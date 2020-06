Post-pandemie: câinele, masteratul, psihologia și eclerele

De aproape trei luni, Angelica Frolov lucrează de acasă și nu crede că va merge în curând la birou, chiar dacă până în prezent autoritățile de la Chișinău au ridicat majoritatea restricțiilor instituite în legătură cu pandemia de coronavirus. Va continua să stea în izolare, să păstreze distanța socială atunci când iese afară și se va vedea cu prietenii doar dacă va fi strict necesar.

Consideră că numărul de cazuri noi de COVID-19 înregistrate zilnic este o confirmare a faptului că încă trebuie să fim prudenți. „Eu m-am programat că până la sfârșitul acestui an vom trăi conștienți de acest virus, acceptând unele lipsuri. Nu-mi fac speranțe deșarte. Îmi dau seama că vacanța am să mi-o petrec aici, în țară. Obișnuiam să-mi planific vacanțele din timp și să cumpăr bilete de avion cu șapte luni înainte. Pentru anul acesta nu mi-am programat nimic”, spune Angelica Frolov, activista pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBT.

Angelica Frolov a urmărit foarte atent cum a evoluat numărul de infectări cu noul coronavirus în China și, ulterior, în restul lumii. Când Italia a anunțat primele cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, activista a înțeles că, mai devreme sau mai târziu, virusul va ajunge și în Republica Moldova. Era doar o chestiune de timp.

„Nu mă temeam atât de mult de pandemie, cât de panică, că de frică lumea o să înceapă să cumpere toate produsele din magazine. Cam așa a fost, dar nu atât de grav. La începutul lunii februarie, eu și cei apropiați ne-am făcut unele rezerve de produse. La serviciu am reușit să facem o mare parte din activități până la anunțarea stării de urgență. Pe 8 martie am organizat Marșul solidarității, dar ne făceam griji, întrucât deja aveam primul caz de COVID-19”, povestește Angelica.

Atunci când ești stresat, nu ești productiv

După acest eveniment, pe 12 martie, Angelica Frolov s-a izolat. Chiar dacă era conștientă că va fi nevoită să-și schimbe stilul de lucru, prima perioadă a fost mai complicată. „Vreo două săptămâni am fost în stare de stres. Avem noroc de o directoare înțelegătoare și conștientă. Ne-a ajutat și psihologa din echipă cu care am discutat. Noi înțelegem că atunci când ești stresat, nu ești productiv. Iar nouă nu ni se cerea să fim mai productivi decât putem. Ni se spunea să facem cât putem. Înțelegeam că da, acum este așa. Trecem de această perioadă și revenim la productivitatea noastră. Acum majoritatea lucrurilor le putem face online, chiar și Festivalul Moldova Pride care va avea loc la mijlocul lui iunie. A fost o mica provocare, dar nu a fost complicat”, schițează un zâmbet activista.

Consideră că în această perioadă este privilegiată, fiindcă îi are alături pe cei dragi. Nimeni nu și-a pierdut serviciul și acest lucru i-a ferit de stresuri adiționale. „Am atât de multă comunicare datorită serviciului meu, încât această izolare în sânul familiei a fost un dar. Toată comunicarea de care am nevoie, eu o am”, adaugă ea. Mai are și un câine și doi motani. Lucas este un câine de rasă, de vânătoare, care trebuie plimbat de două ori pe zi.

„Datorită acestui câine, ies afară zilnic. El are nevoie să alerge ca să nu ne distrugă casa și motanii. Aceasta m-a ajutat să trec mai ușor peste pandemie. Dimineața, la ora 7, alergăm în păduricea de lângă noi, iar după-amiază – în jurul casei. Acea oră de dimineață mă umple de energie și m-a făcut să observ toată primăvara. Noi încercăm să nu atingem nimic afară. Înțeleg bine că este foarte greu să nu atingi fața cu mâinile, fiindcă aceasta o facem inconștient, nu ai cum să te abții să nu te scarpini atunci când gândul ți-i dus în altă parte”, spune Angelica.

Cursurile online sunt minunate

Nici nu a observat când a încheiat primul an de masterat. Deoarece cursurile s-au desfășurat on-line, Frolov a reușit să participe la toate și deja a susținut cele șase examene. Face psihologie socială. I-a plăcut procesul de învățare online. „Nu trebuia să pierd timp pe drum. Puteam să închid camera și, ascultând, să fac ceva, o urgență pe acasă sau să stau cu ceaiul cald în față. Nimeni nu trăgea de ușă și nu chema profesorul în coridor. Aș prefera să se prelungească această posibilitate de cursuri online. Sunt minunate. Profesorii s-au simțit bine, iar cursurile au fost eficiente”, consideră masteranda.

Angelica Frolov nu a avut prea mari așteptări în această perioadă: „mi-am dat posibilitatea să trec de acest stres în liniște, fără să am un sentiment de vină că stau acasă și nu fac nimic. Nu am avut prea multe așteptări de la mine însămi. Studiind psihologia, înțeleg foarte bine ce înseamnă să te afli într-o stare de stres și înțeleg că atunci când ești stresat, creierul consumă mai multă energie pentru a supraviețui”. A gătit mai mult timp în această perioadă, însă nu pentru a se lupta cu stresul, ci fiindcă îi place. A gătit prăjituri pe care nu le-a făcut de multe timp, iar eclerele sunt preferatele ei. Eclerele pregătite acasă sunt total diferite de cele care se vând în magazin, susţine ea. A renunțat însă la prăjituri pentru o perioadă. Astăzi la prânz vor savura dovleac la cuptor și carne.