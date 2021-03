Cum am reușit să conving o comunitate de artiști să ajutăm animalele fără adăpost din țară

Mă numesc Maks Graur, sunt ilustrator și designer grafic originar din R. Moldova. Am studiat în Marea Britanie, iar în prezent locuiesc la Londra. Acum câțiva ani, am reușit să adun o comunitate de artiști să ajutăm adăposturile de animale din R. Moldova.

Am plecat în Marea Britanie în 2015, imediat după BAC, pentru a studia design grafic. Acolo am întâlnit ceva ce mi-a părut ciudat inițial. În locurile aglomerate, deseori eram oprit de reprezentați energici ai diferitor organizații caritabile să-mi povestească cu ce se ocupă și cum pot ajuta eu. Multe din acestea ajutau animale și adăposturi, iar eu mi-am dat seama că știu foarte puțin despre adăposturile de animale de la mine din țară, unde problema e mult mai gravă. Am început procesul de cercetare a problemei animalelor fără adăpost de acasă. Am discutat online cu deținătorii acestor locuri și am înțeles câteva lucruri: toate sunt suprapline și nu au parte de ajutor de la stat. Existența lor se datorează inimii mari a deținătorilor, care își sacrifică zilnic timpul și banii în cantități imense. Aceste adăposturi sunt întreținute, atât fizic cât și financiar, de voluntari.

„M-au inspirat perseverența și generozitatea acestor oameni și am vrut să-i ajut și eu”

În anul doi de universitate, deja aveam experiență de lucru pentru caritate, după ce am colaborat cu organizația non-profit „Hardcore Help Foundation”. Aceasta ajută comunitățile din Kenya, oferind acces la apă potabilă și medicamente. Am creat un poster care reprezintă mesajul lor, pe care ei l-au tipărit în tiraj limitat și le-au vândut. Acea colaborare le-a adus un profit de aproximativ 500 de euro. Fondatorii erau nespus de recunoscători. Am rămas uimit cât de ușor am putut să-i ajut să facă acești bani, iar descoperirea conceptului de caritate prin artă m-a fascinat. Am decis să adaptez această idee pentru problema de acasă.

În 2017, am inițiat o campanie de fundraising online, prin care să ofer portrete, în schimbul donațiilor. Suma adunată apoi este împărțită între adăposturile de animale implicate. Am numit-o „Draw for Dogs”

Inițial, proiectul a fost planificat drept unul personal. Primul an am desenat doar eu portrete, timp de-o vară. În acea vară am făcut peste o sută de portrete în cadrul proiectului. Am admis și câteva greșeli în proces, principala fiind că donațiile nu erau obligatorii. Speranța mea era că cei care nu-și permit să doneze, se vor lăuda cu portretul primit, iar prietenii vor dori să participe și ei cu donații. N-a mers deloc așa. Foarte mulți oameni s-au folosit de generozitatea proiectului, voiau câte 2-3 portrete, fără să doneze, nu-mi mulțumeau, cereau schimbări. După ce le trimiteam portretul, primeam răspunsuri precum: „Da’ se poate pe pânză?” sau „Da’ se poate și poza aceasta?”. De cele mai multe ori, portretul rămânea fără raspuns. În acel an am strâns 4 mii de lei, adică în medie în jur de 35 lei pe portret.

Am decis să transform campania într-o tradiție anuală, care durează o lună, timp în care adun poze și donații. Astfel, în următorul an, am făcut câteva schimbări pe baza greșelilor însușite după prima ediție. În primul rând, donatul a devenit obligatoriu. Pe lângă asta, dornici să ajute, mi s-au alăturat prieteni și prietene care, la fel, se ocupă cu ilustrația. În final, am fost 10 artiști și artiste și am adunat 10 mii de lei, executând împreună 30 de portrete. Pe baza succesului din acel an, am continuat după aceeași formulă, adăugând și un element educativ în campanie. În ediția recentă, pentru a informa publicul, am pregătit o serie de ilustrații și infografice cu sfaturi și statistici legate de problema animalelor fără adăpost, furnizate de către Secția de Control și Protecție a Animalelor mun. Chișinău special pentru campanie. În ultima ediție au fost implicați/te 37 artiști și artiste (printre care și Lică Sainciuc) inclusiv din alte țări precum Ucraina, Rusia și România. Au fost create 123 de portrete și am adunat suma record de 50 mii de lei.

Timp de 4 ediții ale proiectului, 95 mii de lei au fost transferați către 7 adăposturi de animale din R. Moldova. S-au desenat în total 337 portrete, dintre care 210 de către mine

Adăposturile ajutate până acum sunt: Doctor Vet Moldova, AOVA, Datcha, Островок Надежды, Любящие сердца, Muhtar, Live Life.

Proiectul m-a ajutat și din punct de vedere artistic, întrucât lucrez la identitatea vizuală a fiecărei ediții noi, pregătesc materiale pentru promovare și lucrez la portrete în timpul campaniei. „Draw for Dogs” a devenit terenul meu de joacă, unde pot experimenta și progresa pe plan creativ.

Scopul meu secundar, pe lângă ajutor adăposturilor, a devenit să inspir și alte persoane să-și pună talentul în practică pentru a face o faptă bună. Am vrut să fiu un exemplu de binefacere fără resurse mari. Iar dacă ești și tu ilustrator/oare, cu mare drag te primim în comunitatea noastră în următoarele ediții să desenăm împreună pentru binele animalelor fără adăpost! A 5-a ediție va fi toamna 2021.

Mulțumesc tuturor artiștilor și artistelor care au participat în decursul a 4 ani, Elenei Știubei pentru scrierea textelor în ediția recentă, Annei Vasina și Verei Jaman pentru sfaturi și suport de-a lungul proiectului.

Mai multă informație, inclusiv portretele create de toți artiștii și artistele din toate edițiile, le puteți găsi pe pagina Facebook a proiectului Draw for Dogs.