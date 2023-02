VIDEO Teo a trăit doi ani și două luni. Cronologia interacțiunii unei familii cu sistemele de sănătate din R. Moldova și România

Bronșită, gastrită, otită, meningită – prin acest maraton de posibile diagnoze a trecut Teodor în ultimele sale două luni de viață… până a ajuns la diagnoza corectă – cancer.

A fost operat de o tumoră pe creierul mic la Institutul Mamei și Copilului, dar după ce a ajuns la București pentru chimioterapie, părinților lui Teodor li s-ar fi spus că „medicii din R. Moldova doar au mângâiat tumoarea (n.r. tumora)”.

Teodor a decedat la aproape o lună după operație, la vârsta de doi ani și două luni, iar de atunci părinții acestuia caută să afle cine se face vinovat de moartea sa.

Teo

Foto: arhivă personală

Guguță, Tudorel, dar cel mai des – Teo, așa era dezmierdat blonduțul zâmbăreț cu ochi căprui. Era pasionat de cărțulii, de mașini și de fotografii, iar după ce a mers la Dinopark, au început să-i placă și dinozaurii. La terenul de joacă rămânea doar dacă mai erau și alți copii, alături de care să se zbenguiască. Dacă în timpul plimbărilor prin oraș în peisaj apărea un buldozer, un excavator sau un camion, nu-l mai puteai dezlipi și lua acasă. În ultima perioadă mașinuța Fulger McQueen îi era jucăria preferată. Și aștepta Anul Nou ca să vină Moș Crăciun să-i dăruiască o mașinuță de culoare roz.

Era 19 noiembrie, 2022, când Teodor Gherțescu a fost internat la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 din Chișinău, cu diagnoză „bronșită” și suspecție de gastrită. Laura, mama lui Teodor își amintește, însă, că nici la externare copilul nu se simțea bine.

Laura Gherțescu, mama lui Teo

„Nici după șase zile de spitalizare vomele nu s-au oprit. Nu se găsea cauza. Se tratase bronșita, tusea s-a oprit un pic, dar el oricum nu era bine”, povestește Laura.

„În prima zi când am venit acasă, copilul avea vome, era apatic și somnolent. Refuza să meargă. Stătea doar întins”, spune mama lui Teo. Nici a doua zi vomele nu au încetat. „În a doua zi s-a ridicat din pat. A mers un pic. Oricum, vomele continuau”, spune Laura.

„El stătea doar întins, nici din cap nu dădea”

Văzând că starea lui Teo nu se îmbunătățește, părinții au hotărât să meargă și la o instituție medicală privată pentru consultație. „Pentru o altă părere”, spune Laura.

„I s-au prescris perfuzii pentru două zile. Erau aceleași perfuzii ca și cele administrate la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1. A doua zi pediatrul (de la clinica privată, n.r.) nici nu s-a uitat la el. Eu i-am zis că băiatul se simte rău. „El stătea doar întins, nici din cap nu dădea”, menționează Laura.

I s-ar fi răspuns că trebuie să meargă acasă, iar copilul își va reveni peste trei ore. Vomele s-ar fi pus pe seama alergiei la anumite produse sau medicamente administrate anterior și s-a recomandat o consultație la medicul gastroenterolog.

„Neajungând acasă, în drum, din mașină, am înțeles că el are dureri. Am presupus că este din cauza urechilor, pentru că era evident că îl durea capul”, își amintește Laura. Părinții au telefonat la 112 și au fost direcționați la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1, unde fusese internați prima dată. „Doamna de la reanimare nu a acceptat să ne ia. Ne-a trimis în secția Boli respiratorii”, își amintește mama lui Teo.

Starea băiatului se tot înrăutățea, dar medicul așa și nu mai ajungea să-l examineze.

„El a început să aibă convulsii. M-am adresat la sora medicală o dată, dar medicul reanimatolog nu a vrut să se ridice până în salonul nostru. Peste jumătate de oră am ieșit cu el în coridor. Toate mamele din coridor l-au văzut în ce stare era el. Apoi s-a apropiat, totuși, medicul de la reanimare, a văzut în ce stare era, i-a luat sânge, ne-am dus jos. Medicul a presupus că este meningită, pentru că el se ascundea de lumină”, povestește Laura.

Pentru a i se confirma diagnoza de meningită lui Teodor i s-a făcut puncție lombară.

„Medicul din Reanimare a zis că-l vede într-o stare bună”

Drept rezultat al puncției lombare, lui Teodor i s-a stabilit diagnoza de meningită bacteriană. Timp de două zile i s-a administrat tratament corespunzător meningitei.

Ulterior, Teodor a fost redirecționat la Institutul Mamei și Copilului. Și de această dată Laura încerca să se convingă pe sine însăși că după acest episod, peste care vor trece cu bine, se vor întoarce acasă cu Teodor sănătos.

Teo

Foto: arhivă personală

„Medicul din Reanimare (de la Institutul Mamei și Copilului) a zis că-l vede într-o stare bună, nu-l vede de reanimare. Ne-au redirecționat în secția Neurologie vârstă fragedă”, povestește Laura. Acolo copilul a fost supus unei alte tomografii.

„Doamna (medicul, n.r.) chiar s-a uitat și la analizele de la puncție și mi-a spus că asta nu-i meningită, asta-i altceva”, relatează Laura.

„Tumoare (tumoră, n.r.) pe cerebel”

După tomografie, Teodor a fost transferat în secția Reanimare.

„Ni s-a spus că are o tumoare (tumoră, n.r.) pe cerebel și va fi operat de către Vadim Scutaru, neurochirurg și Anatolie Litovcenco, șeful secției Neurochirurgie”, relatează Laura.

La 1 decembrie 2022 Teodor era supus intervenției chirurgicale.

Anatolie Litovcenco, șeful secției Neurochirurgie

Institutul Mamei și Copilului, Chișinău

Vadim Scutaru, neurochirug

Institutul Mamei și Copilului, Chișinău

„După operație, Vadim Scutaru ne-a spus că totul este bine. Au extirpat toată tumoarea (tumora, n.r.)”, relatează Laura.

„Spunea că, după consistență, tumoarea arăta să fie de calitate foarte rea, dar au extirpat-o pe toată. Totul este bine”, susține Laura.

După operație Teodor a început să pronunțe unele cuvinte, dar nu mânca și nu putea bea apă. Continua să aibă vome. Despre aceste stări, Laura afirmă că medicul i-ar fi spus că sunt reacții normale.

La fiecare schimbare a pansamentului Teodor suporta și durerea puncțiilor. În total, patru. Pentru că vomele nu conteneau, s-a mai efectuat o tomografie.

„Vadim Scutaru mi-a arătat locul unde era tumoarea (n.r tumora), adică un spațiu negru. «Iată vedeți, tumoarea nu-i. Este doar o mică sângerare și aer, dar operația a fost complicată. Asta e ceva normal. Aerul o să se absoarbă în două-trei zile. Sângerarea – tot. Nu e nimic grav»”, zice Laura despre rezultatele tomografiei expuse de medic.

„Noi nu avem ce să-i facem. El singur trebuie să treacă peste asta”

Pentru Teodor, de fapt, următoarele zile au fost și mai chinuitoare. Începuse să gâfâie, chinuit de dureri foarte mari.

„El practic nu dormea de durere. Din cele 24 de ore el dormea doar două-trei ore. Nu-l ajutau nici preparatele, nici injecțiile care i se puneau. Eu mă apropiam de asistentele medicale și le ziceam că el strigă, nu poate să doarmă, el se chinuie”, povestește Laura.

„Noi nu avem ce să-i facem. El singur trebuie să treacă peste asta”, i-ar fi răspuns medicul Vadim Scutaru.

Astfel, părinții au decis că vor merge în România pentru chimioterapie. Urmau să ajungă la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” din București. Pentru că medicii de acolo au solicitat ca la internare să fie prezentat rezultatul rezonanței magnetice nucleare la măduva spinării, Teodor a mai rămas la Institutul Mamei și Copilului pentru două zile. Mama lui Teodor afirmă că abia în România avea să afle rezultatele și că tumora s-a extins și la nivelul măduvei spinării.

La întrebările mamei de ce copilul stă doar întins, e apatic și nu poate sta așezat, Vadim Scutaru ar fi răspuns: „Asta e ceva normal. O să-i treacă. O să vă duceți acasă, el o să fie în anturajul lui și o să-și revină”, susține Laura.

„Mi-a spus că el îl vede într-o stare foarte bună. E pregătit pentru externare”, mai menționează mama lui Teodor.

Laura și acum crede că Teodor a fost externat, fiind în stare gravă. Tot medicul Scutaru le-ar fi spus părinților că starea lui Teodor nu prezintă restricții pentru a zbura cu avionul.

15 decembrie – la exact două săptămâni după intervenția chirurgicală, familia Gherțescu pornește spre București cu automobilul, fiind în legătură telefonică cu medicii din București. Starea lui Teodor se înrăutățea din clipă în clipă.

Starea lui Teodor se tot înrăutățea.

„La telefon, medicii din București ne-au întrebat dacă i s-a încorporat un drenaj medical, lucru pe care medicii de la Institutul Mamei și Copilului nu l-au făcut. Așa că ne-au atenționat să mergem cu viteză mică”, mai povestește Laura.

*Drenajul chirurgical este o metodă medicală de îndepărtare a sângelui, puroiului sau a altor fluide dintr-un loc operat.

,,Ne-au spus că medicii din R. Moldova pur și simplu au dat dovadă de lipsă de profesionalism”

La 16 decembrie, la indicația medicilor oncologi de a consulta mai întâi un neurochirug, Teodor Gherțescu era internat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni”. În urma unei tomografii computerizate cerebrale, se evidențiase hidrocefalie internă.

*Hidrocefalia reprezintă acumularea de lichid în ventriculele din interiorul creierului. Excesul de fluid cefalorahidian crește dimensiunea ventriculilor și, deoarece craniul nu este flexibil, pune presiune asupra creierului.

„Ne-au spus că starea lui este foarte gravă. Au rămas uimiți de cum Teodor a fost externat din spital în așa stare. Ne-au întrebat de ce nu i s-a pus drenaj. Într-un final, ne-au spus că medicii (Vadim Scutaru și Anatolie Litovcenco, n.r.) pur și simplu au dat dovadă de lipsă de profesionalism și nu s-a acționat după protocol”, își amintește Laura.

„Au făcut ce au putut pentru ca să-i scadă tensiunea din craniu. I-au efectuat drenajul, pentru că s-au început deja și crizele epileptice”, susține mama lui Teodor. Spusele ei sunt confirmate și de actele medicale, eliberate de Spitalul de Urgență din București. Laura menționează că după efectuarea drenajului, starea lui Teodor a început să se îmbunătățească. „A doua zi după aplicarea drenajului, el și-a revenit. Era bine”, zice Laura.

Copilul a fost consultat de către Alexandru Tașcu, șeful secției Neurochirurgie.

Alexandru Tașcu, neurochirurg

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni”, București

„Când a văzut rezultatele, Alexandru Tașcu ne-a spus că medicii care l-au operat doar au mângâiat tumoarea (tumora, n.r.) și atât. Ei pur și simplu au desfăcut, au luat biopsia și atât. Tumoarea (tumora, n.r.) era acolo exact în mărimea în care fusese inițial”, susține Laura.

„Ni s-a spus că niciun tratament nu o să-l mai ajute. Venisem prea târziu”

Investigația Tomografie computerizată cerebrală evidențiază un rest tumoral la nivelul ventriculului IV, se arată în extrasul medical, eliberat de Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni”, din București.

„Ne-au spus că din punct de vedere chirurgical nu mai pot să-l ajute cu nimic, pentru că tumora se extinse la măduva spinării”, mai povestește Laura.

„S-au străduit cât au putut în reanimare să-l mai mențină și ne-au redirecționat deja la Institutul Oncologic”, povestește Laura.

După opt zile petrecute la Terapie intensivă, respirând cu supliment de oxigen prin mască, Teodor era transferat la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, din București. Acolo urma cel mai crunt anunț din viața familei Gherțescu.

„Ni s-a spus că niciun tratament nu o să-l mai ajute. Venisem prea târziu”.

Părinții lui Teodor nu s-au putut împăca cu acest verdict și au hotărât să meargă în Turcia pentru tratament.

Însă, la 29 decembrie 2022, după trei zile de aflare la Institutul Oncologic din București, în urma unui stop cardio-respirator, copilul lor a decedat.

„În ziua în care medicii pregăteau documentele pentru ca să mergem în Turcia, în ziua aceea a și murit”, spune scurt Laura.

Doi ani și două luni – atât a trăit Teodor.

Teo

Foto: arhivă personală

La Institutul Oncologic din București lui Teodor i s-a prescris doar tratament paliativ simptomatic. În documentele consultate de ZdG se indică faptul că radioterapia și chimioterapia nu se pot aplica, așa cum pacientul avea sub trei ani, chiar dacă despre faptul că Teodor Gherțescu avea vârsta de doi ani se cunoștea din start, acest lucru lucru fiind menționat în actele medicale din R. Moldova, văzute de medicii români încă înainte de a accepta internarea lui.

Din spusele mamei, medicii din România ar fi specificat mai multe erori medicale ale medicilor din R. Moldova:

Nu s-ar fi respectat protocolul (nu s-a aplicat un drenaj) în cadrul intervenției chirurgicale efectuate la Institutul Mamei și Copilului. La 16 zile de la intervenție, o tomografie computerizată cerebrală, efectuată la Spitalul pentru Copii „Marie Curie” din București, evidențiază un rest tumoral la nivelul ventriculului IV și hidrocefalie internă secundară.

*În protocolul clinic național al Ministerului Sănătății „Tumorile intracraniene la copil”, la modulul de tratament chirurgical este indicat – Intervenţii paliative care să rezolve doar HIC (drenaj LCS).

Efectuarea tardivă a Rezonanței magnetice nucleare la măduva spinării: pacientul este dus la Rezonanță magnetică abia la 14 zile după operația pe creier, la solicitarea medicilor din București. Astfel, medicii din R. Moldova află că tumora s-a extins la măduva spinării, la 14 zile după operație.

În extrasele medicale, eliberate de ambele instituții medicale din București, nu sunt, însă, indicate expres acuzații la adresa medicilor din R. Moldova.

„Copilul era bolnav incurabil”

Vadim Scutaru, medic neurochirurg, categorie superioară, a acceptat să discute cu ZdG despre acest caz în biroul său din incinta Institutului Mamei și Copilului. Ne aștepta calm, cu un set de documente prin care și-a justificat spusele. El a respins acuzațiile că nu ar fi extirpat tumora și explică restul tumoral evidențiat după operație, drept consecință a faptului că tumora era malignă (tumoră canceroasă, care are capacitatea de a se răspândi rapid, n.r.).

Vadim Scutaru, neurochirug

Institutul Mamei și Copilului, Chișinău

„Noi am înlăturat tumora total. Putem confirma aceasta prin examenul histologic făcut după operație. Aici sunt descrise aproximativ 20 de fragmente care au dimensiunea 0,5 până la 4 cm și 2,5 pe 1,5 cm. Adică, dacă am adăuga dimensiunile astea toate, am vedea o tumoră destul de mare”.

Datele prezentate de medicul Scutaru sunt confirmate de un buletin de rezultate histologice, elaborat de medicul anatomopatolog după operație.

„Le-am spus părinților că tumora este agresivă. De cele mai dese ori aceste tumori recidivează foarte-foarte rapid”, susține Vadim Scutaru.

Totodată, acesta este sigur că nu era nevoie de aplicarea unui drenaj.

„Am făcut tomografie computerizată după operație, cam la a patra sau a cincea zi după intervenție. Tumora deja nu mai era. La tomografie se vedea doar o porțiune de burete hemostatic. Ca să nu fie hemoragie, am acționat după protocol. Copilul nu avea nevoie de drenaj, pentru că se eliberaseră căile lichidiene. Ne-am convins că lichidul cefalorahidian deja circulă bine, fără impedimente. Edemul cerebral care era destul de avansat până la operație, deja scăzuse și hidrocefalia era în diminuare, ceea ce reprezenta o chestie normală”, explică neurochirurgul.

În urma rezonanței magnetice nucleare la măduva spinării (solicitată de medicii din România), efectuate la Centrul de Diagnostic German din Chișinău înainte de plecarea lui Teodor spre București, s-au depistat metastaze localizate în măduva spinării. Scutaru susține că i-ar fi explicat familiei Gherțescu că „pronosticul este total nefavorabil”.

„Copilul era bolnav incurabil, dar e clar că părinții, ca orice părinți, nu au lăsat mâinile în jos și au mers mai departe”, afirmă Vadim Scutaru.

Referitor la faptul că Teodor Gherțescu ar fi fost externat în stare gravă, deși mamei i se tot spunea că acesta era într-o stare bună, medicul susține că totul s-a petrecut conform protocolului.

„Vă dați seama, nu putem ține copiii cu tumori în spital cu anii (după operație, Teodor s-a aflat în spital timp de două săptămâni, n.r.). Am înlăturat tumora, s-a stabilizat situația. Nu putem să pierdem timp. Copilul trebuie să meargă la următoarea etapă, la consultația oncologului, să vadă medicul oncolog ce se poate face”, explică doctorul.

„La externare, copilul era într-o stare stabilă, cu ameliorare vădită față de starea de la internare. E clar că după așa o intervenție chirurgicală nu putea să fie imediat ca un copil sănătos, dar era bun. Era bun”, adaugă Vadim Scutaru.

Acesta se arată confuz de spusele și concluziile medicilor din România.

„Nu aș vrea să procedez cu aceeași monedă. Poate ei au vorbit în tendință de apărare sau de argumentare a situației care s-a creat, dar nu aș vrea să acuz pe nimeni. Noi am înlăturat tumora, tumorele acestea cresc foarte repede, dar mai erau metastazele, care la fel i-au agravat starea”, susține medicul.

„Nu văd pe nimeni vinovat în afară de diagnosticul copilului care era incompatibil cu viața”, accentuează Vadim Scutaru.

Întrebările către medicii din România au rămas fără răspuns

Iulia Elisabeta Vapor- Bălălău, neurochirurg

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni”, București

În cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni” din București, Teodor Gherțescu a fost consultat de către medicul neurochirug, Iulia Elisabeta Vapor- Bălălău și de șeful secției Neurochirurgie – Alexandru Tașcu. La 13 ianuarie, 2023 ZdG a trimis o solicitare spitalului, prin care a cerut acordul de a vorbi cu acești medici. În același timp, am telefonat zile la rând în mai multe secții ale spitalului pentru a ni se face legătura cu acești medici. Am aflat că Alexandru Tașcu (care ar fi zis că medicii din R. Moldova ce au efectuat operația „doar au mângâiat tumoarea”) ar fi la pensie și vine la spital doar în cazul anumitor solicitări. Într-un final, am reușit să vorbim cu purtătorul de cuvânt al instituției, Florin Bica, care ne-a recomandat să mai trimitem o solicitare de informații la aceeași adresă electronică. Am retrimis întrebările pe data de 19 ianuarie, dar încă nu am primit vreun răspuns.

Alexandru Tașcu, neurochirurg

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni”, București

Codruța Ulpia Comșa, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, București

În cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Teodor Gherțescu a fost consultat de către Codruța Ulpia Comșa și șefa secției Oncologie pediatrică – Monica Desiree Dragomir. Pe data de 13 ianuarie am trimis solicitări de informații la șase adrese electronice pentru a putea face legătură cu medicii. A răspuns Codruța Ulpia Comșa, la 16 ianuarie, că pentru a putea avea o discuție, e nevoie de acordul managerului Institutului Oncologic. A doua zi obținusem acordul managerului, Tănase Bogdan Cosmin. Următoarele zile, Codruța Ulpia Comșa a fost de negăsit – și la telefonul propriu, și la telefonul din secția unde activează. Pe data de 20 ianuarie am transmis întrebările către medic la numărul de telefon mobil. Spre seară, Codruța Ulpia Comșa ne-a anunțat printr-un un mesaj pe poșta electronică că vom primi răspuns oficial din partea partea Institutului Oncologic. La fel, nu am primit vreun răspuns.

Petiție către Procuratură și Ministerul Sănătății

După o petiție semnată de familia Gherțescu, la 11 ianuarie Ministerul Sănătății din R. Moldova a instituit o comisie multidisciplinară care să cerceteze cele întâmplate cu Teodor Gherțescu. Neurochirurgul Vasile Galearschi, șeful Catedrei de neurochirurgie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este președintele acestei comisii. La momentul primei discuții cu ZdG, Galearschi abia recepționase toată istoria medicală a pacientului Teodor Gherțescu.

Vasile Galearschi, neurochirurg

„Copilul a ieșit de la Institutul Mamei și a Copilului pe piciorușele lui, dar ce s-a întâmplat în România, urmează să ne lămurim”, a precizat Galeraschi.

La întrebarea dacă Teo putea fi salvat sau diagnoza lui era letală, Galearschi a răspuns:

„Avea o tumoare urâtă pe creier. O tumoare care poate impune și decesul”.

ZdG a revenit cu un apel telefonic la Galearschi peste 11 zile de la prima discuție. Neurochirurgul ne-a spus că a trimis concluziile sale către Ministerul Sănătății, dar concluzia definitivă nu ar fi gata, așa cum încă șase sau alți șapte membri urmează să-și prezinte concluziile.

„Nu știu dacă ar fi corect ca eu să vă dau acum concluzia, înainte ca aceasta să ajungă la minister”, a adăugat Galearschi.

P.S. Și chiar de-ar fi venit Moș Crăciun la 31 decembrie, Teo nu s-ar mai fi putut bucura de acea mașinuță roz… A fost înmormântat la 1 ianuarie, 2023.