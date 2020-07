Asistent medical care a învins COVID-19: „Repede îmi revin și mă voi întoarce la luptă”

Ștefan Crețu este student în anul cinci la Facultatea de Medicină Nr.1 din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” și angajat în calitate de asistent medical în Secția de Terapie Intensivă, Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Încă de la începutul pandemiei, Ștefan s-a implicat activ în lupta cu virusul, muncind alături de medicii și lucrătorii medicali din secțiile de COVID-19. Pe 19 iunie, însă, a aflat că și el are coronavirus, iar lupta cu acesta s-a mutat pe alt plan.

„Sunt în luptă contra Covid-19 de cum s-a deschis pentru pacienții gravi și foarte gravi blocul nou al SCR, Bloc operator și de terapie intensivă, unde toate secțiile s-au transformat în secții de COVID-19. Așa, am început să fiu asistent medical în secția de terapie intensivă – T5 , care se ocupă de pacienții gravi și extrem de gravi cu complicații ale COVID-19. Și da, e ca la război – ordinele se execută, nu se discută”, povestește tânărul.

Ștefan a aflat că este infectat într-o dimineață când era de gardă, a fost testat în cadrul spitalului în aceiași zi și, în ziua următoare, când i s-a acutizat starea, a și primit raspunsul: COVID-19 pozitiv. Ulterior, a fost internat la spital pentru mai mult de două săptămâni. „Pe la 3-4 dimineața, am început să se manifeste simptomele: febră, frisoane, tahicardie, dureri ale capului, încheieturilor. Am rugat să mi se facă testul la spital. Pe 19, mi s-a agravat starea și am primit răspunsul că sunt pozitiv. Deși, eu deja intuiam că am COVID-19 după simptome. În perioada anterioară, eu nu am mers nicăieri, în afară de casă și lucru. Și am stat singur toate aceste luni, fără schimbări, fără întâlniri cu prietenii. Am sunat Ambulanța și m-au repartizat spre tratament la un spital din capitală. Deși organismul e tânăr, am luat un tratament complex, întrucât am fost expus mult la infecție. Eu mă bucur că sunt bine. Am fost mai mult de două săptămâni la tratament. Am avut aproape toată perioada febră… Dar, am învins. Urmează alte două săptămâni de carantină, perioadă în care voi fi sub observație. Ulterior, mă întorc la muncă să lupt cu virusul. Acum, am o dorință și mai mare de a lupta cu acesta, deoarece cu mine a fost foarte dur”, punctează asistentul medical.

Adaugă că în perioada în care a lucrat în secția de COVID-19, a văzut în spital multă empatie și profesionalism, precum și lucruri practice care nu pot fi observate decât în secția de Terapie Intensivă. „Pentru mine, fost dificil din punct de vedere emoțional să fiu singur mereu și să nu mă împart decât între casă și spital toate aceste luni. Dar merg pe ideea că ceea ce nu te doboară, te face mai puternic. Eu cred cu tărie că acesta a fost unul din momentele vieții care m-au întărit. Acolo, în secții, este atât de multă speranță, credință și dorință de a fi bine… ”, susține el.

Dincolo de acestea însă, continuă Ștefan, în spital erau și pacienți care rămâneau sceptici în privința coronavirusului. „Văzusem un interviu cu un preot… După ce a ajuns în secția noastră, fiind un pacient foarte grav, ne-a spus când și-a revenit că era mai reticent. Dar, am găsit limbă comună și noi chiar ne-am înțeles cu el că ulterior va ajuta comunitatea și am discutat mai multe nuanțe. Mă bucur mult că dumnealui s-a tratat și sper că va ține cont de ceea ce am discutat. Totodată, am avut și o pacientă căreia trebuia să-i punem un cateter periferic sau să-i luăm analize și ea credea că noi o să-i punem un cip. Spunea că suntem diavolii lui Bill Gates, că nu există niciun fel de COVID și că vrea acasă. A fost greu, pentru că ea era și violentă. Au fost mai multe cazuri de acest fel, când dezinformarea în masă a îngreunat activitatea medicilor și a lucrătorilor medicali”, enumeră tânărul.

Ștefan Crețu, alături de medicii din Secția COVID-19. Sursa foto: Arhiva personală

În încheiere, Ștefan îndeamnă oamenii la responsabilitate și la grijă față de ei înșiși și de cei dragi lor. „Dacă nu vom adopta o atitudine serioasă față de toate aceste momente privind protecția personală și respectarea regulilor pentru prevenirea răspândirii virusului, totul se va complica. Tratamentul e individual și oricând pot surveni complicații, de aceea, dacă vi-s dragi cei din jur, vă chem la responsabilitate, și grijă față de ceilalți. Împreună, noi putem face diferența și consider că acum trebuie să ne mobilizăm, tocmai pentru ca ulterior să avem timp și de distracții, și de tot ceea ce făceam pînă la pandemie”, conchide Ștefan.

Potrivit Ministerului Sănătății, actualmente, 425 de pacienți infectați cu noul coronavirus se află în stare gravă, dintre care 31 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Totodată, starea a 1064 de persoane este de gravitate medie, iar ceilalţi pacienţi în stare satisfăcătoare.