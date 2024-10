Născută în Seliște, realizată în Montreal, dar cu gândul acasă: „Este esențial ca valorile democratice să fie întărite, iar corupția să fie combătută ferm”

În căutarea unor oportunități de dezvoltare personală și profesională, Lilia Ivanov a plecat din R. Moldova în 2011 pentru a-și construi o viață nouă în Montreal, Canada. Acolo a reușit să-și construiască o carieră de succes în domeniul tehnologiei informaționale, dar și să devină fondatoarea unui brand de cosmetică bio.

Lilia Ivanov își dorește un viitor prosper pentru R. Moldova, accentuând importanța investițiilor în educație și infrastructură, ce ar permite crearea oportunităților pentru fiecare de a se dezvolta și a contribui la economia țării. De asemenea, aceasta susține că pe măsură ce brandul va câștiga notorietate în R. Moldova, iar cererea produselor va crește, s-ar putea să deschidă o filială și în țară, ceea ce ar aduce atât locuri de muncă, cât și o contribuție la dezvoltarea economiei țării.

S-a născut în satul Seliște, raionul Nisporeni, „într-un loc cu o frumusețe naturală aparte”, spune Lilia. „Aici am învățat să prețuiesc natura, să mă bucur de aerul curat, de copaci, de izvoarele cu apă limpede și de mirosul îmbietor al salcâmilor și teilor înfloriți. În acest cadru liniștit am crescut cu valori sănătoase și cu un profund respect pentru mediul înconjurător”, relatează aceasta. A absolvit Universitatea Tehnică, obținând o diplomă de licență și masterat în domeniul ingineriei și managementului în telecomunicații. În 2011 a hotărât să plece în Canada, în căutarea unui „viitor mai bun, cu mai multe șanse de dezvoltare profesională și personală”, spune ea. „Am luat decizia de a pleca din Moldova într-un moment în care situația politică și economică a țării nu oferea prea multe speranțe pentru un viitor stabil. Nu vedeam posibilitatea de a-mi construi o viață bună și un trai decent, iar oportunitățile erau foarte limitate”, susține Lilia.

În Canada a continuat să studieze, urmând alte două facultăți: prima – Tehnologii Informaționale și a doua – Business și Administrare. „Aceste studii mi-au oferit cunoștințele necesare pentru a construi o carieră solidă în domeniul IT, lucrând în sectorul financiar-bancar, în special în cadrul băncilor de investiții”, mărturisește Lilia.

Adaptarea la viața în Canada a fost un proces plin de provocări, dar determinarea Liliei și deschiderea către diversitate au ajutat-o să se integreze rapid.

„Canada, și în special Quebec, este o regiune în care incluziunea este nu doar o valoare, ci și o realitate trăită zilnic. Aici, fiecare persoană are drepturi care îi sunt respectate, iar legile sunt aplicate cu strictețe, ceea ce creează un mediu sigur și stabil. Am găsit în Canada nu doar un loc în care pot trăi liniștită și în siguranță, dar și oportunități profesionale deosebite, pe care nu le-aș fi putut accesa acasă. Drepturile omului, respectul față de oameni și protecția oferită de lege sunt fundamentele acestei societăți, iar acest lucru mi-a permis să cresc atât profesional, cât și personal. Montreal este acum pentru mine «acasă»”, susține aceasta.

Lilia își amintește că a fost impresionată de infrastructura bine organizată, curățenia orașului și amabilitatea localnicilor, dar spune că s-a simțit copleșită de noul mediu, limba și cultura diferită. Inițial, a simțit lipsa unui cerc social, dorul de casă, însă, cu timpul, a reușit să-și construiască o rețea de prieteni și chiar să-și întâlnească viitorul soț, ceea ce i-a adus un sentiment de stabilitate.

„Am descoperit aici o societate multiculturală, în care oamenii de diferite origini, religii și culturi sunt respectați și incluși. Această diversitate mi-a oferit o nouă perspectivă asupra lumii și m-a ajutat să apreciez faptul că fiecare cultură are ceva unic de oferit. Datorită migrației am învățat multe lecții valoroase. Am devenit mai deschisă, mai flexibilă și am dobândit o reziliență care m-a ajutat în tot acest proces, am crescut și m-a ajutat să devin cine sunt astăzi”, mărturisește Lilia Ivanov.