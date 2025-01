Atac în masă în SUA. 10 morți și 30 de răniți după ce un bărbat a început să tragă cu o armă asupra mulțimii

Zece persoane au murit în urma unui eveniment cu victime în masă în New Orleans, scrie BBC. Departamentul de local al orașului pentru situații de urgență, raportează că alte 30 de persoane sunt rănite și au fost transportați la spital. Nu au fost furnizate detalii despre atacator.

O mașină a intrat în mulțime, apoi șoferul a început să tragă cu o armă asupra oamenilor dintr-un cartier turistic din New Orleans.

Mai multe videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare care par să fi fost înregistrate miercuri, 1 ianuarie, la locul incidentului cu victime în masă arată mai multe victime la sol în New Orleans. În fundal se aud focuri de armă și se văd oameni alergând din zonă.

Martorii au descris un vehicul care intră într-o mulțime de pe strada Bourbon din New Orleans, înainte ca un șofer să iasă din vehicul și să tragă cu o armă. Un purtător de cuvânt al poliției din New Orleans a declarat că „rapoartele inițiale arată că o mașină ar fi putut să fi intrat într-un grup de oameni. Rănile nu sunt cunoscute, dar sunt raportate decese”.

