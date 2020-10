Cum Grupurile de Acțiune Locală descoperă potențialul nevalorificat din localitățile rurale și dau speranță oamenilor

Potențialul din localitățile rurale poate fi valorificat, iar cu un mic suport, satele se pot dezvolta și deveni atractive pentru tineri. De patru ani Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din R. Moldova, cu suportul Uniunii Europene (UE) decid, cum trebuie să se dezvolte localitățile care fac parte din acestea. Statul planifică să emită o lege privind aceste grupuri, iar în parteneriat cu finanțatorii din vest, să extindă această rețea, care astăzi acoperă 35% din suprafața R. Moldova.

GAL-urile sunt grupuri de agenți economici, asociații obștești și instituții de stat care colaborează între ele. Pentru a crea un GAL este necesar ca persoanele, agenții economici, dar și administrațiile publice locale din localități învecinate care au hotare comune, să se reunească și să colaboreze pentru a decide modalitatea în care comunitatea din care fac parte urmează să se dezvolte. Este important ca în cadrul GAL-ului să se asigure echilibrul dintre sectoarele public, civic și privat. Aceștia urmează să elaboreze strategia de dezvoltare a localităților și să decidă ce proiecte pot fi finanțate.

Viorel Prisacari, beneficiar al GAL-ului „Movila Măgura” are o fermă de capre. Bărbatul a abordat circuitul închis de producere: el crește furajele pentru animale, dar și procesează laptele de capră direct în fermă tranformându-l în brânză și iaurt. Prin intermediul GAL-ului din care face parte, fermierul a obținut un grant de aproximativ 50 000 lei, din care a procurat un utilaj de muls performant. Cu ajutorul lui, pot fi mulse 12 capre concomitent, iar laptele, fără a fi nevoie de intervenția omului, ajunge direct într-un recipient de răcire. Viorel Prisacari spune că astfel calitatea laptelui a crescut mult, iar munca i s-a ușurat.

De asemenea, bărbatul își propune, cu suportul unui alt grant, să construiască și infrastructură pentru turiști: o piscină, dar și un beci de 45 de metri pătrați în care să organizeze master-classuri de preparare a brânzeturilor după rețeta tradițională.

Elena Sîngereischi din satul Prepelița a lucrat mai mulți ani la o fabrică de croitorie. Ea a acumulat experiență și a deschis propria mini-fabrică, iar în cadrul unui proiect a procurat o mașină performantă de brodat.

„Am aflat de aceste proiecte a UE și am decis să aplic la „Start pentru tineri”. Am avut sursele mele proprii, dar am avut o necesitate de a procura mașinile speciale”, spune femeia.