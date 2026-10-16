18 militari ai Armatei Naționale au fost detașați în operația de menținere a păcii în Bosnia și Herțegovina. Aceștia vor activa în componența batalionului din Armata Română

Cel de-al treilea contingent al Armatei Naționale a fost detașat vineri, 16 octimbrie, în operația de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, a anunțat Ministerul Apărării.

Cei 18 militari moldoveni vor executa, timp de șase luni, misiuni de securitate, pază a obiectivelor și patrulare în aria de responsabilitate.

Aceștia vor activa în componența batalionului din Armata Română, alături de militari din Ungaria, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Macedonia de Nord, Albania și Turcia.

„În cadrul evenimentului, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a apreciat profesionalismul și nivelul de pregătire al militarilor, menționând că participarea Armatei Naționale la operația EUFOR ALTHEA reconfirmă angajamentul țării noastre de a contribui la pacea și stabilitatea internațională”, a scris instituția.

Totodată, ambasadorul României în R. Moldova, Cristian-Leon Țurcanu și șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Máté Csicsai, au apreciat participarea militarilor moldoveni în EUFOR ALTHEA.