VIDEO Un sat în care meșteșugăritul este „pe cale de dispariție”

Satul Hrubna Nouă din raionul Fălești este „pe cale de dispariție”. Viorica Mocanu, locuitoare a satului declară că „din cele 186 de case care sunt în Hrubna Nouă, 45 de case sunt în stare avansată de deteriorare”. O problemă este și lipsa locurilor de muncă, din care cauză mulți tineri sunt nevoiți să plece sau la oraș, sau în străinătate.

O altă problemă este și dispariția meșterilor populari. Deși localnicii spun că, anterior, meșteșugăritul era popular, astăzi mulți meșteri sunt în etate, iar tinerii nu sunt interesați de meșteșugărit.

Săptămâna trecută echipa ZdG a fost în vizită în raionul Fălești, unde a decis să viziteze și meșteri populari din regiune, pentru a afla cum se descurcă aceștia pe timp de criză. Astfel, reporterii au fost direcționați de către directoarea Casei de cultură din Taxobeni, Nadejda Parascan, către familia meșterului Ignat din Hrubna Nouă. Potrivit acesteia, în satul Taxobeni au fost mai mulți meșteri populari, unii însă sunt în etate, iar alții au decedat.

„Au fost câteva doamne care se ocupau cu broderia artistică, dar două doamne au decedat. Cu prelucrarea lemnului am avut, dar a decedat. Acum în satul nostru au rămas doar persoane în vârstă care în tinerețe s-au ocupat cu țesutul covoarelor și cu broderia”, declară Nadejda Parascan pentru Ziarul de Gardă.

Întrebată despre activitățile care sunt organizate în cadrul Casei de Cultură Taxobeni, directoarea spune că „avem formație folclorică cu care participăm la diferite festivaluri. La Casa de Cultură din Taxobeni se organizează discotecă, tenis de masă, șah și dame”.

În Hrubna Nouă, echipa ZdG a fost întâlnită și ghidată de localnica Viorica Mocanu. Femeia a activat timp de 12 ani în calitate de directoare a Casei de Cultură din Hrubna Nouă, pe jumătate din norma lunară a timpului de muncă, iar pe cealaltă jumătate din normă a activat în calitate de angajată auxiliară (făcea curățenie) în aceeași instituție.

Viorica Mocanu spune că, începând cu anul 2022, primăria Taxobeni a decis că satul Hrubna Nouă nu mai are nevoie de director al Casei de Cultură și a rămas doar în funcția de angajată auxiliară, în prezent aceasta fiind unica funcție achitată din bugetul de stat în satul Hrubna Nouă.

„Dereticătoarea” Viorica Mocanu este singurul om din localitate care la necesitate îndeplinește neoficial funcții cumulative de „paznic și orice e nevoie”. Tot Viorica este cea care menține legătura dintre comunitatea locală și primăria satului Taxobeni.

„Am lucrat 12 ani ca director al Casei de Cultură pe jumătate de salariu și jumătate de salariu ca dereticătoare. De anul trecut primăria a decis nu știu din ce considerente că nu trebuie în sat director al Casei de Cultură și am rămas doar pe jumătate de salariu ca dereticătoare. Dar duc funcția ca orice – dereticătoare, paznic.

Mai am câțiva ani până la pensionare și am vrut să-mi păstrez locul. Ramura ca director de cultură a fost eliminată și am rămas să fac doar curățenie”, povestește Viorica Mocanu.