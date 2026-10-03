Aeronava „Ivan Patzaichin” a efectuat zborul inaugural pe ruta București-Chișinău

TAROM a introdus oficial în flotă cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8, care poartă numele „Ivan Patzaichin”, printr-un zbor inaugural pe ruta București – Chișinău, informează compania, citată de agerpres.ro.

Aeronava, adusă în România direct din Seattle, a efectuat sâmbătă primul său zbor de linie în cadrul companiei. Odată cu intrarea în operare a noii aeronave, TAROM operează două aeronave Boeing 737 MAX.

Alegerea rutei București – Chișinău pentru primul zbor al aeronavei „Ivan Patzaichin” se înscrie în manifestările dedicate Centenarului inaugurării primelor linii aeriene naționale București – Galați – Chișinău și București – Galați – Iași – Chișinău.

La bordul zborului inaugural s-au aflat, alături de pasageri, membri ai familiei lui Ivan Patzaichin, oficialități și reprezentanți ai presei. La sosirea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, aeronava a fost primită cu un salut tradițional de tip „water salute”, realizat cu utilizarea tunurilor de apă. Reprezentanții companiei au subliniat că acest ceremonial, care simbolizează respectul și celebrarea profesională, a căpătat o semnificație deosebită, având în vedere că apa este elementul strâns legat de performanțele sportive ale lui Ivan Patzaichin.