UE continuă să creadă că schimbarea este posibilă. Afacerile de succes schimbă localitățile, creează locuri de muncă și atrag turiștii

O agropensiune, un cabinet de imagistică dentară dotat cu utilaj modern, dar și un local pentru desfășurarea evenimentelor – sunt doar câteva dintre afacerile pe care le-a sprijinit Grupul de Acțiune Locală (GAL) „33 de Vaduri” cu suportul Uniunii Europene (UE). Prin intermediul acestuia, oamenii din nordul țării au reușit să-și crească afacerile și să contribuie la dezvoltarea localităților. Și incubatoarele de afaceri contribuie la creșterea economică a regiunilor. Aici oamenii pot învăța cum se dezvoltă o afacere, pot beneficia de suport și chiar de spațiu în care își pot dezvolta activitatea.

În satul Naslavcea din raionul Ocnița activează unica fermă de păstrav din R. Moldova. Familia Bîrlădeanu a adus icrele de păstrăv-curcubeu din Polonia. Tot din Europa procură și hrană ecologică pentru pești.

„Totul s-a pornit de la livadă. Noi am căutat surse de apă pentru irigare, am găsit această sursă, am creat niște rezervoare de apă și ca rezultat am pornit și afacerea cu pește”, spune antreprenorul Dumitru Bîrlădeanu.