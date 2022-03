Ambasada Belarusului din Kiev s-ar fi mutat la Chișinău. MAEIE precizează că ambasadorul Republicii Belarus în Ucraina nu se află pe teritoriul R. Moldova

UPDATE: MAEIE precizează că ambasadorul Republicii Belarus în Ucraina nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Oficialul s-a aflat în tranzit în țara noastră.

Diplomații bieloruși din Kiev ar fi părăsit Ucraina, vineri 18 martie, și ar fi venit în R. Moldova, potrivit consilierului principal al Sviatlanei Tsikhanouskaya, Franak Viačorka.

„Acest lucru poate fi interpretat ca un semn indirect că Lukașenko se pregătește să participe la agresiunea împotriva Ucrainei”, a comentat el

