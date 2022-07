Cetățenii, despre statutul de candidat la Uniunea Europeană: „Nu o să curgă râuri cu lapte și maluri cu brânză” vs „Nu Europa trebuie să ne ridice nivelul de trai, trebuie să ne implicăm toți”

La 23 iunie, Consiliul European a luat decizia de a acorda R. Moldova statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Guvernarea vociferează că acest statut este necesar pentru a asigura cetățenilor un viitor mai bun. Asta în timp ce există cetățeni sceptici, care au fost prinși în plasa știrilor false. Frica acestora este „pierderea teritoriului, a suveranității, a limbii și a religiei, legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex și chiar izbucnirea unui război armat”. ZdG a colectat din „temerile” cetățenilor, le-a analizat și demontat, pe rând, cu ajutorul expertei în politică externă.

Am ales să mergem la gara auto din centrul Chișinăului. Aici am întâlnit și abordat cetățeni din mai multe regiuni ale țării.

La ora amiezii, gara e un furnicar de oameni cu torbe. În forfota mare deslușești frânturi de dialoguri, opinii, replici, comentarii, exclamații și răbufniri supărate. Creșterea prețurilor la produsele alimentare, scumpirea biletelor de călătorie, războiul din Ucraina sunt temele predilecte ale mulțimii. În treacăt încercăm să deschidem și o altă discuție – R. Moldova și statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Lidia așteaptă microbuzul spre Ștefan Vodă. A venit în Chișinău pentru consultații medicale. Femeia e indignată nu doar de scumpirea biletelor, de președintă, dar și de apropierea de UE. Susținătoare a Federației Ruse, Lidia declară că abia așteaptă „când Moldova va scăpa de Maia Sandu”.

„Eu sunt cu Uniunea Sovietică, cum era odată, și așa o țin mai departe. Sunt cu Rusia și nu cred în Maia Sandu și europenii ei. Și nici nu am de gând”, susține femeia.

Acesta e unicul fapt ce o macină pe Lidia: „Dacă ne-om da cu Europa, așa și va fi. Nu ne așteptăm la bine din partea lor”.

Fiind parte a Uniunii Europene, R. Moldova va trebui să legalizeze căsătoriile între gay și lesbiene?

Răspuns la această întrebare ni-l oferă Angela Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”. Experta susține că atât Uniunea Europeană, cât și alte organisme internaționale se preocupă de respectarea drepturilor omului, indiferent de convingerile personale, dar niciun organism internațional nu va putea obliga R. Moldova să legalizeze căsătoriile între persoanele de același sex.

Fiind parte a Uniunii Europene, R. Moldova va trebui să legalizeze căsătoriile între gay și lesbiene?

FALS!

Lidia mai are „o îngrijorare” – cea legată de limba vorbită în Uniunea Europeană.

„Ei vor să ne pună engleza lor să fie limba de stat în Moldova noastră. Noi trebuie să rămânem așa cum am fost – cu limba rusă. Nu ar strica să cunoaștem mai multe limbi, dar nu vrem să vorbim engleza la noi în țară. Limba rusă să rămână limba de stat”, declară femeia.

Vor fi obligați cetățenii R. Moldova să vorbească în limba engleză? Va deveni aceasta limbă de stat?

Angela Grămadă a exclus această ipoteză și susține că Uniunea Europeană se caracterizează prin diversitatea sa culturală și lingvistică, iar limbile vorbite în țările UE reprezintă o componentă esențială a patrimoniului său cultural. Mai ales că, datorită României, și limba română se consideră a fi o limbă oficială în UE.

„Uniunea Europeană are în prezent 24 de limbi, iar una dintre limbile europene este și limba română. Nu ne va îndemna nimeni să vorbim doar în limba engleză, pentru că suntem țară membră a UE. Și, dacă vă veți uita pe adresările europarlamentarilor sau pe cele ale unor persoane invitate din afara instituțiilor europene, veți vedea că este asigurată traducerea pentru aceste persoane și toate documentele se traduc în toate limbile comunității europene, adică UE. Nicidecum limba engleză nu va deveni limbă obligatorie pentru R. Moldova. Mai cu seamă, este exclus faptul să ne interzică cineva să vorbim limba română”, relatează Grămadă.

Menționăm că, în 2013, Curtea Constituțională a decis că limba de stat a R. Moldova este limba română, adică limba care deja se numără printre cele ale Uniunii Europene.

Vor fi obligați cetățenii R. Moldova să vorbească în limba engleză? Va deveni engleza limbă de stat?

FALS!

Ion este din satul Puhoi, Ialoveni. Venise la Chișinău pentru a-și procura bilet către un stat european – Germania. Acolo muncește de doi ani. Întrebat despre statutul de candidat al R. Moldova la Uniunea Europeană, Ion răspunde scurt: „Nu mergem spre bine”.

Își justifică părerea printr-o altă sperietoare din spațiul public.

ZdG: Care ar fi scopul? De ce Uniunea Europeană ne-a oferit statutul de candidat?

Ion: Pentru pământuri, cred.

ZdG: Pământuri?

Ion: Da. Cui nu-i trebuie teritorii noi? Mai ales că țara noastră-i bogată în mai multe și europenii nu au așa calitate.

ZdG: Chiar crezi că am putea rămâne fără pământuri, fără teritorii?

Ion: Da.

ZdG: Germania este membră a UE. Ai auzit pe acolo despre cedarea teritoriilor?

Ion: Nu, dar nici nu m-am interesat.

Riscă R. Moldova să cedeze teritorii odată cu aderarea la Uniunea Europeană?

Președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs” a negat acest fapt, motivând că nu au existat precedente.

„Întrebarea celor care au asemenea dileme ar fi în favoarea cui? Cui să cedeze R. Moldova pământurile? Cine să ne ia teritoriul? Și, dacă mai cunosc asemenea exemple în cazul comunității europene, atunci aș vrea să știu și eu care este țara care și-a pierdut teritoriul în timpul aderării la UE? Nu există așa ceva. Nimeni nu-i va lua teritoriul R. Moldova. În Constituție este scris că R. Moldova este stat suveran, independent și unitar. Cea care nu respectă acest principiu menționat în legea supremă a țării este Federația Rusă, care are trupe de ocupație pe teritoriul R. Moldova și nu ne permite să reintegrăm țara”, subliniază Grămadă.

Riscă R. Moldova să cedeze teritorii odată cu aderarea la Uniunea Europeană?

FALS!

Anatolie are 73 de ani. A suportat o intervenție chirurgicală în Chișinău. În acea zi, ținea calea spre casă, spre Bender. Pensionarul se arată dezamăgit de actuala guvernare, pentru că aceasta „a făcut mai ușoară trecerea la Europa”, fapt care i-ar aduce doar „griji în plus”, mai spune el.

Am întrebat-o pe Angela Grămadă dacă un risc al aderării la UE ar fi pierderea suveranității. Experta neagă și această presupunere.

„Niciun stat nu-și pierde suveranitatea și independența țării. Ceea ce trebuie să înțeleagă cetățenii R. Moldova este că, odată cu aderarea la UE, anumite decizii și politici europene vor fi aplicabile și în R. Moldova. Aceste decizii, inițiative vor trebui să fie negociate cu fiecare țară membră a Uniunii Europene, adică să existe consens. Și, după aceea, directivele devin obligatorii, dar nimeni nu-și pierde suveranitatea și independența. Suveranitatea este despre supremația puterii de stat în interiorul țării, situație în care nicio autoritate externă nu are putere politică sau juridică în acest stat. Drept dovadă putem să dăm aici exemplul cu pandemia. În pandemie, țările au putut să ia anumite decizii la nivel național, dacă ele au considerat că acest lucru ajută mai bine la securitatea țării. Și aici vorbim despre securitatea socială și securitatea în domeniul sănătății publice. Doar, după aceea, unele decizii au fost unificate, ca să fie aplicate la nivelul Uniunii Europene și să existe o mai bună coordonare între instituțiile responsabile de gestionarea unor asemenea crize, unor asemenea riscuri la adresa sănătății publice. Pentru că, până la urmă, pandemia sau oricare altă criză se referă, în primul rând, la siguranța națională, la securitatea națională, dar nimeni nu îți ia din aceste atribuții. E vorba de mai multă negociere, mai mult consens, mai multă adaptivitate a standardelor noastre la cele europene, și nicidecum de lezarea suveranității”, punctează experta.

Aderarea la UE înseamnă pierderea suveranității?

FALS!

Octavian este din Chișinău. Își petrecea soția la rude cu un microbuz de rută. Bărbatul se arată sceptic și îngrijorat de viitorul european al R. Moldova.

„Nu cred că, dacă o să intrăm în Europa, la noi o să curgă râuri cu lapte și maluri cu brânză”, justifică bărbatul.

Și nu e singura justificare. Octavian mai crede că statutul de candidat la UE aduce cu sine și aderarea la NATO.

Aderarea la UE vine la pachet cu aderarea la NATO? Țară membră NATO înseamnă țară expusă războiului?

Potrivit Angelei Grămadă, UE și NATO sunt organisme diferite, aderarea la acestea se face pe calea negocierilor, pe cale benevolă. Dar, ambele organisme internaționale sunt promotoare a păcii, nicidecum a războiului.

„NATO și UE sunt două organizații total diferite. Și una, și cealaltă au fost create pentru a prezerva pacea. Și este greșit să spunem că NATO este o organizație care-și dorește război și promovează războiul. Dimpotrivă, NATO este o organizație de securitate colectivă defensivă, asta însemnând că ea contribuie la întărirea capabilităților militare ale statelor membre, pentru a-și proteja teritoriile, pentru a-și proteja independența și suveranitatea. De cealaltă parte, Uniunea Europeană a venit cu o soluție economică la o problemă militară, tot de securitate. Vorbim aici despre soluția propusă de primele șase membre care au format comunitatea europeană în anii ’50, ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial. Și liderii fondatori ai comunității europene au gândit că, atunci când există o distribuție mai echitabilă a intereselor economice, când există politici unificate, când există coeziune în rândul statelor, este mai greu să ajungi la o conflagrație mondială de genul celui de-al Doilea Război Mondial. Practic și una, și cealaltă au venit ca un fel de soluții propuse de state, actori ai relațiilor internaționale, pentru a prezerva pacea, nu pentru a contribui la reluarea unor acțiuni militare. Da, există state care au aderat mai întâi la NATO și apoi la UE, a fost decizia acestor state de a promova anumite procese de integrare regională care le-au ajutat, într-un fel sau altul, să-și alinieze standardele de democratizare la cele europene. Pentru că NATO nu acceptă în rândurile sale o țară care are probleme cu democrația, care are probleme cu respectarea valorilor și normelor de drept internațional, pentru că este vorba de anumite procese decizionale și este vorba de investiții mai mari în structuri defensive, nu de atac. Lucrurile astea trebuie să fie explicate foarte clar populației. Deci, nimeni nu obligă și nu somează R. Moldova să devină țară membră a NATO. Doar că trebuie să înțelegem că acel parteneriat pentru pace din care facem parte oferă mai multă capacitate autorităților de la Chișinău de a gestiona anumite crize. Și aici ne referim la pesticide, la crize cu caracter tehnogen. Ne referim la cu totul alt fel de riscuri decât cele militare – riscuri care sunt în stare să pună sub semnul întrebării securitatea umană.