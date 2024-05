Oameni „Să nu te dai niciodată bătut. «Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da.»” Istoria unei tinere din Chișinău care vrea să cucerească lumea muzicii clasice

Isabelle Haile este o tânără originară din R. Moldova care este stabilită în or. Londra și care își dezvoltă o carieră în domeniul muzicii clasice. Deși a studiat economie și finanțe, a hotărât să-și urmeze visul de a cânta. A obținut de curând premii în cadrul unui concurs internațional de muzică barocă din Londra. Predă ore de canto și pian copiilor, îndemnându-i să asculte cât mai multă muzica clasică. „Nu știu cât de multă muzică clasică se ascultă, dar știu cu siguranță că gusturile s-au schimbat. Depinde foarte mult și ce ascultă acasă părinții, dar totuși eu am speranța că muzica clasică nu va muri”, susține tânăra.

„Scopul tatălui meu a fost mereu să nimeresc într-o țară în care se vorbește limba engleză, în care pot să fac o carieră internațională și un trai mai bun”

Isabelle Haile s-a născut la Chișinău. A studiat la liceul „Ion Creangă” până în clasa a opta, după care s-a mutat cu traiul împreună cu familia sa în Italia, unde și-a continuat studiile la un liceu cu profil științific. Dragostea față de muzică a descoperit-o încă din copilărie. „Muzica a început să ocupe un loc important în viața mea de la vârsta de 7 ani, dar am început să cânt foarte devreme, de la vârsta de 2-3 ani. Cântam prin casă, bunica mă învăța foarte multe cântece, le cântam împreună cu ea. Din păcate, bunica a decedat când eu aveam 6 ani și puținele amintiri pe care le am cu ea sunt legate de muzică”, povestește tânăra. Cât timp a studiat la Chișinău, a avut lecții de canto cu Ștefan Andronic și a făcut parte din corala „Vocile Primăverii”. „Chiar dacă am cântat în corală doar 4 ani, această experiență a fost foarte importantă pentru mine. Am învățat ce înseamnă să lucrezi într-un colectiv. Am fost și solistă, am avut niște concerte foarte frumoase”, își amintește Isabelle.

Plecarea în străinătate alături de familia ei în căutarea unui viitor mai bun a fost o decizie dificilă, însă necesară. Motivul pentru care au plecat din Moldova a fost unul economic. „Părinții mei au vrut să-mi ofere un viitor mai bun și scopul tatălui meu a fost mereu să nimeresc într-o țară în care se vorbește limba engleză, în care pot să fac o carieră internațională și un trai mai bun”, povestește interpreta.

Isabelle a continuat să-și urmeze pasiunea pentru muzică, învățând și dezvoltându-și abilitățile chiar și în Italia, acolo unde muzica a devenit o activitate extrașcolară. Tânăra a avut oportunitatea de a cânta în biserica „Santa Maria degli Angeli” și în corala tinerilor de la Academia „Santa Cecilia” din Roma.

Isabelle Haile, soprană lirică. Foto: arhiva personală

„Mi-am dat seama că viața trece, iar eu aș vrea să-mi urmez pasiunea”

După o experiență de 5 ani în Italia, Isabelle s-a mutat în or. Londra, unde chiar din prima lună a hotărât să facă parte din Corul Național al Tinerilor din Londra, alături de care a participat la mai multe concerte. A studiat economie și finanțe la universitatea „Queen Mary”, obținând și un masterat în acest domeniu. „Mi-am dat seama că viața trece, iar eu aș vrea să-mi urmez pasiunea”, susține tânăra. Astfel, a hotărât să-și continue studiile la conservator.

„Am continuat cu lecții private, am avut și niște burse de studii, care mi-au susținut visul de a deveni cântăreață. Încetul cu încetul, am ajuns la un conservator. Am avut parte de susținerea multor profesioniști care au avut încredere în mine și care au vrut să mă ajute. De exemplu, datorită unui dirijor de la universitatea la care am studiat economie și finanțe, mi s-au deschis multe uși, fiindcă mi-a dat scrisori de recomandare pentru conservator și multe altele. Fără aceste persoane nu cred că aș fi ajuns unde trebuie”, susține Isabelle.

Isabelle este o soprană lirică, preferă muzica barocă. Consideră că fiecare trebuie să fie mulțumit și recunoscător pentru talentul pe care-l are. Deși ar vrea să cânte piese foarte înalte, înțelege că vocea nu-i permite și dăruiește publicului cântecele pe care le poate interpreta. „Eu sunt mereu recunoscătoare, chiar dacă mi-ar fi plăcut să pot să cânt piese foarte înalte, de exemplu ca Regina nopții din «Flautul fermecat» de Mozart. Din păcate, acesta nu e un rol pe care pot să-l cânt, fiindcă nu pot să ajung la note așa de înalte, dar asta nu înseamnă că sunt o cântăreață mai rea. Mie îmi place foarte mult muzica barocă. Acesta este tipul de repertoriu pe care îmi place să-l prezint, mă simt foarte confortabil și simt că am un atu”, spune tânăra. Singurătatea, căci de multe ori călătorește singură în alte țări pentru diferite proiecte, modul strict de organizare a activităților pe o perioadă îndelungată și timpul, uneori insuficient de a te pregăti pentru concert – sunt aspectele carierei muzicale pe care Isabelle le consideră cele mai dificile.

Teatrul de operă din Zurich. Foto: arhiva personală

„E bine să iei riscuri și să arăți că nu te temi și să arăți că ai personalitate și că poți să faci față unor încercări”

Isabelle Haile a obținut premiul II și premiul „Simpatia publicului” la concursul de canto din cadrul Festivalului internațional de muzică barocă „London Händel Festival”. Tânăra povestește că a mai participat la acest concurs, însă în acest an a fost mult mai hotărâtă să ajungă în finală. Recunoaște că e nevoie de foarte multă muncă și pregătire pentru a putea face față tuturor încercărilor. „În acest an am fost mult mai determinată să ajung în finală și semifinală, fiindcă a fost ultimul an în care a dirijat Laurence Cummings, care este un specialist foarte bun și voiam foarte mult să lucrez cu el. E bine să iei riscuri și să arăți că nu te temi, și să arăți că ai personalitate și că poți să faci față unor încercări”, menționează interpreta.

Tânăra susține că ambele premii sunt importante pentru ea, iar obținerea acestora îi confirmă că face o muncă bună, apreciată de ceilalți. „Am avut multe persoane care m-au susținut de acasă – și din Moldova, și din Anglia, dar am simțit căldura publicului în sală, iar chestia aceasta îmi confirmă că am reușit să emoționez publicul, să-l mișc cumva. Noi lucrăm pentru public și publicul este cel pe care îl servim, într-un fel, noi ca artiști”, povestește aceasta. Are mai multe lucrări preferate, însă în prezent interpretează arii din oratoriul „La Resurrezione” de Händel și din oratoriul „Il Diluvio Universale” de Falvetti. „În privința oratoriului «La Resurrezione», adică «Învierea», de Händel, am avut ocazia să interpretez live prima dată în viață această piesă – «Disserratevi o porte d’Averno», în semifinala concursului. Am învățat această piesă de foarte mult timp, dar n-am avut niciodată ocazia s-o prezint. Am păstrat-o pentru semifinală, fiindcă am văzut-o ca biletul meu spre finală”, mărturisește Isabelle.

Fiind soprană, ascultă mai multe interprete de operă. „ Lisette Oropesa, Erin Morley, Amanda Forsythe sunt specifice pentru repertoriul baroc și sunt din America. Din Anglia, inspirația mea este Lucy Crowe, care are un stil aparte și este o inspirație pentru mine, fiindcă îmbină foarte mult viața de zi cu zi, fiind mamă, locuind în Londra, dar reușește să aibă și o carieră atât de frumoasă”, povestește aceasta.

Înmânarea premiului „Simpatia publicului” în finala concursului „Handel Singing Competition 2024”. Foto: arhiva personală

„Ar fi o ocazie ideală să mă prezint la Chișinău, publicului de acasă, cu un program pentru voce și orgă”

Deși își vizitează periodic rudele din Moldova, Isabelle susține că nu vrea să revină definitiv acasă. După mai mulți ani trăiți în străinătate, tânăra recunoaște că nu s-ar mai simți la locul ei dacă s-ar întoarce în țară, însă ar veni cu plăcere pentru a susține un concert. „Ar fi o ocazie ideală să mă prezint la Chișinău, publicului de acasă, cu un program pentru voce și orgă, mai ales acum, după ce am câștigat aceste premii la concursul «Händel» și aș putea să prezint un program variat cu muzică de Händel, Bach, Vivaldi”, relatează soprana. Un vis de-al ei este să colaboreze cu Anna Strezeva și cu ansamblul de muzică barocă „L’Arpeggiata”, prestația căruia o urmărește de foarte mulți ani. Își dorește să mai participe la câteva concursuri organizate în acest an.



Isabelle îndeamnă tinerii care își doresc o carieră muzicală să muncească și să nu renunțe vreodată, să caute soluții și să ceară ajutor atunci când simt nevoia. „Sfatul meu ar fi să nu te dai niciodată bătut. «Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da.» Când înțelegi că nu-ți merge, să reevaluezi dacă poate e mai bine să te axezi pe altceva. Dacă nu-ți merge într-un anumit domeniu al muzicii, poate te axezi pe alt repertoriu. Trebuie să-ți găsești o nișă în care să te simți confortabil și să poți să comunici ceva publicului. În străinătate sunt foarte multe posibilități, mai ales în Anglia, muzica este foarte apreciată și prețuită. Instituțiile mari dispun de multe fonduri. Important e să te prezinți, să te pregătești de aceste probe și să faci în așa fel ca să te cunoască. Dacă stai acasă și nu faci nimic, nu te prezinți nicăieri, nu vei reuși”, susține soprana.