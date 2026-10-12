14 studenți ai Facultății de Energetică și Inginerie vor beneficia de burse de excelență. „Ministerul Energiei încurajează tinerii să-și valorifice pregătirea profesională în R. Moldova”

14 studenți din anii II și III ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică ai Universității Tehnice a Moldovei (UTM) vor beneficia de burse din partea Ministerului Energiei, finanțate din donațiile a doi membri ai Consiliului de Observatori al Moldovagaz. Potrivit Ministerului Energiei, cei doi membrii au decis să ofere 30% din remunerația primită pentru activitatea în Consiliu, pe parcursul primului trimestru al anului 2027.

Studenții care vor beneficia de burse vor fi selectați de conducerea facultății în baza performanțelor academice.

Ministerul Energiei susține că în 2021, Gazprom, acționarul majoritar al Moldovagaz, nu a dat curs solicitărilor repetate ale părții moldovenești de a reduce remunerarea membrilor Consiliului. Astfel, secretarii de stat Carolina Novac și Vitalie Mîța au ales să direcționeze o parte din acești bani pentru a contribui la formarea viitorilor energeticieni.

„În ultimii ani, sectorul energetic se dezvoltă vertiginos și are nevoie de tot mai mulți specialiști în domenii diverse, de la gaze naturale la regenerabile și eficiență energetică, care contribuie la reducerea consumului de resurse fosile și importuri. Astfel, decizia celor doi secretari de stat se înscrie în logica dezvoltării de capacități pentru sectorul energetic, având în vedere că și cererea pentru studii în domeniu a crescut în ultimii ani”, a precizat instituția.

În 2026, la programele de licență în energetică și inginerie electrică ale UTM au fost admiși 322 de studenți: 163 la zi și 159 la frecvență redusă. La master au fost admiși încă 71. La programul Energetică, numărul celor admiși a crescut cu aproape 40% față de anul trecut.

Conform Ministerului, Strategia Energetică 2050, aprobată recent, pune accent pe investiția în oameni și educație, alături de modernizarea infrastructurii.