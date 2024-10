Ambasada României în SUA: „De azi îndeplinim toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver”. De când vor putea românii să călătorească în America fără vize

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a anunțat marți, că România îndeplinește, de la 1 octombrie, toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver, reușindu-se scăderea ratei de refuz și a unor măsuri luate de Guvern și, astfel, a fost luată decizia de a se deconta cei 185 de dolari plătiți drept taxă pentru angajații din administrația publică centrală care obțin, până pe 30 septembrie 2024, de la Ambasada SUA, reînnoirea vizei de intrare în această țară, scrie G4media.

„Astăzi este o zi mare, o zi pe care am așteptat-o multă, multă vreme: de astăzi, România îndeplinește formal toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver. Ieri, s-a încheiat anul fiscal în Statele Unite, iar ultima condiție pe care România o mai avea de îndeplinit a fost satisfăcută. Sigur, așteptăm o confirmare de la partenerii americani în perioada următoare, dar evaluarea noastră, bazându-ne pe numărul de aplicații pentru vize din acest an, precum și pe trendul puternic descrescător din ultimii ani, este că Romania a coborât sub procentul de 3% al ratei de respingere”, a declarat Andrei Muraru.

Totodată, acesta a anunțat că „primii români vor putea călători fără vize în Statele Unite, probabil, în prima parte a anului 2025”.

Potrivit G4media, a fost scăzută rata de refuz și a unor măsuri luate de Guvern, astfel încât s-a decis decontarea celor 185 de dolari plătiți drept taxă pentru angajații din administrația publică centrală care obțin, până pe 30 septembrie 2024, de la Ambasada SUA, reînnoirea vizei de intrare în această țară.

Măsura a fost luată în luna februarie a acestui an și face parte dintr-un plan mai amplu prin care România încearcă să scadă rata de refuz pentru astfel de vize sub 3%, ceea ce ar permite autorităților americane să primească cetățeni români pe teritoriul SUA fără viză.

Cel mai recent, această rată de refuz a fost de aproape 9%. În luna februarie 2024, în contextul înființării, în 2023, a unui Comitet pentru aderarea României la programul de scutire de vize pentru Statele Unite ale Americii (Visa Waiver), precum și a unui plan de măsuri pentru atingerea acestui scop, Guvernul a adoptat Hotărârea (HG) nr. 77.

Prin acest document s-a introdus posibilitatea decontării cheltuielilor pentru taxa de viză (185 de dolari), de către angajator, pentru angajații din administrația publică centrală, cu prioritate cei din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale, justiției și afacerilor externe.

HG-ul prevede că aplicații nu trebuie să facă dovada unei invitații sau să efectueze vreo misiune în SUA pe baza acestor vize și că decontarea va avea loc chiar dacă solicitarea de viză este respinsă. Vor primii banii cei care parcurg procedura legală de obținere a vizei, inclusiv participarea la interviu, atunci când este cazul.

O sursă G4Media a afirmat că, la scurt timp după adoptarea acestei HG, în instituții-cheie din administrația centrală, șefii au trimis către subordonați circulare în care i-au îndemnat să depună astfel de cereri, numind responsabili care să centralizeze în tabele numele celor care se angajează să pornească astfel de demersuri.