ZdG să ne spună care sunt soluțiile lor la cele mai importante probleme ale capitalei.

Am avut, astfel, patru zile intense de filmări, în care aspiranții la șefia capitalei s-au perindat prin studioul ZDG și au răspuns la întrebările adresate în cadrul Podcast ZdCe.

Cinci dintre candidați, însă, nu au răspuns invitației noastre de a le vorbi locuitorilor capitalei despre viziunea lor asupra dezvoltării orașului. Printre ei se numără și actualul primar Chișinăului, Ion Ceban, care candidează la un nou mandat, înaintat de partidul său, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), pe care l-a fondat în timp ce se afla la cârma capitalei.

I-am transmis invitația prin intermediul Nataliei Ixari, candidată pe lista MAN la funcția de consilier municipal în Chișinău și consilieră pe comunicare a lui Ion Ceban. Ea a revenit cu două întrebări de precizare: „Câte unul? Câte Minute?”. După ce i-am oferit detaliile necesare, ea nu a mai revenit cu un răspuns.

Nici candidata Partidului „Șansă”, Cristina Vulpe, nu a răspuns invitației noastre, și nici cea a Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Tatiana Platon. Cele două formațiuni au format Blocul „Ș.O.R”, potrivit unui anunț făcut de Ilan Șor în vara acestui an, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional Partidul Șor. Partidul „Șansă”, condus în prezent de Alexei Lungu, avea atunci altă denumire – „Ai noștri” și era condus de Mihail Ahremțev. Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este condus de Alexandru Beschieru.

Invitația pentru Cristina Vulpe am transmis-o prin intermediul serviciului de presă al Partidului „Șansă”, iar pentru Tatiana Platon, la un număr de telefon al lui Alexandru Beschieru, la care a răspuns o persoană care ne-a asigurat că va transmite mesajul nostru. Nu am primit niciun răspuns de la niciuna dintre aceste două candidate.

Candidata Partidului Comuniștilor, deputata Diana Caraman, ne-a declarat inițial că nu are timp în zilele în care am anunțat-o că filmăm interviurile, adică miercuri, joi și vineri, pe 18, 19 și 20 octombrie, și ne-a spus să revenim săptămâna următoare. Am sunat-o și luni, 23 octombrie, când am decis să mai înregistrăm câteva interviuri cu candidații care nu reușiseră să ajungă la ZdG în săptămâna anterioară, dar deputata Caraman ne-a anunțat că, iarăși, nu are timp.

Un alt candidat la primăria capitalei care nu a venit la interviu este Vasile Costiuc, de la Partidul „Democrația Acasă”. El ne-a anunțat că a decis să nu participe la nici o dezbatere electorală. Deși i-am spus că nu e o dezbatere, ci un interviu, Costiuc nu a răspuns invitației ZdG.

Cei 22 de candidați care au acceptat să vină în studioul ZdG au răspuns la întrebări privind problema ambuteiajelor și a lipsei locurilor de parcare, a deșeurilor, transportului public, a construcțiilor ilegale și corupției. În final, le-am pus și câte o întrebare personalizată, despre activitatea fiecărui candidat sau a partidului pe care îl reprezintă.

Pe primii 11 candidați i-ați putut vedea în ediția din 22 octombrie a Podcast ZdCe. Ei sunt:

Dragoș Galbur, Partidul Național Moldovenesc

Adrian Albu, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

Ștefan Urîtu, Partidul „Voința Poporului”

Ruslan Codreanu, Blocul Electoral „Ruslan Codreanu”

Anatolie Prohnițchi, Partidul Verde Ecologist

Lilian Carp, Partidul Acțiune și Solidaritate

Alla Popova, Partidul „Patrioții Moldovei”

Ion Purice, Partidul Liberal

Anatol Usatîi, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei

Andrei Munteanu, Partidul „NOI”

Vadim Brînzaniuc, Partidul Social Democrat European

Pe următorii 11 candidați vă invităm să-i urmăriți în ediția de duminică, 29 octombrie, a Podcast ZdCe. Ei sunt:

Victor Chironda, Platforma Demnitate și Adevăr

Oleg Burlacu, Partidul Liberal Democrat

Ștefan Gligor, Partidul Schimbării

Ruslan Popa, Partidul Noua Opțiune Istorică

Ion Ștefăniță, Mișcarea „Respect Moldova”

Arina Spătaru, Alianța Liberalilor și Democraților Europeni

Ion Bulgac, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

Mihail Poleanschi, Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic

Vasile Bolea, Partidul „Renaștere”

Roman Mihăeș, Partidul Național Liberal

Constantin Butucel, Partidului Acasă Construim Europa „PACE”