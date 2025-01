Când o să-și primească salariile bugetarii care încă n-au fost remunerați pentru decembrie? Nemulțumirile oamenilor și explicațiile autorităților

În ultima perioadă, mai mulți angajați din sectorul public s-au arătat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce nu și-au primit încă salariile pentru luna decembrie. Unii dintre aceștia spun că nu au fost informați din timp despre reținerile salariale și că au rămas fără bani la început de ianuarie.

Ministerul Finanțelor (MF) precizează că de la 1 ianuarie 2025, instituțiile publice folosesc sistemul online „Trezoreria”, iar procesul de achitare a salariilor este în plină desfășurare. Instituția asigură cetățenii că sunt „suficiente fonduri pentru toate plățile prevăzute în buget, inclusiv salarii”.

Între timp, Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, menționează că aproximativ 90% din cei care lucrează la stat sau cei care au fost conectați la noul sistem și-au primit deja salariile, iar restul oamenilor îl vor primi în curând.

Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți angajați din sectorul bugetar în legătură cu această situație.

Cristina Darii, medic la Spitalul Raional Orhei, spune că trebuia să fie remunerată până pe 15 ianuarie. Femeia se plânge că a încercat să afle informații de la responsabili Trezoreriei de Stat, însă nimeni nu i-a răspuns la apeluri.

„Doar pentru luna decembrie nu am primit. Am rămas fără bani și am nevoie de salariu pe care l-am muncit deja și pe care trebuia să-l primesc până pe 15 conform contractului meu individual de muncă. Am sunat la contabilitate. Fetele ne-au spus că ceea ce ținea de ele s-a făcut. Eu nu știu care este procedura de transfer a salariilor, dar ele au spus că au transferat Trezoreriei. Nu am idee care este procedura mai departe. Am sunat la Trezorerie, însă desigur că nimeni nu a răspuns (…). Noi n-am avut nici premiu și nici salariu pentru luna trecută (…). Am văzut mesajul Ministerului Finanțelor, (administrația, n.red.) nu ne-a informat”, menționează femeia.