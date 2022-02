Boris Jhonson, mesaj în limba rusă: „Nu cred că acest război este purtat în numele vostru”

Premierul Marii Britanii, Boris Jhonson, a transmis un mesaj emoționant popoarelor Rusiei și Ucrainei.

„Acțiunile lui Putin se vor solda cu o izolare completă a Rusiei, care va fi ocolită de comunitatea internațională și va fi lovită de sancțiuni economice imense, purtând un război inutil și sângeros, care deja a luat numeroase vieți, ale ucrainenilor, care nu au nicio vină, și ale soldaților voștri ruși, care nu-și vor vedea familiile niciodată”, a spus Boris Jhonson în engleză. Apoi a continuat în rusă, cu o adresare către „prietenii ruși”: „Nu cred că acest război este purtat în numele vostru!”.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67