VIDEO/ Victimele inundațiilor din Găgăuzia: „Să vină acum Dodon, să ne audă strigătul sufletului, nu doar la alegeri”

După o vară secetoasă și fierbinte, o ploaie abundentă a făcut ravagii în sudul R. Moldova. Puhoaiele ce depășeau doi metri au distrus case, au descoperit drumuri și au măturat totul în calea lor – animale, păsări, provizii, dar și mormane de gunoaie.

La 7 octombrie, Guvernul a decis că Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de rezervă, mijloace financiare în sumă de 1798,2 mii de lei Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia, pentru curățarea canalelor de evacuare a apelor pluviale și amenajarea digului de protecție în municipiul Comrat, afectate de ploile torențiale și inundațiile din 29 septembrie 2020.

Satul Dezghingea din Comrat e împrejmuit de trei râuri. Atunci când cad ploi abundente, apa din râuri depășește barajul și inundă satul, întrucât canalele de drenaj sunt învechite și nu fac față presiunii apei.

Satul Dezghingea, care se află la 8 km de orașul Comrat, ne întâmpină cu un tablou dezolant – drumuri dezgolite de prundiș, șesuri în nămol, multe case părăsite, uitate de lume și de vreme și altele – afectate de inundații.

Ploaia a luat tot gunoiul ce i-a căzut în cale și i-a transformat grădina într-o mlaștină, după care i-a omorât găinile și iepurii. Inna se arată sceptică că va primi vreun ajutor din partea autorităților, deoarece i s-a spus că, mai întâi, trebuie să dovedească că a avut 20 de găini și 25 de iepuri.

„Au venit, au făcut fotografii cu gunoiul din grădină, dar au zis că nu sunt dovezi care ar arăta că, într-adevăr, am avut pierderi de la ploaie. Eu doar am aruncat ce am reușit să arunc, nu puteam lăsa așa să miroase a mortăciune și a mâl”, povestește Inna.