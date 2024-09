Când trebuie să înceapă anul școlar, la 1 septembrie sau luni? Care e situația în UE?

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că instituțiile de învățământ vor decide dacă prima zi a anului școlar va fi 1 septembrie, duminică, sau luni, 2 septembrie. Acest lucru a stârnit o mare dezbatere printre părinți, elevi și cadrele didactice, iar părerile s-au împărțit. Unele școli au optat pentru ziua de 1 septembrie, altele – pentru ziua de luni.

ZdG a analizat calendarul școlar din țările europene, stabilind care sunt datele de început de an, dar și vacanțele în diferite state.

În Uniunea Europeană nu există o lege unitară care să reglementeze sistemul educațional în toate țările UE, reglementarea instituțiilor educaționale este responsabilitatea statelor membre, iar la crearea calendarului școlar statele au autonomie.

Potrivit unui raport realizat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație și Cultură, în majoritatea statelor europene, anul școlar își ia startul la începutul lunii septembrie, iar durata vacanței de vară variază de la țară la țară și de la regiune la regiune.

Raportul a analizat 37 de țări în anul școlar 2023/24: 27 de state membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. În Belgia (comunitățile germanofone și flamande), Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord și Serbia, anul școlar începe pe 1 septembrie. În schimb, în alte opt sisteme educaționale, anul de învățământ începe în august. Cel mai devreme este 9 august în Finlanda (în 2023 a fost o zi de miercuri) și cel mai târziu e în Malta, unde elevii încep anul la sfârșitul lunii septembrie.

Vacanța de vară a elevilor, în unele țări mai scurtă cu o lună

Potrivit raportului, în multe state europene vacanța de vară de obicei începe între sfârșitul lui mai și a doua jumătate a lui iulie. În majoritatea sistemelor de educație, vacanța durează între opt și douăsprezece săptămâni. Totodată, durata vacanțelor de vară variază semnificativ de la o țară la alta. De exemplu, în comunitatea francofonă din Belgia, Danemarca, unele state din Germania, Franța, Țările de Jos, unele cantoane din Elveția, Liechtenstein și Norvegia, vacanța de vară durează opt săptămâni. Pe de altă parte, în Irlanda, Grecia, Letonia, Malta, Portugalia, Albania, Islanda și majoritatea regiunilor din Italia, vacanța de vară durează mai mult de douăsprezece săptămâni.

În unele țări, durata vacanței de vară depinde de nivelul de educație. De exemplu, potrivit raportului, în Lituania, elevii din clasele primare au cu două săptămâni mai mult decât elevii din învățământul secundar general. În trei din țările studiate, elevii din învățământul primar au mai multe vacanțe decât cei din învățământul secundar general. Aceștia pot avea o lună în plus în Portugalia (în funcție de clasă), două săptămâni în plus în Lituania și o săptămână și jumătate în plus în Cipru. În schimb, elevii din învățământul secundar general au vacanțe de vară mai scurte. În Islanda au cu două săptămâni mai puțin, iar în Irlanda cu aproximativ patru săptămâni mai puțin.

Deși Regatul Unit al Marii Britanii nu a fost studiat în raportul citat, este la fel relevant. În Regatul Unit, perioadele școlare și datele vacanțelor variază între Anglia, Scoția și Irlanda de Nord, dar și de la regiune la regiune. În Anglia și Țara Galilor, anul școlar începe la începutul lunii septembrie și se finisează la mijlocul lui iulie, de obicei. În Scoția, el începe la mijlocul lui august și se termină la sfârșitul lui iunie. Iar în Irlanda de Nord, începe pe 1 septembrie 2024 și se încheie pe 1 iulie 2025.

În Moldova, Ministerul Educației și Cercetării decide calendarul anului de învățământ, inclusiv durata vacanțelor. Pentru anul academic 2024/25, vacanța de vară va începe pe 31 mai 2025 și se va finisa pe 1 septembrie 2025, iar pentru elevii claselor IX și XII, anul de studii se va încheia pe data de 23 mai 2025.

Și dacă 1 septembrie e duminică?

ZdG a întrebat câțiva părinți care locuiesc în Europa, și ai căror copii merg la școală acolo, ce părere au despre acest lucru.

Dumitru Marian, locuiește în Belgia și are 3 copii încadrați în sistemul educațional belgian. ”Eu stau în Belgia și aici fiecare regiune are program diferit, iar copiii mei frecventează școli în regiuni diferite, așa că fata mai mare a început școala zilele trecute, iar ceilalți doi copii încep luni, 2 septembrie. Și vacanțele sunt diferite. O sa ma abtin astfel, sa dau sfaturi sistemului moldovenesc, cred că logica ar trebui să aibă prioritate. Pe de altă parte, noi am migrat în mare parte din cauza sistemului de învățământ. Și îmi pare rău s-o spun, sistemul moldovenesc are hibe mult mai grave.”

Întrebat de ZdG dacă ar fi ca anul școlar să înceapă duminică, Dumitru spune că nu ar accepta o asemenea decizie: ”Nu are niciun sens, cel mai probabil aș refuză, dar poate există în capetele deștepte ale Ministerului argumente peste capacitatea mea de reflexie. Aș asculta, cu siguranță, ce au de zis”. Totodată, el este de părere că profesorii ar trebui remunerați pentru zilele de duminică, dacă se întâmplă să fie solicitați să muncească ăn aceste zile. ”În orice țară normală, weekendurile și nopțile se plătesc dublu”, conchide Dumitru Marian.

Anastasia Parvan, locuiește în Elveția și are 3 copii care frecventează clasele a V-a, a III-a și a II-a.

Dacă anul școlar ar începe duminica pentru copiii mei, aș accepta această decizie fără a crea controverse. În primul rând, deoarece este reglementată de autoritățile superioare, am încredere că această decizie a fost justificată corespunzător. Consider că este esențial ca cadrele didactice să fie compensate corespunzător, inclusiv cu un spor de 25% pentru orele suplimentare. Aceste ore sunt considerate timp liber, în care se lucrează, iar acest principiu este aplicat în Elveția, de exemplu, indiferent de domeniul de activitate.

Atunci când anul școlar începe duminica, consider că este corect ca decizia să fie luată în funcție de nevoile instituției respective, în colaborare cu părinții.

Cred că Moldova ar putea învăța multe de la alte țări, însă continuă să dezvolte un model propriu. De exemplu, în Germania, în anumite regiuni, prima zi de școală se desfășoară sâmbăta, o practică care durează de ani de zile fără a genera proteste. Duminica este o zi de odihnă, iar luni începe școala. Totuși, consider că școlile din Moldova ar beneficia de o zi suplimentară dacă anul școlar ar începe duminica.

Autor: Andrea Vremiș, stagiară ZdG