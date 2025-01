11 state UE, printre care și România, denunță interferențele Rusiei și ale actorilor pro-Kremlin: „Trebuie să furnizăm fapte și să sprijinim presa independentă”

Serviciul European de Acțiune Externă, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia denunță încercările continue și sistematice ale Rusiei de a manipula și de a interveni în spațiul informațional al societăților democratice, se arată într-o declarație comună publicată de agenția diplomatică a UE care avertizează că „operațiunile de manipulare și interferență a informațiilor străine împotriva Uniunii Europene și a partenerilor noștri vizează destabilizarea societăților noastre, semănarea neîncrederii în instituțiile noastre și subminarea sprijinului internațional și public pentru Ucraina”.

Statele membre semnatare și UE subliniază, într-un comunicat, că nu vor permite actorilor străini răuvoitori să își atingă obiectivele și asigură că Europa este bine pregătită și echipată pentru a detecta, expune și contracara operațiunile FIMI rusești.

We denounce Russia’s continued and systematic attempts to manipulate and interfere in the information space of democratic societies. We are well prepared and equipped to detect, expose and counter Russian FIMI operations.



