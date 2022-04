VIDEO/ Problemele cu care zilnic se confruntă agricultorii din R. Moldova: „Nu uităm de partenerii noștri vechi, dar vrem să diversificăm piețele de desfacere”

Scumpirea carburanților, a prețului îngrășămintelor minerale și lipsa piețelor de desfacere sunt doar câteva dintre problemele cu care zilnic se confruntă agricultorii din R. Moldova. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, situația agricultorilor a devenit mai șubredă.

ZdG a discutat despre actualele dificultăți din domeniul agricol cu directorul întreprinderii „Selena-Bivol”, Iurie Bivol, care îngrijește 40 de hectare de viță-de-vie și 38 de hectare de pruni din raionul Cimișlia.





De mai bine de 13 ani, agricultorul se ocupă cu cultivarea celor mai răspândite soiuri de struguri de masă din țara noastră: „Moldova”, „Alb de Suruceni” și „Codreanca”. În 2010, Iurie Bivol a înființat cooperativa „Fructagrocom”, specializată în creșterea legumelor pe teren protejat. Totodată, fermierul este directorul cooperativei „Fructbioimpex”, care a lansat în 2016 prima casă de ambalare din ţară şi primul frigider pentru păstrarea strugurilor de masă.

Am reușit să vedem și noi plantațiile de viță-de-vie, unde mai multe femei munceau de zor. Puțin mai departe de teritoriul pe care se găsesc podgoriile, într-o văgăună, este amplasată livada, unde Iurie Bivol crește prune de soiul „Stanley” și „President”.

„Avem construită hala frigorifică, avem linia de sortare și producem ceea ce putem vinde”, menționează agricultorul.

Potrivit acestuia, principalele probleme cu care se confruntă agricultorii sunt inputurile, prețul motorinei și prețul îngrășămintelor. Drept rezultat, „scumpirea tuturor produselor necesită majorarea salariilor muncitorilor”, un lucru dificil în condițiile actuale.

Cum a influențat războiul din Ucraina agricultura din R. Moldova?

Odată cu începerea războiului din Ucraina, agricultorii din R. Moldova, care își exportau producția în Federația Rusă și în statele CSI, riscă să rămână fără unele piețe de desfacere. Iurie Bivol se numără printre puținii norocoși care nu sunt afectați, în mod substanțial, de acest fenomen:

„După cum vedeți, cultivăm viță-de-vie și prune. Sunt niște produse care au fost realizate până la conflictul ucrainean. Deci, nu am avut impedimente la realizare. Dar, în perspectivă, ne gândim să facem investiții în infrastructura de ambalare a strugurilor, să diversificăm piața de realizare a mărfii, de exemplu, în țările europene, unde strugurii ambalați sunt mai solicitați. Avem nevoie de investiții pentru liniile și halele de sortare, ca să putem face față lucrurilor”.

Diversificarea piețelor de desfacere

De aproape trei ani, agricultorul a început să colaboreze mai îndeaproape cu statele europene, în timp ce pe piața din CSI ajunge doar circa 10% din volumul total al producției sale. Astfel, strugurii și prunele sale ajung pe piața europeană, în Țările Baltice, Polonia și România.

„Sezonul trecut am exportat marfă în Arabia Saudită – 17 containere, care au ajuns cu brio. Pentru anul viitor, avem comandă dublă”, spune cu mândrie agricultorul.

„Deocamdată, avem piață de desfacere, nu ne plângem la subiectul dat. Nu uităm de partenerii noștri vechi, dar lucrăm asupra calității produsului, ambalajului și asupra designului acestuia. Vrem să diversificăm piețele de desfacere, fiindcă avem informația că produsul nostru ar fi solicitat acolo”, adaugă Iurie Bivol.

Criza îngrășămintelor și ulterioarele scumpiri

O bună parte din pesticidele și îngrășămintele minerale, care anterior ajungeau în țara noastră, erau importate din Belarus și Ucraina. Din cauza conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei, prețul unor categorii de îngrășăminte s-a majorat de circa trei ori, iar altele au dispărut din vânzare.

„Problema nu constă doar în faptul că ele (îngrășămintele, n.r.) sunt scumpe, ci și în faptul că ele se găsesc în cantități foarte mici pe piața din R. Moldova. Se eliberează câte puțin la fiecare, pentru ca agricultorii să poată face măcar prima fertilizare. Toate acestea duc la scumpiri, la încălcări de tehnologii de producție și e clar că o să se reflecte asupra prețului final al produsului”, menționeazăIurie Bivol.

„Și la noi, la producătorii de fructe va fi un sinecost mult mai mare, față de anii precedenți. Acesta va crește cu aproximativ 25%. O să încercăm să majorăm și noi prețurile, ca să putem obține venit în urma activității noastre. Asta urmează – scumpiri și din partea producătorilor”, conchide agricultorul.

Motorina – între necesitate și lux

În ultimele trei luni, prețul carburanților a crescut în mod constant în R. Moldova, ceea ce afectează și agricultorii.

„Neavând alte alternative, am achiziționat motorină, așa scumpă cum este ea. Guvernul a promis că toate chestiile astea (motorina, îngrășămintele etc.) vor fi subvenționate. Sperăm să ne ajute cu ceva, dar mă gândesc că problema aceasta nu-i doar la noi, în R. Moldova. Toate țările din lume se confruntă cu asta și, evident, în toate țările se vor majora prețurile la toate produsele”, explică Iurie Bivol.

Odată cu scumpirea motorinei și a metalului, s-a majorat și prețul pentru piesele utilajelor agricole și cel al serviciilor de întreținere a tehnicii agricole.

„S-a scumpit totul în lanț. Procurăm piese de la dealerii din Moldova. Ei au stație de deservire și vin la fața locului. Da, e costisitor, dar asta e realitatea. Nu trebuie să ne plângem pe chestiile astea, fiindcă ele au existat mereu și vor continua să existe. Așa e specificul lucrului nostru”, remarcă Iurie Bivol pe o notă pozitivă.

Modalități de luptă cu seceta

O altă problemă cu care se confruntă agricultorii din R. Moldova este seceta. Iurie Bivol a găsit soluția care să-i protejeze via și livada de intemperii și condiții climaterice nefavorabile.

„Avem sisteme de irigare la toate plantațiile, în măsură de 80 la sută. Sunt niște sectoare care se află puțin mai departe de bazinele noastre de apă, dar în viitorul apropiat, timp de doi-trei ani, mai construim un bazin de acumulare a apei, stații de pompare și punem sub irigare totul. Anul trecut, am avut destule precipitații, ba chiar mai mult decât destule. Însă, în anii precedenți, am avut secete teribile, din cauza cărora au suferit toate plantațiile, și cantitatea la hectar, și calitatea produsului. Deci, e un lucru știut – irigarea este viață”, explică agricultorul.

În cazul producătorilor agricoli care nu dețin sisteme de irigare, potrivit lui Iurie Bivol, o soluție ar fi plantarea culturilor care pot fi crescute fără irigare, de pildă, strugurii de vin: „Nu este neapărat ca ei să fie irigați. În zonele în care este imposibilă instalarea sistemelor de irigare, pot fi schimbate plantele și culturile. Când cultivăm o plantație, trebuie să ținem cont de toate momentele acestea, să nu plantăm fără o analiză profundă a tuturor detaliilor”.

Sprijinul statului și subvențiile pentru producătorii agricoli

În dimineața zilei de 4 aprilie, înainte de întâlnirea noastră cu Iurie Bivol, Guvernul R. Moldova a aprobat o serie de modificări privind principiile de subvenționare, fiind inclus un set de înlesniri pentru agricultori.

Astfel, a fost aprobată majorarea de la 50% la 75% a subvenției pentru investițiile efectuate de grupurile de producători și cooperativele de întreprinzător în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare. Respectiv, plafonul subvențiilor va crește de la 5 milioane la 7 milioane de lei pentru un an de subvenționare.

Agricultorul e de părere că, în cazul dat, statul nu are nimic de pierdut. Inițial, statul întinde o mână de ajutor agricultorilor, după care, în câțiva ani, își întoarce banii, sub formă de impozite.

„Îndemn conducerea țării să atragă atenție la măsurile care necesită investiții mai mari. În mod special, să fie subvenționate într-o măsură mai mare grupurile de producători, ca să putem face față concurenților de pe piața mondială, să ieșim cu produsul nostru și să fim pe un cântar. Aceste măsuri vor avea efecte benefice asupra bugetului țării, vor crea noi locuri de muncă și, în așa mod, se va dezvolta economia țării”, conchide fermierul.

Iurie Bivol are aproximativ 50 de muncitori, toți fiind angajați cu acte în regulă. Când recoltarea e în toi, pe o perioadă de două-trei săptămâni, apelează la ajutorul muncitorilor zilieri din alte localități.

Agricultorul deține un depozit frigorific cu o capacitate de depozitare de 1000 de tone și speră că va beneficia de subsidii din partea statului pentru a construi și o hală de sortare a fructelor.

Victoria ROMANIUC, stagiară ZdG

