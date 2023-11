Istoria de succes a unui medic veterinar din Vadul-Leca — ctitorul unor vinuri personalizate premiate la nivel internațional

Anatolie Dumitraș s-a transformat din medic veterinar într-un vinificator de succes după ce a muncit timp de 15 ani în Italia. Acolo a învățat secretele unor vinuri care pot cuceri lumea. Între timp, cu multă muncă, pasiune și dedicație, unul dintre vinurile sale create într-un sătuc din raionul Telenești a obținut o medalie de argint la o expoziție din Elveția.

Istoria lui Anatolie Dumitraș începe în satul Vadul-Leca, comuna Căzănești, raionul Telenești, amplasată pe malul drept al râului Răut, pe o pantă sudică cu expunere sud-vestică, făcând parte din Dealul Țiglăului. Anatolie Dumitraș a lucrat timp de 15 ani în Italia după ce complexul animalier de la Căzănești și-a încetat activitatea. A plecat încolo cu viză de studii, astfel, i-a fost mai ușor să ajungă. A lucrat inițial la o mini-fermă de lapte marfă, unde grație lui, proprietarul a mărit șeptelul de la 20 la peste 100 de capete. Totodată, proprietarul deținea, împreună cu o rudă, un sector de vie, preparând producție vinicolă în ciclu închis. Astfel, Anatolie a urmărit îndeaproape cum se muncește într-o vinărie.

„Nu este neapărat să fie o afacere – ei lucrează din plăcere”

„Ceea ce am văzut acolo se deosebea radical de vinificația noastră tradițională. M-a nedumerit mai întâi o zdrobitoare de struguri care separa rugurele, astfel, în cadă ajungea numai bobița. Am adus o astfel de zdrobitoare și la Vadul-Leca. Sătenii au rămas nedumeriți, iar ulterior unii și-au comandat prin rudele lor asemenea ustensilă. M-a mai impresionat tratarea sistemică contra bolilor, faptul că cercetarea se aplică la orice pas”, își amintește Anatolie.

Ajuns acasă după peregrinări prin străinătăți, a dorit să se ocupe de prepararea cașcavalului. S-a răzgândit, fiindcă i s-a părut că a face o vinărie e mult mai interesant pentru o viitoare afacere.

„În Italia am văzut cum fiecare își fabrică și promovează un vin al său. Nu este neapărat să fie o afacere – ei lucrează din plăcere. Dacă ați fi văzut cum se face cupajul, adică cum îmbini mustul diferitor soiuri de struguri pentru a obține o aromă aparte… Credeți-mă, aci imaginația și fantezia nu mai cunosc granițe”, remarcă Anatolie.

Anatolie Dumitraș împreună cu unul dintre cei trei fii ai săi

Eșecul te poate paște cu câteva clipe înaintea succesului

Butași a adus tot din Italia, unde i-a găsit la o firmă specializată. În 2005 a adus prima partidă, iar în 2007 – a doua partidă. A plantat vie de soiuri tehnice Pinot, Chardonnay și totodată, struguri de masă. Dar în iarna lui 2010 plantațiile au fost lovite de înghețuri, care au compromis practic întreaga suprafață.

„Acolo, toamna târziu, via se îngroapă spre a fi protejată de înghețuri. Eu, la rândul meu, am crezut că va trece cumva. Dar nu a fost să fie. Când m-am dus în primăvară, am văzut că corzile nu sunt roze, dar cenușii. Băieții mei, toți trei, când m-au văzut, au alergat acasă să-i spună mamei lor în ce stare sunt. Dar mi-am revenit cumva, am chemat niște specialiști, care m-au sfătuit că ar fi mai bine s-o tai…”, își amintește Anatolie.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Dar nu l-a lăsat inima. Deși a venit cu un grup de săteni chemați în ajutor, i-a trimis acasă fără să-i lase să dea măcar o dată cu toporul. A văzut că la rădăcină mai erau 1-2 muguri vii. A lăsat cei doi muguri să dea lăstari și astfel a reușit să renoveze întreaga suprafață.

„După ce am obținut medalia de argint, vin cu camionul să mi-l ia din depozit”

„Am tăiat lozia fără viață, am scos-o de pe sârmă, am ridicat tulpina doar până la 50 de centimetri, acum lucrez cu ea. La început făceam vin pentru consum propriu, iar începând cu 2018 am început să îmbuteliez în sticle. Acolo, în Italia, am văzut procesele de fermentare, de la cules și până la tăiatul în uscat. Astfel, de cinci ani ne ocupăm nemijlocit numai de prepararea vinurilor. Este greu de făcut, dar este foarte bun. După ce am obținut medalia de argint (la o expoziție în Elveția, n.r.), vin cu camionul să mi-l ia din depozit. Dacă mai ținem cont că în R. Moldova este puțin Pinot Noire, apoi este un avantaj. Soiul are zahăr mult, atât doar că trebuie să culegi strugurii la timp și să-i dai la procesat”, ne explică Anatolie.

Fără consultanță și cercetare – niciun pas

Cei trei feciori l-au ajutat să dezvolte afacerea. Au căutat pe internet proiecte și alte posibilități de consultanță, pentru că indiferent de cât de reușită n-ar fi experiența italiană, în condițiile R. Moldova, fără alte subtilități, din această experiență se poate alege praful. Așa Anatolie a câștigat un proiect, iar ulterior, un tehnolog a venit acasă la el pentru a-l ajuta și instrui.

„Am adus vase de 600 de litri din inox alimentar, am utilat camere și beciuri cu temperatură constantă, dar mai întâi m-am făcut membru al Asociației Micilor Producători Agricoli. Am totul acasă, nu a fost nevoie să mai găsesc alte încăperi. La o adică, prepararea vinurilor acasă este o tradiție veche, numai că s-a uitat de ea. Știți că în perioada sovietică erau sute de hectare de vii în colhoz, dar de obicei, strugurii erau transportați la așa-numitele sovhozuri-fabrici, unde vinul era turnat în cisterne și dus în fosta URSS la fabrici de îmbuteliere. De ce a falimentat industria vinicolă în R. Moldova? Cauze ar fi mai multe, dar cu siguranță, piața a cerut licori de calitate. Vinăriile au apărut recent, acestea sunt vivace anume de atâta că au, precum o mașină de calitate, un brand și care neapărat trebuie să aibă fanii lui”, este de părere vinificatorul.

Anatolie Dumitraș are trei fii – Ion, Ștefan și Tudor. Toți trei s-au familiarizat cu activitatea în gospodărie de mici. „Cele mai mari temeri le aveam că ei, mici fiind, din curiozitate sau imitând maturii, ar putea declanșa tractorul ori alt mecanism. În Italia, lucrând, l-am sfătuit pe tata, fost mecanizator, să facă instruiri cu ei. Astfel, sub îngrijirea lui, ei s-au învățat să mânuiască orice utilaj. Acum, Slavă Domnului, le fac pe toate. Primii doi au peste 30 de ani, mezinul este la munci în Italia. Acum suntem prezenți la toate expozițiile și târgurile din republică. Este un succes, dar a trebuit să muncim mult. Vinăria sau chateau, cum vreți să le numiți, semnifică renașterea vinificației autohtone prin vinuri în care producătorul depune suflet”, remarcă Anatolie. Vinăria familiei Dumitraș produce vinuri albe, roşii și rose-uri seci. Toate sunt păstrate în vase de inox până la îmbutelierea propriu-zisă.