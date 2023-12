Piața din Șoldănești, bonus la un contract de cumpărare a unui teren de peste un hectar, în valoare de 190 de mii de lei?

190 de mii de lei – atât a costat în 2013 peste un hectar de teren în centrul orașului Șoldănești, care reprezintă circa 85% din teritoriul singurei piețe din localitate.

Prețul preferențial a fost justificat prin actele de posesie a trei clădiri construite pe acel teren, deținute de firma care a cumpărat pământul – SRL „Forever”, acte care însă au fost declarate invalide la doar o lună de la înstrăinarea terenului.

Deși soarta acestuia nu era clară, comercianții spun că au fost încurajați de ex-primarul Alexandru Tinică să construiască gherete pentru a-și facilita munca, primind asigurări că primăria va redobândi terenul și astfel, legalizarea construcțiilor va fi posibilă.

Însă, la sfârșitul anului 2023, la zece ani din momentul privatizării, după mai multe încercări ale primăriei Șoldănești de a anula actul de vânzare și de a intra în posesia terenului, SRL „Forever” a câștigat în instanță dreptul definitiv de proprietate, iar soarta comercianților, precum și a construcțiilor neautorizate ridicate pe acel teren, nu este clară.

Singura piață din Șoldănești, care activează încă din anii ’90, actualmente fiind gestionată de Întreprinderea Municipală „Salubritate Șoldănești”, se întinde pe o suprafață de circa 1,5 ha. Totuși, doar puțin peste 20 de ari aparțin primăriei Șoldănești, alți peste 120 de ari ajungând în posesia SRL „Forever” încă în 2013, printr-un act de vânzare-cumpărare în valoare de aproape 190 de mii de lei.

Terenul discordiei

Terenul, situat în centrul orașului Șoldănești, învecinându-se cu o linie de cale ferată ce trece prin localitate, este utilizat de primăria Șoldănești încă de la începutul anilor ’90, cu scopul de a menține funcțională o piață. Totuși, instituția nu a deținut vreodată un act care ar fi putut confirma dreptul de proprietate al orașului asupra celei mai mari părți de pământ, titular în acte figurând, de la declararea independenței până în 2013, statul Republica Moldova.

În perimetrul terenului, în afară de gheretele construite de comercianți, se mai înalță două depozite și un alt tip de construcție – rămășițe ale perioadei sovietice. Potrivit datelor de la cadastru, construcția și cele două depozite au intrat în posesia Societății pe Acțiuni „Cereale din Șoldănești” printr-o hotărâre a Judecătoriei Economice de circumscripție Chișinău din 2006. Doi ani mai târziu, în 2008, SA „Cereale din Șoldănești” a vândut bunurile SRL „Forever”.

În 2013, în urma semnării unui act de vânzare-cumpărare între Agenția Proprietății Publice (APP) și SRL „Forever”, terenul de peste un hectar pe care se aflau cele trei construcții a ajuns în proprietatea firmei. O lună mai târziu însă, dreptul de proprietate asupra celor trei clădiri pe care îl deținea SRL „Forever” a fost iradiat, cele trei construcții rămânând în continuare în posesia SA „Cereale din Șoldănești”. În 2015, printr-un nou act de vânzare-cumpărare, SRL „Forever” ajunge din nou în posesia celor trei clădiri.

Unul dintre depozitele deținute de SRL „Forever”

Tudor Copaci, ex-directorul APP, spune că indiferent de faptul că actul de vânzare-cumpărare a construcțiilor a fost declarat invalid, tranzacția a fost făcută în limitele legii, întrucât la momentul vânzării, actul care confirma posesia construcțiilor era valabil.

„Legislația în vigoare de atunci presupunea că toate terenurile aferente construcțiilor private urmează a fi privatizate la preț normativ, aceasta era legislația și nu putea face nimeni altceva.

Dreptul preferențial îl avea doar proprietarul bunului, nu putea altcineva să pretindă la teren.

Tranzacția a fost făcută legal. Dar nu-mi amintesc și nu pot să comentez”, a menționat Copaci.

Am încercat să-l găsim pe Alexandru Tinică, care până de curând a fost primarul orașului Șoldănești, dar care deținea funcția și în anii 2007-2015, perioadă în care a avut loc tranzacția, acesta însă nu a fost de găsit. L-am sunat în repetate rânduri, dar nu ne-a răspuns la telefon.

Ion Cuculescu, ex-primar al orașului Șoldănești

Ex-primarul orașului, Ion Cuculescu, ne-a spus însă că nu au existat tentative de a trece terenul de peste un hectar în proprietatea primăriei Șoldănești înainte de vânzarea acestuia și că în 2017, în perioada când își exercita mandatul, a trecut în posesia orașului ceilalți peste 20 de ari care servesc drept teren pentru piață.

„Cei de la SRL «Forever» mi-au propus să le vând terenul, eu însă, auzind asta, nu am fost de acord și am făcut actele necesare pentru a trece terenul din proprietatea statului Republica Moldova în proprietatea orașului Șoldănești”, spune Ion Cuculescu.

Primăria Șoldănești, în luptă cu statul

Deși nu dețineau acte care ar fi demonstrat proprietatea orașului Șoldănești asupra terenului de peste un hectar din centrul localității, în urma semnării contractului de vânzare-cumpărare a terenului de către APP și SRL „Forever”, autoritățile locale din Șoldănești au atacat în instanță Agenția Proprietății Publice, punctând că între anii 2010-2011 a avut loc delimitarea terenurilor proprietate a statului, iar terenul cu suprafața de 1,1 ha nu face parte din terenurile statului, de aceea, aparține Administrației Publice Locale Șoldănești.

Zece ani, atât a durat procesul, finalizat însă în defavoarea primăriei Șoldănești. Decizia definitivă a instanței: terenul să rămână în proprietatea SRL „Forever”.

„Ex-primarul Alexandru Tinică ne-a permis, chiar ne-a încurajat să construim abuziv chioșcuri, pentru că ne dădea asigurări că în instanță va redobândi terenul și le vom putea legaliza”

Deși soarta terenului privind proprietarul nu era clară, primăria Șoldănești, prin intermediul mai multor întreprinderi municipale, a continuat să gestioneze piața, încasând taxe anuale, fără a îmbunătăți însă, potrivit comercianților, condițiile în care activează aceștia.

Maria Cușmir este una dintre comercianții care susțin că au realizat construcții pe teritoriul pieței Șoldănești la îndemnul lui Alexandru Tinică, ex-primarul localității, care le dădea asigurări că primăria va redobândi terenul, iar construcțiile neautorizate vor putea fi legalizate. Femeia spune că în prezent, din moment ce nu mai există nicio șansă ca terenul să revină în posesia orașului, soarta construcțiilor în care au investit bani este neclară.

„Domnul primar de atunci, Alexandru Tinică, ne-a permis, chiar ne-a încurajat să construim abuziv chioșcuri, pentru că ne dădea asigurări că va redobândi terenul și le vom putea legaliza. Am construit acest chioșc în 2008, atunci când s-au construit cele mai multe chioșcuri din piață. Acum însă există mai multe pericole, pentru că noi nu știm ce au în cap cei de la Forever, pentru că am văzut că umblă deja un om bogat prin jurul depozitelor. Riscul ca noi să avem probleme rămâne, dar noi am investit mulți bani în aceste tarabe, pentru materiale, constructor. Dar nu doar în construcția chioșcului am investit bani, tot noi (comercianții, n.r.) am asfaltat calea de acces la piață, o porțiune, am contribuit cu câte 1000 de lei fiecare. Am pus mână de la mână și am reparat și o scară, chiar recent”, ne-a spus Maria Cușmir.

Contactat de Ziarul de Gardă, Damian Macari, unul dintre fondatorii SRL „Forever”, ne-a spus că nu vor fi operate modificări în activitatea pieței și că nu ne poate spune momentan dacă planifică să vândă terenul unui alt agent economic. Acesta a refuzat să ne răspundă la alte întrebări, motivând că se află într-o deplasare și nu poate vorbi.

„Toate construcțiile din piață nu sunt legalizate. Mâine, dacă vine un buldozer, distruge absolut toată piața și gata, nimeni nu-și va putea recupera pagubele”

Un alt comerciant, care a preferat să rămână anonim, a precizat că drept urmare a obținerii dreptului definitiv asupra proprietății terenului de către SRL „Forever”, există două mari probleme: taxele pe care le achită comercianții nu vor ajunge în bugetul public, iar soarta construcțiilor este neclară.

„Problema aceasta nu va fi niciodată rezolvată, eu cred. Vaca care se mulge nimeni n-o vinde. Eu consider că piața va trece dintr-o gestiune în alta, dar ar fi bine ca banii să vină în bugetul public al primăriei, desigur, nu în bugetul unor persoane private. Toate construcțiile din piață nu sunt legalizate. Mâine, dacă vine un buldozer, distruge absolut toată piața și gata, nimeni nu-și va putea recupera pagubele”, ne-a spus comerciantul.

„Ceea ce a rămas sunt niște clădiri, dar nu le putem lua”

Pavel Bucur, șef de pază la Întreprinderea Municipală „Regia Apă Șoldănești”, spune că au fost înștiințați cu privire la eliberarea teritoriului pieței, însă tot ce pot lua sunt niște lucruri de valoare mică, aici rămânând clădirile construite ilegal de întreprinderea „Piața Șoldănești”, care, între timp, și-a sistat activitatea.

„După cum am auzit, domnul Tinică nu s-a prezentat la judecată, iar SRL «Forever» a cerut câștig de cauză și hotărârea deja a fost în favoarea lor. Noi am primit o înștiințare de la conducerea Forever să ne luăm bunurile care ne aparțin. Am venit să mai iau câteva felinare. Ceea ce a rămas sunt niște clădiri, dar nu le putem lua. Sunt imobilele noastre, nu le putem lua, dar noi trebuie să ne conformăm hotărârii de judecată. Poate vom negocia cu dumnealor privind construcțiile. E mai greu, pentru că sunt multe locuri de muncă și nu știm cum se vor hotărî întrebările acestea. Prostia constă în faptul că primarul nu s-a prezentat sau nu a avut interes și așa am pierdut terenul definitiv”, a subliniat Pavel Bucur.