Video „E o problemă demografică. Pleacă tinerii”. Cât de incluzive sunt Consiliile raionale nou formate din perspectiva vârstei

Doar șase din cele 34 de Consilii municipale și raionale nou formate în urma alegerilor locale generale din 5 noiembrie sunt reprezentative pentru tineri, 20% din mandate fiind câștigate de consilieri cu vârsta până la 35 de ani. Ziarul de Gardă a încercat să afle cum se explică acest lucru, cum și-au construit partidele listele electorale, dar și cât de important este pentru alegători să fie reprezentați de consilieri tineri.

În urma alegerilor locale generale, reprezentarea tinerilor în majoritatea Consiliilor municipale și raionale este sub 20%. Cea mai bună situație se atestă în municipiul Chișinău și în municipiul Bălți. Astfel, în Consiliul Municipal Chișinău au obținut mandate de consilieri 14 tineri, echivalentul a 27,5% din totalul de 51 de mandate. La Bălți, au obținut mandatul de consilier municipal 12 tineri, echivalentul a 34,3% din numărul total al fotoliilor de consilier. Dintre Consiliile raionale, cea mai bună situație la capitolul reprezentarea tinerilor se atestă în CR Strășeni și CR Orhei, în care au acces câte 8 tineri, precum și în CR Ialoveni și CR Cahul, în care au obținut mandate câte 7 tineri. La polul opus, sunt trei Consilii raionale în care a acces doar câte un tânăr. Este vorba despre CR Glodeni, CR Șoldănești și CR Taraclia. În alte nouă consilii au obținut mandate de consilier câte două persoane cu vârsta mai mică de 35 de ani, în șapte consilii – au acces câte trei tineri, în cinci – câte patru, în două – câte cinci, iar într-un consiliu – șase tineri.

Dintre Consiliile raionale în care au obținut majoritate partidele pro-europene – Călărași, Criuleni, Ialoveni și Strășeni, primele două stau prost la capitolul reprezentarea tinerilor. Ziarul de Gardă a fost în raioanele Ialoveni și Călărași, încercând să afle cum și-au construit partidele listele electorale, dar și cât de important este pentru alegători să fie reprezentați inclusiv de consilieri tineri.

„E o problemă demografică. Pleacă tinerii”

În Consiliul raional Călărași au acces 17 membri PAS, 7 socialiști, 3 membri CUB, 2 membri PDCM și câte un membru PCRM, PLDM, PR, PDA. Dintre aceștia, doar doi membri PAS au mai puțin de 35 de ani.

Sergiu Artene, care a obținut un mandat de consilier raional la Călărași din partea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), consideră că problema demografică este principalul factor care a determinat prezența redusă a tinerilor în Consiliul raional nou format.

Sergiu Artene

„E o problemă demografică. Ca să înțelegeți cât e de catastrofală treaba asta, statistica demonstrează că la recensământul din 2004 erau 16 000 de tineri, de elevi mai corect, în raionul Călărași. Recensământul din 2014 arată că aceștia au ajuns sub 6000. Deci, de 3 ori a scăzut numărul și tendința asta de scădere a numărului se păstrează în ultimii opt ani”, menționează Sergiu Artene.

Despre migrația tinerilor vorbește și Vasile Crudu, în vârstă de 34 de ani, care a obținut mandatul de consilier raional pe listele PAS: „Este lipsa cadrelor în general în orașul Călărași, pentru că o mare parte din tineri pleacă la Chișinău. De exemplu, din generația mea, din 100 de colegi, în Călărași am rămas doar cinci. O bună parte din tineri au plecat fie peste hotare, fie la Chișinău.”

Cum s-au format listele electorale pentru Consiliul Raional la Călărași

Potrivit lui Sergiu Artene, tinerii de azi nu mai sunt interesați de politică. Aceștia nu ar avea curaj și suficientă motivație pentru a-și apăra viziunile, iar din acest motiv, nu se pot regăsi pe primele poziții în listele electorale. „Am avut tineri în echipă, dar atunci când am făcut lista electorală, pe primul loc am pus profesionalismul, iar pe al doilea – implicarea, pentru că pentru a ajunge într-o listă și a accede în Consiliu, trebuie și să muncești pentru a obține votul cetățeanului. Atunci când tu ești parte a echipei, dar ai o implicare mai pasivă, normal că nu te poți regăsi între primii. Am considerat că trebuie să formez echipa în baza meritocrației și cu oameni care sunt capabili să facă analiză, să depisteze abaterile, sunt capabili și au curajul să spună despre abateri. Este nevoie de curaj, de pregătire, de un fir de păr sur în cap ca să poți face față la asta. Viața demonstrează că totuși trebuie de pus accent pe oameni care au experiență, care au trecut prin viață”, spune alesul local.

Vasile Crudu

De partea cealaltă, Vasile Crudu susține că în lista PAS pentru Consiliul Raional s-au regăsit mai puțini tineri, pentru că, în general, puțini tineri se implică în politică: „Motivul este că ei vor să rămână specialiști în domeniile lor, fără să se implice în politică. Avem foarte mulți tineri deștepți, cu capacități de analiză, de sinteză, dar ei vor să rămână specialiști care să-și facă onest meseria și nu vor să se implice în administrarea localității.”

Consilierul PAS subliniază că totuși, din lista membrilor PAS, mai mulți tineri au fost incluși în lista partidului pentru Consiliul orășenesc Călărași. „S-a făcut să fie echitabil, din moment ce toți am fost implicați în campania electorală și am muncit pentru fiecare vot. Când s-au discutat listele și ordinea în cadrul listelor pentru funcția de consilieri raionali, eu am fost înaintat printre primii, pentru că sunt o persoană determinată, vocală, care pot să-mi apăr poziția”, mai adaugă alesul local.

„Vocea tinerilor trebuie să fie auzită”

În Consiliul raional Ialoveni au acces 17 membri PAS, 4 consilieri din partea LOC, câte 3 membri de la PSDE, PPDA și PDCM, 2 socialiști și un membru de la Partidul Democrația Acasă. Din totalul de consilieri, cinci aleși locali tineri reprezintă PAS și câte unul – PSRM, respectiv PPDA.

Liviu Vovc

„Implicarea tinerilor este destul de importantă, pentru că vocea tinerilor trebuie să fie auzită”, este de părere Liviu Vovc, care a obținut mandatul de consilier raional la Ialoveni. „Lista noastră a fost formată să fie reprezentativă pe raion, dar și în funcție de implicarea persoanelor”, spune reprezentantul Platformei Demnitate și Adevăr.

Potrivit alesului local, stereotipul că tinerii nu au experiență și din acest motiv nu ar trebui să acceadă în funcții elective sau de conducere este combătut prin exemplul unor tineri implicați.

„Prin exemplul propriu pot să arăt că și un tânăr poate face multe lucruri. Când am ajuns în funcția de deputat, aveam 28-29 de ani, dar, în pofida tinereței mele, am fost al treilea cel mai activ deputat din Parlament. Astfel că nu contează vârsta, contează dorința omului de a se implica. Noi ne dorim ca persoanele care ajung în funcții de aleși locali să se implice activ, să vină cu propuneri, dar și cu obiecții atunci când există derapaje”, spune Liviu Vovc.

Victoria Butuc-Guranda se numără printre tinerii care au obținut mandat de consilier raional la Ialoveni pe listele PAS. Ea susține că nu a fost neapărat criteriul de vârstă cel determinant la elaborarea listelor electorale, ci implicarea tinerilor pe parcursul anilor.

Victoria Butuc-Guranda

„N-a fost neapărat criteriul de vârstă, dar a fost felul în care s-au manifestat acești tineri pe parcursul anilor și conform implicării lor în viața societății, atât la nivel local, cât și la nivel raional. Când mi-am ales echipa la nivel local, am pus accentul pe tineri pregătiți, deși sunt persoane care au o părere mai critică despre tinerii implicați. Am să combat toate aceste stereotipuri. Viziunile unui tânăr sunt mult mai lărgite și dacă cei care au o vârstă mai înaintată sunt influențați de experiențele vechi, vicioase, generația tânără încercăm să le arătăm exemple de bune practici”, menționează Victoria Butuc-Guranda. Ea spune că va renunța la funcția de consilier raional în favoarea mandatului de primar al localității Dănceni.

Niciun consilier de la Partidul Socialiștilor de la Călărași sau Ialoveni căruia i-am solicitat un interviu nu a acceptat să răspundă la întrebările Ziarului de Gardă.

Ce spun oamenii din raioanele Ialoveni și Călărași despre prezența sau lipsa tinerilor în Consiliul Raional

Am întrebat oamenii din mai multe localități din raioanele Ialoveni și Călărași dacă pentru ei este important să fie reprezentați inclusiv de tineri în Consiliul raional și dacă s-au condus de acest principiu atunci când și-au dat votul la alegeri.

„Viitorul e al tinerilor, de asta-i substanțial ca tinerii să participe în alegeri și să fie aleși. E viitorul lor. Noi, cum s-ar spune, ne-am trăit traiul și am mâncat mălaiul”, spune o femeie din Dănceni.

„Dacă să vă spun sincer, nu prea este important pentru mine să fie aleși tinerii, că nu prea au ei experiență și practică de lucru”, este de părere un bărbat de la Bardar.

„E bine să fie tineri, da-i bine să fie și mai bătrâni, că sunt oameni mai trecuți prin viață, mai multe înțeleg, mai multe au văzut și știu cum să facă. Și tineri, și bătrâni, ca ei să se îndrumeze, să fie un echilibru, ca să nu fie greșeli”, completează un bărbat de la Ialoveni.

„Cred că ar trebui schimbat și Codul Electoral pentru cei care candidează independent. Toate partidele au finanțări de stat, iar candidații independenți sunt nevoiți să caute finanțări, să pună din propriul buzunar sau să ia credit, dar dacă nu câștigă mandatul, trebuie să întoarcă înapoi suma de bani și de aceea, tinerii au impedimente de a candida independent și sunt nevoiți să vină pe liste de partide, iar de obicei, când vin pe liste de partid, sunt puși la coadă sau la mijloc și au șanse foarte puține ca ei să acceadă și să obțină un mandat de consilier”, menționează un bărbat de la Călărași.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru funcția de consilier în consiliile locale de nivelul doi (raionale și municipale) au fost înregistrate 9496 de persoane, dintre care 1912, echivalentul a 20,1%, au între 18 și 35 de ani, 3240 de candidați sau 34,1 % – 36-50 de ani, 3903 candidați (41,1 %) – 51-70 de ani și 441 (4,6%) – peste 71 de ani.