A fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat organizației japoneze Nihon Hidankyo, pentru „eforturile depuse în vederea obținerii unei lumi fără arme nucleare și pentru demonstrarea faptului că armele nucleare nu ar trebui să mai fie folosite niciodată”.

Anunțul a fost făcut de Comitetul Nobel norvegian pe platforma X.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO