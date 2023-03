VIDEO Două perechi de mâini și un câine luptă pentru supraviețuirea lacului Manta: „Dacă nu-l curăță, e terminat. E catastrofă ecologică”

Lacul Manta, care face parte din rezervația naturală „Prutul de Jos”, riscă să devină un loc pustiit. Nivelul apei a scăzut, aceasta este murdară și plină de vegetație crescută haotic, iar flora și fauna de cândva – tot mai rar întâlnită. În timp ce autoritățile centrale declară că lacul va fi reabilitat, dar nu se știe când, doi consăteni din Manta și câinele lor par să fie singurii apărători ai lacului.

Până acum – un paradis al apei, florei și faunei protejate, în prezent, lacul Manta riscă să devină o suprafață secătuită. Împotriva la toate luptă doi cetățeni și un câine.

Constantin Olteanu își amintește de vremurile când apele lacului erau doldora de păsări și pește.

„Și-au bătut joc de natura noastră”

Potrivit lui Constantin Olteanu, există mai mulți factori care au dus la poluarea lacului Manta:

„Toată balega, toată mizeria se pune pe malul bălții”

Bărbatul recunoaște că și factorul uman e de vină pentru „farmecul pierdut al lacului”.

„Suntem doar două persoane care ne luptăm pentru baltă”

Primăvara, Constantin Olteanu și prietenul său, Sergiu Lazarin, se ocupă de curățarea malurilor de deșeurile aruncate de consăteni.

Sergiu a muncit opt ani în Suedia, dar peste ani, a conștientizat că „mai bine decât la baștină nu e nicăieri”.

„Am venit aici, în Moldova, pentru că-mi iubesc patria și vreau să trăiesc aici. Uite, am un an jumătate. Un an am mai avut putere după Suedia, după asta nu, mi s-a dus toată puterea de la stres, de la mizeria de pe baltă. Mă lupt cu lumea ca să curățim, să ne oprim, că se poate de așezat orice gunoi la locul său, dar ei nu înțeleg. Ei încă ne întreabă – dar pentru ce vă trebuie vouă asta?”, afirmă Sergiu.