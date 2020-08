BELARUS: 2 mesaje video de la candidata opoziției. Svetlana Tihanovski cere oamenilor să nu iasă în stradă și spune că nu-și dorește nimănui să treacă prin ce a trecut ea

Candidata unică a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovski, refugiată în Lituania, a transmis 2 mesaje video în această dimineață. Imaginile însă, au trezit mai multe nedumeriri și mai multe voci se întreabă ce s-a întâmplat cu candidata opoziției în această perioadă când și-a schimbat diametral declarațiile. Canalul de telegram NEXTA transmite că Tihanovski a fost obligată să facă aceste declarații înainte să plece în Lituania.

Primul mesaj a fost făcut public de dimineața. Cu lacrimi în ochi, Svetlana Tihanovski spune că a crezut că „această campanie o va căli și o va face atât de puternică, încât să poată trece peste orice.

Dar, probabil, am rămas acea femeie slabă care am fost de la început. Am luat o decizie foarte grea pentru mine. Am luat-o de sinestătător: nici prietenii, nici rudele, nici stafful de campanie, nici Serghei (soțul Svetlanei, un cunoscut blogger care și-a anunțat intenția de a candida, fiind însă reținut și deținut de regimul de la Minsk n.n.) nu au influențat decizia în vreun fel.

Eu știu că mulți mă vor înțelege, mulți mă vor condamna, iar mulți mă vor disprețui. Dar să știți, să nu dea Domnul să fiți în fața unei astfel de alegeri, cum am fost eu.



De asta, oameni, aveți grijă de voi, vă rog – nicio viață nu costă ceea ce se întâmplă acum. Copiii – asta e tot ce e cel mai important în viața noastră (trad. n)”, a încheiat adresarea Tihanovski.

Câteva ore mai târziu, în spațiul public a fost transmisă o nouă adresare a fostei candidate. De această dată, Tihanovski stă pe o canapea și aparent, poartă aceeași haină și se pare că citește un text de pe o foaie.

„Stimați alegători ai Republicii Belarus!

Eu, Svetlana Tihanovski vreau să vă mulțumesc pentru participarea la alegerile privind șeful statului. Poporul Belarusului a făcut o alegere. Cu mulțumire și căldură mă adresez tuturor celor care m-au susținut în această perioadă.

Beloruși! Vă îndemn la cumpătare și respect a legii. Nu-mi doresc vărsări de sânge și violențe. Vă rog să nu intrați în conflicte cu oamenii legii, nu ieșiți în stradă pentru a nu vă pune viața în pericol. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei apropiați”, se încheie adresarea care a apărut prima dată pe un canal anonim de Telegram atribuit puterii de la Minsk.

Mai multe surse apropiate staffului de campanie a lui Tihanovski au declarat pentru Mediazona Belarus că cel de-al doilea mesaj al fostei candidate a fost înregistrat în seara zilei de 10 august când a fost la Comisia Electorală Centrală din Belarus, iar colegii săi nu au putut da de ea pentru mai bine de 3 ore.

Ulterior, după ce a ajuns în siguranță, a postat prima înregistrare.

Mai mulți activiști susțin că înregistrarea de pe canapea ar fi fost făcută din biroul președintei CEC-ului Belarus.

Pentru a nu putea fi depistat locul, autorii clipului au schimbat canapeaua, însă în alte înregistrări, pe o canapea similară a fost observată șefa CEC-ului într-un interviu pentru postul de stat de televiziune.

Maria Kolesnikova, una din coordonatoarele staff-ului de campanie a lui Tihanovski a comentat înregistrările video menționând că atunci când a fost la CEC, candidata opoziției a fost practic sechestrată în biroul șefei autorității electorale și lăsată fără avocat.

„Cu ce drept candidatul președintelui este lăsat față în față cu reprezentanții forțelor de ordine fără avocat? De ce, venind în audiență la șefa CEC, oamenii sunt reținuți de organele de forță?

Nu am nicio conexiune cu Svetlana. Eu rămân în Belarus, nu am de gând să plec de aici. Dar susțin alegerea Svetlanei. Sveta, dacă mă auzi, tu ești un erou, ai făcut foarte mult pentru Belarus”, a declarat Kolesnikova, cea care a fost șeful de campanie a lui Victor Babariko, cel care era considerat cel mai important contracandidat al lui Alexandr Lukașenko, dar care în timpul campaniei a fost arestat fiind acuzat de spălare de bani.