Credite mai scumpe în programul „Prima casă”: între dezamăgirile beneficiarilor și promisiunile autorităților

Creditele oferite prin programul guvernamental „Prima Casă” s-au scumpit de la 1 iulie. În timp ce beneficiarii se plâng că ar putea ajunge în imposibilitate de plată și ar putea renunța la imobile, autoritățile afirmă că analizează un program de compensații și promit susținerea categoriilor de beneficiari vulnerabili.

După ani de zile în care a locuit cu părinții, anul trecut, Radu Butuc și soția au decis să procure un apartament. După lungi și elaborate estimări financiare, Radu a decis să aplice la programul guvernamental „Prima casă”. După multiple vizite la diverse apartamente prin Chișinău, s-a oprit la un apartament dintr-un bloc vechi din sectorul Râșcani al Capitalei.

„Inițial am vrut să luăm o casă pe undeva pe aici pe aproape, dar e absolut dezastru. Prețurile-s exorbitante și am zis ok, suntem prea săraci, ne limităm la un apartament. Am găsit acest apartament”, povestește Radu.

Strânsese la ciorap 9.000 de lei. Asta urma să fie prima rată pentru „temelia casei”. A adunat actele necesare și a reușit să obțină un credit ipotecar „Prima casă” de la o bancă comercială.

„Trebuie să întorc un milion de lei”

Astfel, pentru a procura apartamentul cu o suprafață de 63 de m², Radu a împrumutat 540 de mii de lei. În 23 de ani, Radu trebuie să întoarcă băncii peste un milion de lei.

Și chiar dacă a trecut deja un an de când Radu a achiziționat apartamentul, familia încă nu se poate muta să locuiască aici, pentru că locuința necesită reparație.

„Această casă este din 1987. După toate standardele, trebuia de schimbat cablajul, ca să nu fie pericol de scurt circuit sau incendiu. Am schimbat deja și geamurile, am schimbat și ușile. Am mai găsit niște pereți foarte strâmbi și am decis să-i dăm jos. Eu singur mă ocup de toate, pentru că meșterii mi-au cerut 10 mii de euro. Și eu nu am așa bani”, spune Radu.